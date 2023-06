Mort de Claude Sarraute : une fin de vie discrète loin des médias

La journaliste et fidèle membre de l'équipe des Grosses Têtes, Claude Sarraute, est décédée ce mardi 20 juin 2023. La romancière de 95 ans se faisait discrète depuis plusieurs années.

Le monde de la télé et des médias est endeuillé. La journaliste et romancière Claude Sarraute est décédée dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 juin, a annoncé son fils, Martin Tzara, à l'AFP. A 95 ans, la femme de lettres vivait dans son appartement parisien et se faisait discrète depuis plusieurs années. Ses plus récentes apparitions remontent à 2019, elle avait dit quelques mots au téléphone dans les Grosses Têtes sur RTL. Elle s'était alors épanchée sur les problèmes de santé qui l'accompagnaient avec la vieillesse et le passage des années. Un sujet qui lui avait inspiré un livre publié la même année aux éditions Flammarion. Auprès du Parisien, elle avait estimé que "le grand âge, c'est le couloir de la mort".

Claude Sarraute avait écrit des chroniques et des articles dans les colonnes du Monde pendant trente-cinq ans et était devenue un piliers des différentes émissions de Laurent Ruquier.

