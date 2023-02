Mort de Paco Rabanne : station Mir, vie antérieure, extraterrestres... Ses prédictions excentriques

Paco Rabanne est mort ce vendredi 3 février 2022 à Portsall, en Bretagne. Le grand couturier, âgé de 88 ans, était aussi connu pour ses prédictions excentriques.

[Mise à jour le 3 février à 15h59] Le monde de la couture est en deuil. Francisco Rabaneda y Cuervo, plus communément appelé Paco Rabanne, est mort ce vendredi 3 février 2022 annonce Le Télégramme. Une information confirmée au Point par la marque. Ce grand couturier franco-espagnol était âgé de 88 ans. Il s'est éteint dans la commune de Portsall, dans le Finistère, là où il avait pris ses quartiers depuis le début des années 2000. L'octogénaire, ponte de la couture à partir des années 1960, était aussi connu pour son verbe que son excentricité. Né en Espagne en 1934, il était arrivé en France pour fuir la guerre civile qui sévissait de l'autre côté des Pyrénées. Et c'est dans l'Hexagone, où il s'est formé puis développé professionnel, qu'il fit carrière avec le succès qu'on lui connait.

Qui était Paco Rabanne ?

Francisco Rabaneda y Cuervo est né le 18 février 1934 à Pasajes, en Espagne, dans la région du Pays basque. Avec sa mère, ils fuient la guerre civile en Espagne et s'installent en France, en Bretagne. Son père, colonel dans les forces républicaines espagnoles, ne les accompagne pas et est tué par les troupes de Franco. C'est à Morlaix que Paco Rabanne grandit, avant de prendre la direction de Paris pour mener ses études, à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts. Diplômé, il se lance dans la confection d'accessoires pour des vêtements de haute couture, avant de présenter sa première collection en 1966 qui détonne, composée de Rhodoïd et métal.

Au fil des ans, il se forge une solide réputation dans la capitale et n'en finit pas de concevoir des vêtements, dont certains pour Françoise Hardy. Adepte des expérimentations avec de nouveaux matériaux (papier, métal notamment), il clive par le manque d'utilisation du fil et de l'aiguille, comme le disaient ses détracteurs. Paco Rabanne connaît l'apogée de sa carrière en 1990 en recevant le Dé d'or, titre décerné pour la meilleure collection de haute couture. Au-delà des vêtements, c'est dans la parfumerie qu'il se fait également connaître, élaborant des parfums dès les années 1970 et qui ont fait une partie de son succès.

En parallèle, il lance une revue, ouvre une maison de production, un lien d'enregistrement, de répétitions et de production, tient un club. Sa personnalité reste également dans les mémoires pour ses nombreuses prédictions, souvent loufoques.

Paco Rabanne et la chute de la station spatiale Mir

La plus connue reste celle de la chute de la station spatiale Mir sur Paris. Le 10 mai 1999, Paco Rabanne est invité de l'émission "On s'occupe de vous", diffusée sur France 3. A cette occasion, le couturier vient parler d'une prophétie qu'il aurait vu, mettant Paris en feu, et qu'il raconte dans le livre 1999 : le feu du ciel. L'homme prédit alors la chute de la station Mir (station spatiale de l'Union soviétique) sur la capitale le jour de l'éclipse totale prévue le 11 août de la même année. Dans une archive publiée sur le site de l'INA, Paco Rabanne explique :

"Quand j'avais 17 ans, j'ai eu des flashs, en arrivant à Paris, de gens qui brulaient vifs, qui hurlaient et je voyais ces gens se jeter dans la Seine. J'ai commencé à étudier toutes les prophéties. Toutes les prophéties disaient qu'un jour, la capitale des Gaules, brulerait. Mais par quel feu ? Il y a deux ans, j'ai eu des flashs incroyables et je croyais qu'une comète, quelque chose d'enflammé, allait venir sur Paris, tombant du ciel. Je me suis aperçu en parlant avec un chercheur du CNRS que rien ne tombait du ciel, à part peut-être, m'a-t-il dit, Mir. Et dans Mir, il y a du plutonium et, peut-être, une pile atomique ou pire. Et c'est ce pire que j'ai vu car toutes les prophéties en parlent. J'ai même trouvé dans Nostradamus le nom de Mir. Les prophéties d'autres voyants qui annoncent ces destructions de Paris pendant l'obscurité d'une journée. C'est l'éclipse qui est annoncée."

La chute, annoncée pour le 11 août donc, ne se produit évidemment pas. Avant cette date, Paco Rabanne avait déclaré se taire "à tout jamais" si rien n'arrivait, ajoutant : "plus jamais je ne parlerai de prophéties ou de ce thème, nulle part."

Des prédictions excentriques

Toujours en 1999, Paco Rabanne s'était fait remarquer pour d'autres de ses déclarations. La "prédiction" de la chute de la station Mir, donc, mais pas que. Dans un nouveau livre, Trajectoire. D'une vie à l'autre, il s'est parfois présenté comme Grand Prêtre à Thèbes, assassin de Toutankhamon, mais aussi comme prostituée à la cour de Louis XV -"j'ai servi de chair fraîche" avait-il déclaré sur le plateau de Thierry Ardisson-, ou encore comme vivant sur Terre depuis 78 000 ans et avoir rencontré les extraterrestres. Autant de déclarations loufoques qui l'ont conduit à se retirer de la vie publique et à se faire plus discrets depuis le début du XVIe siècle, tranquillement installé en Bretagne.