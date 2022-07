Jean-François Delfraissy : pénurie de masques, France "pas prête"… Révélations sur la gestion du Covid

DELFRAISSY. Président du Conseil scientifique qui a conseillé le gouvernement durant la pandémie de Covid-19, Jean-François Delfraissy a été entendu par la Cour de justice de la République, interrogé notamment sur les masques. Le professeur n'a pas mâché ses mots.

Plus de deux ans après, ce sont des révélations qui ne devraient pas enrayer la défiance qu'a connu le gouvernement dans sa gestion de la pandémie de Covid-19 en France. Vendredi 22 juillet 2022, Le Point révèle une partie du contenu des auditions devant la Cour de justice de la République de Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique qui a conseillé le cercle très fermé au sommet de la République chargé de prendre des décisions liées à la pandémie. La CJR enquête dans le cadre d'une information judiciaire pour "abstention volontaire de combattre un sinistre" et "mise en danger de la vie d'autrui", laquelle a entraîné la mise en examen d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé lorsque la pandémie s'est déclarée. Pour mener à bien ses investigations, la CJR a donc auditionné de nombreuses personnalités liées aux mesures instaurées en France pour faire face au virus, dont Jean-François Delfraissy. Et ses explications sur la pénurie de masques ont de quoi laisser songeur.

La pénurie de masques cachée au Conseil scientifique ?

Selon des éléments d'auditions recueillis par Le Point, Jean-François Delfraissy et le Conseil scientifique n'auraient pas immédiatement mis au courant de la pénurie de masques à laquelle faisait face le pays, malgré des alertes en interne du côté de l'Elysée plusieurs semaines auparavant. A la mi-mars, lors de la création du Conseil scientifique, quelques jours avant le confinement, "nous avons abordé peut-être d'un peu loin le problème des masques, parce que d'autres sujets étaient prioritaires à court terme" a-t-il explique devant les juges de la Cour de justice de la République, même s'il a reconnu qu'une personne -sans la nommer-, au cours d'une réunion, aurait fait part de la disponibilité d'un "nombre très limité de masques". La pénurie de protections n'aurait donc pas été clairement évoquée, même dans la sacro-sainte cellule de crise qui gérait l'essor du Covid.

Ce n'est que plus tard, une fois le confinement instauré, que Jean-François Delfraissy et le Conseil scientifique auraient été mis au courant de la situation. "On a eu les renseignements sur les masques autour du 23-25 mars. L'idée était qu'on était sur un nombre limité de masques", s'est-il remémoré devant la CJR, assurant que son organisme "av[ait] dit qu'il convenait de les réserver au personnel de santé en priorité."

Cependant, cette recommandation n'est pas suivie par le gouvernement qui n'appelle pas à porter obligatoirement un masque en vue de freiner la propagation du Covid-19, lui qui a pourtant rétropédalé quelques semaines plus tard, le rendant même obligatoire pendant plusieurs mois. Pour Jean-François Delfraissy, ce n'était pas la bonne stratégie. "Je n'ai pas bien compris pourquoi, au niveau politique et au niveau communication, ils ne disaient pas la réalité, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre restreint de masques et que, compte tenu du confinement, il fallait les réserver au personnel de santé et qu'au fil on étendrait l'utilisation des masques à la population tant pour la protection de soi-même que, quand on l'a su, pour protéger les autres. Je pense que ça aurait pu être plus clair", a-t-il répondu devant les juges de la CJR. Lors de cette même audition, Jean-François Delfraissy a déploré "une insuffisante préparation des autorités", avant de cingler : "on n'était pas suffisamment prêts pour une pandémie de cette importance."