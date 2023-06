Evgueni Prigojine : qui est le chef de Wagner, vise-t-il Poutine ?

PRIGOJINE WAGNER. Homme fort du groupe armé Wagner dont les troupes sont entrées samedi 24 juin 2023 sur le sol russe, entrant en rébellion ouverte contre Moscou et le gouvernement militaire russe, Evgueni Prigojine promet "d'aller jusqu'au bout". En a-t-il les moyens et quelles sont ses relations avec Vladimir Poutine ?

Evgueni Prigojine, 62 ans, est à la tête de l'organisation paramilitaire russe Wagner, une armée privée dépêchée par Moscou. Pour la Russie, elle opère dans différents coins du monde et surtout en Ukraine dans le contexte de guerre depuis février 2022. Entre le vendredi 23 et samedi 24 juin 2023, Evgueni Prigojine a publié une série de messages, entrant en guerre ouverte contre les dirigeants militaires russes qu'il critique depuis de nombreux mois sur la conduite de la guerre en Ukraine.

Cette fois, le chef de Wagner leur reproche d'être à l'origine de la mort de nombreux de ses soldats, visés par des frappes russes au sein même des camps de Wagner, des accusations démenties dans la foulée par l'armée russe. Prigojine demande l'arrestation des leaders militaires russes et assure qu'il ira "jusqu'au bout", quitte à se diriger vers Moscou.

Qui est Evgueni Prigojine, l'homme qui donne du fil à retordre à Vladimir Poutine ? Ancien délinquant, condamné à douze ans de prison pour "brigandage" et "escroquerie" dans les années 1980, il devient rapidement un proche de Vladimir Poutine après sa libération. Il obtient son surnom de "cuisinier de Poutine" pour avoir anciennement travaillé dans la restauration et pour être l'homme des basses œuvres du président russe. Il rencontre Vladimir Poutine en 2001, quand ce dernier aurait choisi son restaurant à Saint-Pétersbourg pour sa rencontre avec le président français Jacques Chirac. Dès lors, les deux hommes sont proches et Prigojine, devenu oligarque influent, se transforme à petit en homme de l'ombre qui effectuera les tâches les plus honteuses du Kremlin.

De star médiatique à "putschiste" ?

Il est aujourd'hui connu pour être à la tête du groupe Wagner qu'il aurait créé en 2014. S'il a longtemps préféré rester dans l'ombre, Prigojine revendique toutes ses actions depuis le début l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, et est devenu très actif sur Telegram où Wagner diffuse sa propagande sans arrêt. La secrète armée privée est ainsi vite devenue officielle et son chef a inauguré l'ouverture d'un bureau à Saint-Pétersbourg, quelques mois après le début du conflit.

Cette nouvelle visibilité médiatique, conjuguée aux difficultés de l'armée russe sur le front ukrainien, pourrait être le signe de sa volonté d'éloignement de Vladimir Poutine. "Tant qu'il est simplement perçu comme un exécutant de Vladimir Poutine, le sort de ce dernier sera aussi le sien", expliquait avant le 24 juin Jeff Hawn, spécialiste des questions sécuritaires en Russie et consultant extérieur pour un centre américain de recherche en géopolitique, à France 24. Une défaite de Poutine en Ukraine lui serait donc associée et ses récents conflits avec l'état-major russe, jusqu'à l'escalade du 24 juin, étaient aussi des signes d'une prise de distance certaine alors que certains le voyaient comme un possible homme fort d'une future Russie sans Poutine.

Quel avenir pour Prigojine, quelle réaction de Vladimir Poutine ?

Dans ce contexte de début de conflit contre Moscou, le chef de Wagner s'est bien gardé d'attaquer Vladimir Poutine de manière directe. Ses accusations vont, pour l'instant, à destination des chefs d'état majors et du ministre de la Défense Sergueï Choïgou contre qui il avait déjà concentré les critiques. La rébellion qu'il mène depuis ce samedi semble toutefois un tournant et un quelconque retour en arrière paraît compromis. D'autant que le président russe annonçait samedi 24 mai en fin de matinée que la "trahison" de son armée privée engendrerait une "punition inévitable".

L'avenir de Evgueni Prigojine semble obscur à moins que son coup de force ne fasse rééllement vaciller le pouvoir russe... "Il n'y a pas d'Etat russe, pas de chaîne politique de commandement. Qui va obéir ? Si Prigojine est encore vivant et libre dans 24h il y aura une nouvelle réalité en Russie", constatait ce samedi l'ancien champion du monde d'échecs et opposant démocrate Gary Kasparov sur son compte Twitter.