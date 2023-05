Carlos Martens Bilongo : un logement social en lien avec les soupçons de fraude fiscale

Le député LFI Carlos Martens Bilongo, visé par une enquête pour fraude fiscale, aurait bénéficié d'un logement social tout en étant propriétaire de deux appartements. Il aurait également sous-loué le bien social à sa sœur.

Carlos Martens Bilongo se retrouve mêlé à une nouvelle affaire. Le député LFI du Val-d'Oise aurait bénéficié, d'après les informations de BFMTV, d'un logement social jusqu'en décembre 2022. La mise à disposition de ce logement pose question puisque la chaîne d'information en continu révèle également que l'insoumis est propriétaire de deux appartements, mais c'est aussi l'usage qu'aurait eu l'élu du bien immobilier qui interroge. L'affaire semble en lien avec l'enquête ouverte mi-avril par le parque de Pontoise visant Carlos Martens Bilongo pour "fraude fiscale" et "blanchiment".

Trois appartements pour Carlos Martens Bilongo

Une cellule d'enquête de Bercy mène des investigations sur l'élu de la France insoumise depuis le mois d'avril et selon les premiers éléments de l'enquête Carlos Martens Bilongo aurait occupé le logement pendant plusieurs années, mais l'aurait quitté en 2020. Depuis cette date, le logement aurait été occupé par l'une des sœurs du député en échange du versement d'un loyer. De son côté, l'insoumis a confirmé auprès du BFMTV avoir vécu une dizaine d'années dans ce logement social et avoir un temps partagé l'appartement avec sa sœur qui contribuait au paiement du loyer. Il n'a toutefois ni démenti, ni reconnu son départ de l'appartement en 2020. L'homme originaire de Villiers-le-Bel a ajouté avoir régularisé sa situation en décembre 2022.

S'il a vécu dans le logement social en question, Carlos Martens Bilongo est bien propriétaire de deux appartements. Pourquoi ne vivait-il pas dans ces biens ? A cette question, le député répond en précisant qu'un de ces biens est purement locatif et que le second était "en travaux de 2018 à 2020", le chantier l'empêchant d'investir les lieux plus tôt.

Une enquête pour "abus de biens sociaux" ?

Carlos Martens Bilongo est bien sous le coup d'une enquête pour fraude fiscale, mais ce n'est pas la seul chef qui pourrait donner lieu à des investigations. L'enquête préliminaire du parquet du Pontoise vise l'élu pour d'autres motifs dont "abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)".