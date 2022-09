Fortune de la famille royale : qui va hériter des millions de la reine ?

En plus de sa succession, le décès de la reine Elizabeth II pose la question de son héritage financier. La reine aurait accumulé près de 370 millions de livres...

Le décès d'Elizabeth II laisse un peuple tout entier en deuil et place un nouveau souverain, son fils Charles III, sur le trône d'Angleterre. Mais comme dans chaque famille, les questions de succession - au sens pécunier du terme - vont aussi rapidement se poser pour la famille royale. La fortune personnelle d'Elizabeth II a été estimée à 370 millions de livres par le Sunday Times peu avant son décès. Une fortune confortable mais loin des milliards des plus grandes fortunes du Royaume-Uni et du monde. Elizabeth II et désormais la famille royale ne disposait et ne disposent par ailleurs pas en totalité de cette somme, dont une partie est gérée par le gouvernement britannique. Ce qui n'a pas empêché la reine d'être épinglée dans le scandale des Paradise Papers en 2017, une enquête à grande échelle sur les pratiques d'optimisation fiscale dans le monde. Les médias associés estimaient qu'une dizaine de millions de livres sterling d'avoirs avaient été placés dans les Iles Caïmans et les Bermudes, des territoires d'outre-mer du Royaume-Uni assimilés à des paradis fiscaux.

La part strictement privée de la fortune d'Elizabeth II est difficile à estimer, étant principalement constituée d'un patrimoine aux contours assez flous. Dans celui-ci se trouvent les châteaux de Balmoral en Ecosse, évalué à 100 millions de livres environ, et Sandringham, dans le Norfolk, évalué pour sa part à 50 millions de livres. Des résidences qui, malgré ces chiffres impressionnants, s'avèrent en réalité très coûteuses selon l'ouvrage "The Queen's True worth" de David McClure, qui a tenté de détailler en 2020 les réelles possessions de la reine. Elizabeth II, dont la passion pour les chevaux était connue, disposait aussi d'une écurie personnelle lui ayant rapporté à travers les années plus de 7 millions de livres selon le site hippique myracing.com, cité par l'AFP.

Plusieurs autres biens, et notamment des collections royales, viendraient compléter ce patrimoine et notamment une collection de timbres démarrée par le roi George V. La répartition de cette fortune au sein de la Maison Windsor après la mort d'Elizabeth n'est pas encore connue.

Un patrimoine et des revenus liés à la couronne

Un autre patrimoine peut, en partie seulement, s'ajouter à ce patrimoine privé du souverain, qu'il s'agisse d'Elizabeth II ou de son fils Charles III : "The crown estate", est la gigantesque fortune de la Couronne britannique cette fois, comprenant un "colossal parc de foncier, immobilier, licences de parcs d'éoliennes" indique l'AFP. Les recettes de ce patrimoine sont versées au Trésor public, mais 15% bénéficient directement à la famille royale par le biais du "sovereign grant", une allocation annuelle censée couvrir "les dépenses liées aux activités officielles de représentation de la reine ou des membres de sa famille", notamment les 500 employés mis à leur service. Celle-ci a atteint 86 millions de livres, soit 99 millions d'euros, pour 2021-2022. Mais cette somme comprend une rallonge exceptionnelle accordée pendant dix ans pour la rénovation de Buckingham Palace (34 millions de livres au titre de 2021-2022).

D'autres subsides sont prévus pour la couronne et pour la famille royale en général, qui devraient désormais bénéficier directement à Charles III. La "privy purse" (bourse privée) désigne ainsi une part des recettes tirées des actifs du Duché de Lancaster. Un domaine comprenant "des centaines de biens immobiliers, des propriétés commerciales haut de gamme, et des milliers d'hectares de terrains agricoles", écrit encore l'AFP. Des avoirs qui sont la propriété de la royauté depuis le Moyen-Age. Estimé à 650 millions de livres, le Duché de Lancaster aurait offert un revenu d'environ 24 millions de livres à la reine Elizabeth lors de la dernière année fiscale. Une somme qu'elle pouvait, après les taxes, redistribuer à sa guise aux autres membres de sa famille ou utiliser pour entretenir et restaurer ses châteaux de Balmoral et Sandringham.

Evalués à quelque 3 milliards de livres, les célèbres joyaux de la Couronne, pour leur part, appartiennent symboliquement à la reine mais sont automatiquement transmis au monarque suivant.