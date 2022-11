Cardinal Ricard : ce que l'on sait sur les aveux d'abus sexuel de l'ex-évêque

CARDINAL RICARD. Les aveux du Cardinal Ricard sur sa "conduite répréhensible" à l'égard d'une mineure il y a 35 ans aurait été provoqué par un courrier de la famille de la victime selon les premiers éléments de l'enquête pour "agression sexuelle aggravée".

Et si les aveux du cardinal Ricard sur un abus sexuel commis il y plus de 30 ans sur une mineure n'était pas du seul fait du sentiment de culpabilité du prélat ? C'est ce qu'indiquent les premiers éléments de l'enquête ouverte le mardi 8 novembre par le parquet de Marseille à l'encontre de Jean-Pierre Ricard pour "agression sexuelle aggravée". La lettre écrite par l'ancien archevêque de Bordeaux, lue devant l'épiscopat lors de la Conférence des évêques de France à Lourdes, aurait en réalité été rédigée après la manifestation des parents de la victime. Le couple a envoyé un courrier à l'évêque de Nice en février 2022, moment où le cardinal Ricard a été nommé pour diligenter une enquête sur les familles d'accueil, pour signaler l'abus subi par leur fille et dont l'ancien évêque est l'auteur selon les informations de France Inter. Mis au courant du courrier par l'évêque de Nice, "Mgr Ricard aurait reconnu auprès de ce prélat avoir 'embrassé' il y a plus de 40 ans la fille de ce couple", écrit le parquet de Marseille dans un communiqué.

L'enquête préliminaire visant le cardinal Ricard commence tout juste et doit "vérifier dans un premier temps la nature exacte des faits dénoncés ainsi que leur datation et faire entendre l'ensemble des personnes ayant reçu des confidences ainsi que la personne qui en aurait été victime". Malgré les aveux de l'homme d'Eglise aujourd'hui âgée de 78 ans et retraité, les faits reconnus doivent encore être précisés et circonstanciés.

Que sait-on de l'abus sexuel commis et avoué par le cardinal Ricard ?

Les aveux du cardinal Ricard faits au travers d'une lettre lue par le président de la Conférence des évêques de France lors de la réunion de l'épiscopat à Lourdes, le 7 novembre 2022, a créé une onde de choc. Dans son texte, Jean-Pierre Ricard a reconnu avoir eu un comportement "répréhensible" à l'égard d'une jeune fille de 14 ans à l'époque où il était curé à Marseille au sein de la paroisse Sainte-Marguerite. Il n'a pas précisé la nature des faits mais il semble être question d'abus sexuels. Alors que ses aveux interviennent 35 ans après les faits, le prélat a indiqué "ne plus vouloir cacher sa responsabilité" de cet acte qui a "nécessairement causé des conséquences graves et durables" chez la victime. Jean-Pierre Ricard dit aussi avoir "demandé pardon" à la jeune fille aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années.

Jean-Pierre Ricard a choqué avec ses aveux selon les propos du président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort. Une secousse qui a aussi touché "les diocésains et tous les catholiques de France" d'autant plus que celui qui a été nommé à la tête du diocèse de Bordeaux en 2001 par le pape Jean Paul II était aussi une des figure de la lutte contre les violences sexuelles dans l'Eglise.

L'Eglise était au courant des aveux du cardinal Ricard

Les aveux du cardinal Ricard ont "fait l'objet d'un signalement auprès du procureur" peu avant leur lecture mais l'Eglise était déjà au courant de la faute de Mgr Ricard huit mois avant. C'est en février 2022 que les premiers aveux ont été faits auprès de l'évêque de Nice via un courrier des parents de la victime. Le prélat dit toutefois n'avoir eu connaissance que "plus tardivement" de la minorité de la jeune fille abusée et c'est son successeur qui le remplace depuis le mois de mars qui a transmis la lettre à la justice en octobre. Le président de la CEF a lui aussi eu connaissance de l'affaire en février par l'intermédiaire de Véronique Margron, présidente de Conférence des religieux et religieuse de France (Corref).

Que risque le cardinal Ricard après ses aveux ?

Les aveux faits par le cardinal Jean-Pierre Ricard le 7 novembre 2022 au travers d'une lettre ont été signalés au procureur selon la Conférence des évêques de France. L'homme a dit par la même occasion se mettre à disposition de la justice laquelle a aussitôt ouvert une enquête pour "agression sexuelle aggravée" via la parquet de Marseille. A l'ouverture de l'enquête la procureure Dominique Laurens a précisé qu'aucune plainte "n'a pour l'instant été déposée".

Les faits avoués par le cardinal Ricard sont, si la temporalité s'avère correcte, semblent prescrits. La nature des faits doit être précisée mais dans le cas le plus grave, à savoir un viol sur mineure, le délai de prescription serait effectivement dépassé d'une année. En la matière la loi française prévoit que le délai est de 30 ans à partir de la majorité de la victime, laquelle a été atteinte en 1991 soit il y a 31 ans. A priori, l'homme d'Eglise ne risque pas d'être poursuivi pour cette affaire mais si l'enquête est menée c'est surtout pour déterminer sur l'ancien évêque a fait d'autres victimes pour lesquelles il n'y a pas encore prescription. Si elle a mis plusieurs mois avant de signaler les aveux, l'Eglise appelle toutefois les autres éventuelles victimes du cardinal Ricard à se faire connaître notamment les diocèses de Marseille, de Montpellier et de Bordeaux, où a exercé l'ancien évêque.

Du côté de l'Eglise, l'affaire sur le cardinal Ricard doit être étudiée à Rome selon Le Parisien. C'est là que l'avenir de l'homme au sein de la communauté religieuse doit être décidée alors que l'ancien évêque siège au Sacré collège, haute institution chargé délire le futur pape.

Le cardinal Ricard, actif contre la pédocriminalité dans l'Eglise

Que Jean-Pierre Ricard reconnaisse à son tour avoir eu un comportement "répréhensible" et avoir abusé sexuellement une jeune fille de 14 ans alors qu'il était curé crée une onde de choc au sein de l'Eglise. Avant ses aveux, le cardinal était connu comme un homme haut placé et chargé de lutter contre les violences sexuelles. Il était même membre du dicastère pour la doctrine de la foi, l'équivalent d'un ministère du Vatican dédié à la prise en charge des questions liées aux violences sexuelles.