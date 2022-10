Démission de Liz Truss : qui va remplacer la Première ministre britannique ?

TRUSS. Liz Truss a démissionné de son poste de Première ministre du Royaume-Uni, ce jeudi 20 octobre 2022. Qui va la remplacer ?

[Mise à jour le 20 octobre à 15h38] 44 petits jours. Liz Truss ne sera restée Première ministre du Royaume-Uni que durant 44 jours. La dernière cheffe du gouvernement intronisée par la reine Elizabeth II a annoncé démissionner de ses fonctions, ce jeudi 20 octobre 2022, acculée de toute part politiquement face à la vague de démissions parmi ses ministres. "Nous avions une vision pour une baisse des impôts mais aussi accompagner le Brexit. Je reconnais, qu'au vue de la situation, je ne peux pas poursuivre le mandat pour lequel j'ai été élue par le Parti conservateur. Je présente ma démission du poste de leader du Parti conservateur au roi Charles III", a-t-elle annoncé dans une prise de parole devant le 10 Downing Street à Londres, la résidence de la Première ministre.

Moins de deux mois après sa prise de fonction, Liz Truss va donc être remplacée à la tête du gouvernement britannique. Une élection aura lieu "d'ici la semaine prochaine" a-t-elle indiqué. Mais qui pourrait prendre la suite de l'éphémère successeuse de Boris Johnson ? Ce dernier pourrait revenir dans le jeu politique selon The Guardian, qui a établi une première liste des prétendants. Le prédécesseur de Liz Truss ne serait pas le seul en course. Rishi Sunak, ex-ministre des Finances britannique et perdant de la dernière primaire face à Liz Truss, convoiterait toujours le poste, de même que Penny Mordaunt, elle qui était aussi en lice cet été. Ben Wallace, actuel ministre de la Défense, et Michel Gove, ex-secrétaire d'Etat de Johnson, sont aussi pressentis pour le poste. De son côté, l'actuel Chancelier de l'Echiquier (ministre des Finances), Jérémy Hunt, a fait savoir qu'il ne se présenterait pas, a-t-il fait savoir auprès de la BBC.

Pourquoi Liz Truss a-t-elle démissionné ?

Arrivée au pouvoir le 5 septembre, Liz Truss a vite été fragilisée en raison de ses promesses économiques. Si, dans un premier temps, un plan de réduction des impôts de 45 milliards de livres avait été annoncé le 23 septembre, celui-ci a finalement été annulé le 3 octobre. La désormais future ex-Première ministre avait alors limogé son ministre des Finances pour le remplacer par un nouveau Chancelier de l'Echiquier, lequel avait également annoncé l'annulation des baisses d'impôts. Ces revirements ont eu un impact conséquent sur l'économie britannique. Mais ce n'est pas tout. Liz Truss a également du essuyer la démission de sa ministre de l'Intérieur en raison de divergences sur l'immigration.

Le mandat le plus court de l'histoire, marqué par la mort de la Reine Elizabeth II

En ne restant que 44 jours en poste, Liz Truss a fait le séjour le plus court de l'histoire au 10 Downing Street. Avant elle, le (très vieux) record était détenu par George Canning, lequel fut Premier ministre du 10 avril au 8 août... 1827, soit pendant 3 mois et 29 jours. Mais son mandat, aussi court soit-il, a surtout été marqué par la mort de la Reine Elizabeth II, survenue le 8 septembre 2022. Les deux femmes s'étaient rencontrées deux jours plus tôt, le 6 septembre, au château de Balmoral, en Ecosse, actant ainsi officiellement la prise de poste de celle qui a succédé à Boris Johnson. 15e et dernière cheffe du gouvernement de la souveraine, elle fut la première, après la famille proche, à avoir été alertée du décès de la Reine. Elle était ensuite devenue la première Première ministre du Roi Charles III.