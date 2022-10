Lula : "sûr" de la victoire à la présidentielle, les résultats des sondages très serrés

LULA. Le candidat de gauche et ancien chef d'Etat est certain de remporter l'élection présidentielle le 30 octobre face à Jair Bolsonaro. Mais si Lula est en tête des résultats des sondages il n'a que peu d'avance.

[Mis à jour le 21 octobre 2022 à 14h58] "Je suis sûr que nous allons gagner les élections". C'est dit, le jeudi 20 octobre, à une dizaine de jours du second tour de la présidentielle 2022 au Brésil, Lula a jugé la victoire à portée de main face au président sortant Jair Bolsonaro. Pourtant les résultats des derniers sondages réduisent l'écart entre les deux candidats et l'ancien chef d'Etat n'a pas d'autres choix que de s'en rendre compte. Il les a donc mentionné lors de sa conférence de presse à Rio de Janeiro tout en les tournant à son avantage : "Le sondage ne sert qu'à nous alerter. [...] Il me semble impossible que [Bolsonaro] efface la différence en une semaine, même avec les choses folles qu'il fait et les mensonges qu'il raconte". Mais pour s'assurer la victoire, surtout s'il la veut incontestable, Lula doit creuser l'écart et cela s'annonce difficile mais possible selon le candidat : "Le nombre de personnes que nous devons convaincre est de plus en plus réduit".

Lula sait comment axer la dernière semaine de sa campagne pour rester en tête et avec un score plus confortable dans les sondages et, il espère, le soir du second tour de la présidentielle. Durant tout l'entre-deux-tours il a misé sur la récupération d'une partie de l'électorat évangéliste, sur les classes populaires et surtout sur les Etats dans lesquels il a accusé du retard par rapport à Bolsonaro, notamment Sao Paulo et Rio de Janeiro, deux régions parmi les plus importantes du pays. Reste que Lula a aussi accordé une grande partie de sa campagne à la critique de Bolsonaro, parfois plus qu'à la défense de son propre programme. La stratégie impliquant des attaques piquantes et parfois graves sur des accusations de pédophilie, par exemple, a montré ses limites. Elle a aussi pénalisé Lula devant le Tribunal supérieur électoral et surtout auprès des abstentionnistes généralement peu convaincus par les invectives entre candidats.

Si Lula a pu avoir jusqu'à 21 points d'avance sur Bolsonaro dans les sondages au tout début de la campagne présidentielle, pour l'entre-deux-tours les scores sont bien plus serrés. L'écart entre les deux candidats n'est plus que d'une poignée de points et il se réduit encore dans la dernière enquête publiée le 20 octobre par Parana Pesquisas qui crédite Lula de 51,3% des intentions de votes valides contre 48,7% pour Bolsonaro. La différence de score n'a jamais été si faible. Depuis le débat du 16 octobre, les sondages s'accordent plus au moins sur une même tendance : 52% pour Lula contre 48% pour Bolsonaro.

Lula vainqueur des débats présidentiels face à Bolsonaro ?

Lula a prévenu qu'il ne participera qu'à deux débats durant l'entre-deux-tours de la présidentielle. Le premier a eu lieu le dimanche 16 octobre et si les commentateurs brésiliens ont accordé la victoire à Lula, cela ne s'est joué à rien. Comme lors des confrontations avant le premier tour, l'ancien chef d'Etat s'est plus souvent attardé sur les bilans de ses précédents mandats plutôt que son nouveau programme, dont la partie économique reste floue. Mais l'essentiel du temps de parole de Lula a été consacré à la critique de son adversaire conformément à la stratégie de rejet qui domine cette campagne présidentielle. Aussi des attaques comme "petit dictateur" ont volontairement échappé à Lula qui en retour a été traité de "honte nationale". Le débat s'est donc une nouvelle fois joué plus sur la forme que sur le fond mais dans un climat moins violent, bien que toujours agressif, par rapport aux autres confrontations. Il reste encore un débat pour Lula et ce sera sa dernière chance pour tenter de convaincre de nouveaux électeurs et espérer décrocher la victoire à l'élection présidentielle.

Campagne présidentielle de Lula

Des soutiens de poids réunis derrière le candidat Lula

Le candidat du Parti des Travailleurs à la présidentielle brésilienne peut compter sur les nombreux soutiens qu'il a reçu après le premier tour. A commencer par celui de la candidate arrivée troisième le 2 octobre : Simone Tebet du Mouvement démocrate brésilien (MDB), parti du centre droit. La sénatrice a dit le mercredi 5 octobre qu'elle "[votera] pour Luiz Inacio Lula da Silva car [elle reconnait] en lui un engagement pour la démocratie et la Constitution qu'[elle ne reconnait] pas chez le président". Reste que cette position ne l'engage qu'elle et pas son parti qui préfère rester neutre pour le second tour. Une autre figure de la présidentielle s'est ralliée, sans conviction, au camp de Lula : Ciro Gomes, le dissident de la gauche arrivé quatrième avec un score plus faible que prévu. "C'est la seule solution parmi deux options insatisfaisantes", a indiqué l'homme dont la formation politique fait partie des cinq à se ranger derrière Lula entre le premier et le second tour. Au total, 15 des 32 formations politiques brésiliennes soutiennent le candidat de la gauche.

A eux deux, Simone Tebet et Ciro Gomes ont cumulé près de 9 millions de suffrages au premier tour, si la majorité migre vers Lula, la victoire est quasiment assurée. Pourtant, selon le politologue brésilien Renato Dolci interrogé par CNN Brasil le 6 octobre, "le soutien du public [et des politiques] est toujours pertinent, mais cela ne signifie pas que nous verrons ces votes migrer, en particulier lors de ces élections". Lula ne doit donc pas considérer la victoire présidentielle comme acquise car des surprises peuvent encore survenir au soir du scrutin.

Quel est le programme présidentiel de Lula ?

Lula revient sur la scène politique pour l'élection présidentielle de 2022 avec un programme très similaire à celui défendu pour ses deux précédents mandats, de 2003 à 2010, notamment sur le plan économique où le mot d'ordre reste la redistribution sociale. Le candidat du Parti des Travailleurs a toutefois adapté ses projets présidentiels avec les enjeux actuels à commencer par la crise environnementale qui touche l'Amazonie ou encore la politique internationale de laquelle le Brésil a été mis à l'écart. Voici ce qu'il faut retenir du programme de Lula :

En économie, Lula mise sur des programmes de redistribution sociale pour sortir le pays de la crise et les Brésiliens de la pauvreté, en particulier la mise en place d'une nouvelle aide héritière de la "Bolsa Familia" pour livrer à tous les ménages une somme d'agent fixe pour chaque enfant de moins de six ans. Il défend aussi une autre aide pour permettre au 70% des ménages brésiliens endettés d'échelonner leurs remboursements. Enfin, Lula promet aussi une augmentation du salaire minimum pour le porter "au-delà de l'inflation" mais ne précise pas encore de montant et un "renforcement de la protection sociale" notamment en revenant sur la réforme de 2017 sur le code du Travail.

pour sortir le pays de la crise et les Brésiliens de la pauvreté, en particulier la mise en place d'une nouvelle aide héritière de la "Bolsa Familia" pour livrer à tous les ménages une somme d'agent fixe pour chaque enfant de moins de six ans. Il défend aussi une autre aide pour permettre au 70% des ménages brésiliens endettés d'échelonner leurs remboursements. Enfin, Lula promet aussi une pour le porter "au-delà de l'inflation" mais ne précise pas encore de montant et un "renforcement de la protection sociale" notamment en revenant sur la réforme de 2017 sur le code du Travail. La protection de l'environnement est aussi un point central du programme de Lula qui s'engage à mettre en place une politique de tolérance zéro sur la déforestation , les incendies et l'orpaillage illégal en Amazonie. Il entend aussi travailler et redonner leurs pouvoirs aux institutions publiques dédiées à la préservation de l'environnement.

, les incendies et l'orpaillage illégal en Amazonie. Il entend aussi travailler et redonner leurs pouvoirs aux institutions publiques dédiées à la préservation de l'environnement. Sur le plan social, le candidat de la gauche défend l'insertion et l'intégration de toutes les minorités y compris des peuples autochtones de l'Amazonie. Il promet donc de défendre " les droits et les territoires des peuples indigènes " par la création d'un "ministère des Peuples autochtones". D'autres communautés ethniques et les personnes LGBTQI+ devraient aussi bénéficier de mesures sociales et sécuritaires pour ne plus être en proie aux discriminations.

" par la création d'un "ministère des Peuples autochtones". D'autres communautés ethniques et les devraient aussi bénéficier de mesures sociales et sécuritaires pour ne plus être en proie aux discriminations. Lula veut aussi rendre le Brésil plus sécuritaire et promet une "nouvelle politique de lutte contre les drogues" pour lutter contre les guerres de gangs et le crime organisé. Dans cette optique les enquêtes longues et approfondies seront privilégiées.

et promet une "nouvelle politique de lutte contre les drogues" pour lutter contre les guerres de gangs et le crime organisé. Dans cette optique les enquêtes longues et approfondies seront privilégiées. Quant à la politique internationale, l'ancien chef de l'Etat souhaite redorer l'image du Brésil et restaurer son pouvoir en renforçant les coopérations avec les pays d'Amérique latine et d'Afrique et en rétablissant "les liens avec tous les pays européens […], la Chine et les États-Unis".

Face à Bolsonaro, quelle stratégie pour Lula ?

Si Bolsonaro a dès le début de la campagne adopté un ton agressif en particulier à l'égard de Lula, l'ancien chef de l'Etat a décidé de jouer le même jeu en multipliant les attaques à l'encontre de son adversaire. D'abord l'homme politique s'en est surtout pris au mauvais bilan de Bolsonaro, à juste titre, pour défendre sa candidature. Mais plus la campagne avance, plus Lula cible ses attaques sur la personnalité du président sortant et les critiques vont crescendo allant jusqu'à devenir des accusations très graves. Lula a d'abord qualifié son rival de démon pour toucher les 80% de chrétiens de la population brésilienne, sans trop de succès, mais ce sont ces deux dernières attaques survenues à une quinzaine de jour du scrutin qui ont fait couler beaucoup d'encre. Lula a accusé Bolosonaro de cannibalisme et de pédophilie, en s'appuyant à chaque fois sur des extraits d'interview du président sortant, l'un datant de 2017 et l'autre d'un entretien accordé le 14 octobre 2022

Pour les accusations de cannibalisme les propos de l'homme d'extrême droite ont été détournés par l'équipe de Lula quant à l'autre reproche il repose sur l'interprétation du discours ambigu tenu par le chef d'Etat dans un podcast en ligne. En abordant le sujet de la prostitution de certaines jeunes filles étrangères au Brésil, Bolsonaro a déclaré qu'entre lui et des jeunes et jolies Vénézuéliennes de 14 ou 15 ans "un climat s'est peint". L'expression pourrait vouloir dire qu'il y a eu une attraction physique entre le sexagénaire et les adolescentes. Le dérapage a causé du tort à Bolsonaro mais Lula a aussi été sanctionné par le Tribunal supérieur électoral pour avoir colporté de lourdes accusations contre son rival sans preuve tangible.

Bien que la stratégie montre des effets limités, Lula devrait continuer de l'employer jusqu'à la fin de la campagne et jouer à la fois sur la critique exacerbée de son rival couplé aux discours vantant ses précédents bilans. A noter que le Brésil d'aujourd'hui est radicalement différent de celui de la première décennie du 21ème siècle et que Lula ne pourra pas se contenter de la même politique pour gagner ou pour gouverner s'il est élu.

Biographie

Qui est Luiz Inacio Lula da Silva ?

Luiz Inácio Lula da Silva est connu comme le premier président brésilien de gauche sous la Nouvelle République, régime en place depuis 1985. Elu pour la première fois le 27 octobre 2002 et reconduit dans ses fonctions présidentielles en octobre 2006, l'homme politique s'est installé au pouvoir le 1er janvier 2003 et y est resté jusqu'au 1er janvier 2011. Lula est ouvrier métallurgiste de profession et s'est investi en politique en participant à la fondation du Parti des Travailleurs (PT) inspiré du socialisme, en 1980. Avant quoi il était un acteur important du syndicalisme brésilien depuis 1975 au point d'avoir été plusieurs fois confronté au pouvoir de la dictature militaire. Il a représenté le parti de gauche à différents scrutins présidentiels et après trois échec en 1989, 1994 et 1998 , il a été élu lors de sa quatrième tentative.

Sous les mandats de Lula, la situation économique du Brésil s'améliore notamment grâce à la politique d'austérité lancée par ses prédécesseurs qui atteint ses objectifs en 2003. C'est en revanche bien à Lula da Silva que le Brésil doit des avancées sociales comme la création des allocations familiales "Bolsa Familia", un pilier de la lutte contre la pauvreté. Il lance aussi des programmes pour rendre les médicaments et les produits alimentaires de base accessibles aux plus pauvres. Plusieurs investissements pour améliorer les conditions de vie dans les favelas et développer l'aide au logement sont aussi de son fait.

Après ses deux mandats et alors qu'il est nommé ministre par la présidente Dilma Rousseff en 2016, Lula est soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Des doutes qui conduisent à la suspension de son mandat de ministre par la justice. Deux ans plus tard, Luiz Inácio Lula da Silva est condamné à douze ans de prison pour corruption dans l'affaire Petrobras, du nom de la société pétrolière impliquée dans le scandale, par le juge Sergio Moro. Lula est aussi destitué de son droit d'éligibilité. En 2021, le Tribunal fédéral suprême annule la condamnation pour vice de forme et le politique recouvre ses droits ce qui lui permet de revenir en politique.

Lula, élu président du Brésil pour la troisième fois ?

Etre président de la République fédérale du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva a déjà connu. Pendant huit ans, de 2003 à 2010, l'homme de gauche et ancien métallurgiste a gouverné le pays et fait de nombreux heureux en témoignent sa réélection et sa côte de popularité lorsqu'il a été contraint de laisser la place à un autre. La Constitution brésilienne de 1988 limite à deux le nombre de mandats consécutifs réalisables par un président, en revanche une fois l'alternance respectée rien n'empêche un ancien chef d'Etat de revenir à la charge pour tenter de récupérer la présidence et c'est ce qu'a fait Lula. S'il avait pu, le politique se serait remis en selle plus tôt mais en 2014 sa successeuse Dilma Rousseff était encore en piste et en 2018 sa condamnation et son incarcération pour corruption l'avaient privé d'élection présidentielle. Autant dire qu'en 2022, Lula savoure son retour en politique d'autant qu'il ne semble pas avoir perdu la sympathie ou le vote de ses électeurs.

Lula espère saisir enfin l'occasion d'être élu président de la République fédérative du Brésil pour la troisième fois. Il deviendrait ainsi, le premier homme politique de la Nouvelle République à avoir cet honneur.

Lula a toujours été fidèle au Parti des Travailleurs (PT) et pour cause, il a été un des initiateurs du mouvement en 1980 au moment où la résistance se mettait en place pour en finir avec la dictature militaire. C'est d'ailleurs par la création du PT que l'ancien métallurgiste très actif dans le syndicalisme a fait son entrée dans le monde politique. La volonté de Lula, et de bien d'autres, derrière la création de la formation politique était d'offrir une nouvelle voie politique indépendante et socialiste face au régime dictatorial et le seul parti d'opposition toléré.

Lula non seulement de participer à la fondation du PT a été le président du parti pendant quatorze ans de 1980 à 1994. Le Parti des travailleurs qui a notamment été au pouvoir entre 2003 et 2018 est accusé d'avoir pris part à des affaires de corruption lorsqu'il était dominant au gouvernement. Des responsables politiques du PT recevaient des pots-de-vin de grandes entreprises contre la délivrance de contrat gouvernementaux selon les conclusions de l'enquête Carwash. Lula faisait parti de ces politiques impliqués dans différentes affaires et c'est notamment le scandale avec l'entreprise Petrobras qui lui vaudra d'être condamné et emprisonné. L'ancien chef d'Etat n'a pour sa part jamais reconnu en intégralité le rôle du Parti des Travailleurs dans ces différentes affaires de corruption.

Qui est la femme de Lula ?

Ce sont un nom et un visage à côté desquels il est impossible d'être passé sans les remarquer pendant la campagne présidentielle brésilienne, ceux de la femme de Lula : Rosangela "Janja" Silva. La sociologue aujourd'hui à la retraite a autant milité que son mari, montant sur scène au bras de son mari à chaque meeting. La femme de Lula joue un rôle central dans la campagne : de la gestion de l'agence de son mari à la défense de certains messages politiques notamment avec son engagement connu pour la défense des femmes. Si Rosangela et Lula sont inséparables, leur histoire est encore jeune bien que passionnée. Ils se sont rencontrés en 2017 lors d'un match de foot caritatif et ont tout de suite eu beaucoup de points communs, notamment l'engagement politique : Rosangela est une militante du Parti des Travailleurs, co-fondé par Lula, depuis qu'elle a 17 ans. Depuis c'est ensemble qu'ils mènent le combat politique.

C'est une position qui a surpris et a beaucoup fait réagir en marge de la campagne présidentielle au Brésil. Celle de Lula au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine lors d'un entretien pour le Times daté du 4 mai 2022. Le candidat de gauche y a dévoilé le fond de sa pensée sans difficulté et a dit tenir les deux gouvernements responsables du conflit qui fait rage depuis février 2022 : "Poutine n'aurait pas dû envahir l'Ukraine. Mais il n'y a pas que Poutine qui est coupable. [...] Je regarde le président de l'Ukraine parler à la télévision, être applaudi, être ovationné par tous les parlementaires [européens]. Ce type est aussi responsable que Poutine de la guerre." L'ancien chef d'Etat brésilien a reproché à son homologue installé à Kiev d'entretenir la guerre en entretenant les discussions et raisons qui en sont à l'origine : la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et le soutien de l'Occident à l'Ukraine. Si Poutine comme Zelensky sont responsables du conflit pour Lula, le président ukrainien est celui qui a reçu le plus de critique et a été taxé de profiter de la guerre pour se rendre visible : "Il voulait la guerre. S'il n'avait pas voulu la guerre, il aurait négocié un peu plus. [...] Nous ne nous faisons pas la guerre pour que vous vous présentiez à la télévision."

Pour Lula, la liste des coupables de la guerre en Ukraine ne s'arrête par là et les Etats-Unis comme l'Europe sont inclus. Selon le politique, les puissances auraient pu et auraient dû mettre un terme au conflit dès le départ : "Les États-Unis et l'Europe auraient dû dire que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Cela aurait résolu le problème".