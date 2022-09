Liz Truss : Première ministre du Royaume-Uni, déjà des critiques et polémiques

TRUSS. Liz Truss est devenue, ce lundi, la nouvelle cheffe du Parti conservateur britannique et va donc être nommée Première ministre du Royaume-Uni. Mais elle est déjà décriée. Son portrait.

[Mise à jour le 5 septembre à 13h51] Sans surprise, Liz Truss a été désignée cheffe du Parti conservateur britannique, ce lundi 5 septembre 2022, lors de l'annonce des résultats du vote des adhérents, appelés depuis début août à désigner le successeur de Boris Johnson à cette fonction. En accédant à ce poste, l'actuelle ministre des Affaires étrangères britanniques va devenir la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson ayant annoncé sa démission et le patron, en l'occurrence la patronne, de cette famille politique de droite devenant le candidat désigné au 10 Downing Street. Les conservateurs étant majoritaires à la Chambre des représentants, les députés élisant le Premier ministre, Liz Truss va ainsi devenir la troisième femme à diriger le gouvernement de la Couronne, après Margareth Thatcher et Theresa May. Elle s'est imposée face à Rishi Sunak, ex-Chancelier de l'Echiquier (ministre des Finances).

A 47 ans, Liz Truss ne fait pas l'unanimité. A l'échelle du pays, naturellement, car seuls les adhérents au Parti conservateur ont pu voter. En effet, ce sont seulement 172 000 Britanniques qui ont décidé pour les 67 millions d'habitants du Royaume. Même au sein de son parti, bien qu'elle se soit imposée haut la main face à Rishi Sunak, Liz Truss est contestée. La raison de cette ambivalence chez les conservateurs ? Sa loyauté indéfectible à Boris Johnson, qu'elle n'a pas lâché au cours de l'été lorsque le Premier ministre s'est retrouvé acculé de toute part et contraint à la démission, lâché par plusieurs de ses ministres, est saluée en interne. En revanche, son apparence froide, jugée même robotique par ses détracteurs malgré ses efforts pour la gommer, lui valent des critiques. Tout comme son programme économique, basé sur la baisse des impôts et taxes, jugé incompatible avec la crise économique que traverse le Royaume-Uni et manquant de clarté.

Car Liz Truss devrait s'installer au 10 Downing Street dans un climat particulièrement électrique outre-Manche. Les prix de l'énergie s'envolent, l'inflation grimpe de manière exponentielle, les grèves se multiplient… La tension est forte au Royaume-Uni et celle qui prône une amélioration du pouvoir d'achat et de la qualité de vie par davantage de travail et moins d'impôts n'est déjà pas créditée de la confiance des électeurs. Seuls les adhérents du Pari conservateur ont pu voter, excluant don ceux du camp adverse, le Parti travailliste. Ainsi, selon un sondage Yougov réalisé fin août auprès de 1651 Britanniques, 52% estiment qu'elle fera une mauvaise Première ministre.

Quel lien entretiendrait Liz Truss avec la France si elle devenait Première ministre ? Interrogée lors d'une réunion sur sa position vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de l'Hexagone jeudi 25 août, la candidate est restée très énigmatique. "Macron, ami ou ennemi ?" a demandé l'animateur de la soirée. "Le jury est toujours en train de délibérer", a-t-elle lâché, avant d'ajouter : "Si je deviens Première ministre, je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots." De son côté, Emmanuel Macron lui a répondu que "la nation qui est le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée", prévenant par ailleurs que "si on n'est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi – le terme n'est pas neutre –, on va vers de sérieux problèmes".

Au Journal du dimanche, la chercheuse à l'Institut Jacques-Delors et spécialiste du Brexit, Elvire Fabry, analyse par ailleurs que, comme Boris Johnson, Liz Truss entretient "l'idée que la France cherche à punir les Britanniques, bien qu'il n'y ait jamais eu de matérialisation concrète de cette position". De manière générale, les Européens ne sont pas particulièrement optimistes quant à un réchauffement des relations avec le Royaume-Uni si elle est élue. Selon la chercheuse, une relation plus compliquée encore semble davantage se profiler avec l'arrivée de Liz Truss. La campagne très populiste menée par celle-ci ne laisserait pas supposer une attitude conciliante, renchérit de son côté Patrick Chevallereau, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), toujours dans les colonnes du JDD. "Liz Truss a mené une campagne extrêmement populiste, anti-Bruxelles, avec une francophobie latente, qui laisse supposer une attitude peu conciliante sur tous les sujets qui nous divisent", résume-t-il.

Liz Truss l'a donc emporté Rishi Sunak pour le poste de Premier ministre du Royaume-Uni et remplacer Boris Johnson. Ministre et secrétaire d'Etat sans discontinuer depuis 2014, la députée du parti conservateur s'était qualifiée pour le duel final de sa famille politique qui a permis de désigner le futur patron du Matignon de la monarchie. A 47 ans, elle avait été choisie par les députés de son camp, tout comme Rishi Sunak. Finalement, les adhérents du Parti conservateur ont voté en majorité en sa faveur, récoltant plus de 80 000 voix, contre 60 000 pour son adversaire.

Quel est l'essentiel du programme de Liz Truss ?

Présentée comme plus conservatrice que son adversaire, Liz Truss défend une baisse des impôts, notamment sur les sociétés, promet d'annuler la hausse des prix de la sécurité sociale et de supprimer le prélèvement vert (une taxe environnementale sur le principe de pollueur-payeur). Affirmant qu'elle ne remettra pas en cause le Brexit, elle affirme, sur le plan environnemental, vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tout en construisant de nouvelles centrales nucléaires, elle qui est opposée aux centrales photovoltaïques.

Si elle s'affiche aujourd'hui en fervente défenseuse du Brexit, Liz Truss ne s'est pas toujours prononcée en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Au moment du réferendum de 2016, elle tenait même une position opposée... à savoir qu'elle souhaitait que le Royaume-Uni reste dans l'Union. "Je soutiens le "remain" (rester, ndlr) car je pense que c'est dans l'intérêt économique britannique et cela signifie que nous pouvons nous concentrer sur une réforme economique et sociale vitale chez nous", avait-elle tweeté le 20 février 2016, quatre mois avant le réferendum, qui avait vu le "leave" (quitter, ndlr) l'emporter d'une courte tête. "J'ai voté pour rester parce que j'étais préoccupée par l'économie", avait-elle confirmé, un an plus tard, à la BBC.

Depuis, c'est peu dire qu'elle a fait un revirement, décidée à soutenir le Brexit, justifiant fin juillet 2022, toujours auprès de la BBC avoir "pleinement embrassé le choix que le peuple britannique a fait." Avant d'ajouter : "j'avais tort et je suis prêt à admettre que j'avais tort. Certains des présages de malheur ne se sont pas produits et à la place, nous avons, en fait, ouvert de nouvelles opportunités."

Dans une interview au Telegraph, elle expliquait au printemps 2022 que "ce que j'ai vu à la fois dans mon travail dans le commerce et dans mon rôle de ministre des Affaires étrangères, c'est la nouvelle liberté et l'élan que le fait d'avoir une politique commerciale indépendante et une politique étrangère indépendante nous a permis de faire." Et affirmait : "si je pouvais revenir en 2016, je voterais pour partir."

Biographie de Liz Truss

De son vrai nom Mary Elizabeth Truss est née en 1975, dont les parents était infirmière pour la mère et prof de math pour le père, tous deux plutôt à gauche selon ses dires. Après avoir baroudé à travers le Royaume-Uni en raison de déménagements successifs de sa famille, elle intègre l'université d'Oxford et sort diplomée de philosophie, politique et économie. Investie dans la cause libérale-démocrate lors de ses études, elle s'oppose à la monarchie... avant de basculer du côté conservateur en 1996 et de se lancer en politique. Elle se présente pour devenir députée en 2001 et 2005, sans succès, puis est finalement élue en 2010. Deux ans plus tard, elle entre au gouvernement, au poste de sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education, puis se voit confier tour à tour la direction du ministère de l'Environnement (2014-2016), de la Justice (2016-2017), le poste de numéro 2 du ministère de l'Economie (2017-2019), puis prend la tête du ministère du Commerce international (2019-2021), chargée dans le même temps des Femmes et des Egalités, avant d'être nommée ministre des Affaires étrangères en 2021. Malgré cette ascension fulgurante, Liz Truss fut une figure des... anti-Brexit (lire plus haut), avant de changer de position sur le sujet. Et de prendre la place de la figure de cette historique décision.