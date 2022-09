Fortune de la famille royale : château, joyaux, finances... Ce que possédait la reine

En succédant à la reine Elizabeth II, Charles hérite du titre de roi, mais également d'une large partie de la fortune personnelle de sa mère, estimée à 370 millions de livres, composée notamment de châteaux et de bijoux.

Avec le décès de la reine Elizabeth II, son fils Charles III a donc automatiquement accédé au trône et dispose à présent d'un patrimoine très confortable en héritage. En effet, selon le Sunday Times, la reine avait amassé une fortune personnelle estimée à 370 millions de livres, grâce notamment à des biens immobiliers et des bijoux. Pourtant, la famille royale ne dispose pas de la totalité de cet argent, puisqu'une partie est gérée par le gouvernement britannique.

La part privée de la fortune d'Elizabeth II est principalement constituée de biens immobiliers. Ainsi, la reine était propriétaire du château de Balmoral, en Écosse, où elle a fini ses jours. Il est évalué à 100 millions de livres. Elle était également propriétaire du château de Sandringham, dans le Norfolk, estimé à 50 millions de livres, qu'elle avait hérité de son père. Ce château est entouré d'un domaine de près de 8 000 hectares composés d'exploitations, de forêts et de fermes. Selon David McClure, auteur de l'ouvrage "The Queen's True worth", qui tente de détailler les possessions d'Elizabeth II, ces résidences sont très coûteuses. En plus des biens immobiliers, la reine, qui adorait les chevaux, possédait une écurie personnelle qui lui aurait rapporté plus de 7 millions de livres durant son règne, selon le site hippique myracing.com, cité par l'AFP.

Également, la reine possédait de nombreux bijoux, légués par la reine Mary et la reine mère, un portefeuille d'actions et des collections d'œuvres d'art, composées de 7 000 peintures et près de 50 000 aquarelles, dessins ou estampes. On retrouve, entre autres, des tableaux de Rembrandt et Vermeer et un ensemble de 600 dessins de Léonard de Vinci. Héritée de son grand-père, la souveraine possédait une collection de timbres qui vaudrait 100 millions de livres.

Un autre patrimoine peut, en partie seulement, s'ajouter à ce patrimoine privé du souverain, qu'il s'agisse d'Elizabeth II ou de son fils Charles III : "The crown estate", est la gigantesque fortune de la Couronne britannique cette fois, comprenant un "colossal parc de foncier, immobilier, licences de parcs d'éoliennes" indique l'AFP. Les recettes de ce patrimoine sont versées au Trésor public, mais 15% bénéficient directement à la famille royale par le biais du "sovereign grant", une allocation annuelle censée couvrir "les dépenses liées aux activités officielles de représentation de la reine ou des membres de sa famille", notamment les 500 employés mis à leur service. Celle-ci a atteint 86 millions de livres, soit 99 millions d'euros, pour 2021-2022. Mais cette somme comprend une rallonge exceptionnelle accordée pendant dix ans pour la rénovation de Buckingham Palace (34 millions de livres au titre de 2021-2022).

D'autres subsides sont prévus pour la couronne et pour la famille royale en général, qui devraient désormais bénéficier directement à Charles III. La "privy purse" (bourse privée) désigne ainsi une part des recettes tirées des actifs du Duché de Lancaster. Un domaine comprenant "des centaines de biens immobiliers, des propriétés commerciales haut de gamme, et des milliers d'hectares de terrains agricoles", écrit encore l'AFP. Des avoirs qui sont la propriété de la royauté depuis le Moyen-Age. Estimé à 650 millions de livres, le Duché de Lancaster aurait offert un revenu d'environ 24 millions de livres à la reine Elizabeth lors de la dernière année fiscale. Une somme qu'elle pouvait, après les taxes, redistribuer à sa guise aux autres membres de sa famille ou utiliser pour entretenir et restaurer ses châteaux de Balmoral et Sandringham.

Evalués à quelque 3 milliards de livres, les célèbres joyaux de la Couronne, pour leur part, appartiennent symboliquement à la reine mais sont automatiquement transmis au monarque suivant.

Même si on ne connaîtra sûrement pas les décisions prises par la reine sur son héritage, le duché de Lancaster revient de droit à son successeur, donc à Charles III. Par ailleurs, on peut supposer que la majorité du patrimoine privé de la reine reviendra également à Charles. Néanmoins, ses trois autres enfants, Anne, Edward et Andrew, devraient également toucher une partie de cet héritage.

Plus surprenant, avec son accession au trône, Charles va posséder tous les cygnes du royaume, des dauphins et des baleines qui vivent au large du Royaume-Uni, selon des lois qui datent du Moyen-Âge. David Barber, qui a travaillé pour la reine Elizabeth II en tant que marqueur de cygnes pendant 30 ans, déclare à Reuters : "Tous les cygnes n'appartiennent pas au roi. Mais s'il souhaite les réclamer, il le peut, en vertu de la prérogative royale".

À noter que Charles III, en devenant roi, cède son duché de Cornouailles à William, qui devient le nouveau prince de Galles. Ce domaine pèserait plus d'un milliard de livres en divers biens immobiliers. Par exemple, les îles Scilly, situées en mer Celtique, font partie de ce duché, tout comme le stade de cricket Oval, une ferme spécialisée dans l'agriculture biologique ou encore la forêt de Dartmoor. Selon le site officiel du duché, les revenus de William sont "utilisés pour financer les activités publiques, privées et caritatives".

La famille royale britannique dispose d'un privilège qui l'exempte de payer des droits de succession. De même, le contenu des successions n'est pas rendu public. Cette exemption fiscale vient de la reine Elizabeth II, en 1993. En effet, au début des années 90, un incendie s'est déclaré dans le château de Windsor. À la suite d'une polémique pour savoir qui allait payer les rénovations, la reine a accepté d'être imposée sur le revenu, ce qui n'est pas le cas normalement pour la famille royale. Cela lui avait permis de négocier une niche fiscale en 1993, dont profite Charles aujourd'hui.

Les actifs du domaine de la couronne sont estimés à 17,9 milliards d'euros, dont 25 % des bénéfices sont versés à la famille royale au titre de la subvention souveraine. Aussi, ces biens ne peuvent être vendus par le roi et sont cédés au gouvernement en échange d'une subvention. À ce titre, le gouvernement de John Major, Premier ministre entre 1990 et 1997, avait conclu qu'il serait " inapproprié que les droits de succession soient payés pour ces biens. " Concernant le patrimoine privé de la reine, il bénéficie de l'exemption afin de préserver "un certain degré d'indépendance financière vis-à-vis du gouvernement en place", avait-il indiqué.

Néanmoins, cette exemption ne bénéficie qu'à Charles III, les autres enfants de la reine devront s'affranchir de ce droit de succession. Le nouveau roi a, par ailleurs, indiqué qu'il paierait ses impôts sur le revenu, même si rien ne l'y oblige.