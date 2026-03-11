Prix du gaz : les bateaux ont fait demi-tour en pleine mer, comment la France s'est fait "voler" son gaz par des pays d'Asie

Alors que les prix du gaz flambent suite au conflit au Moyen-Orient, des navires transportant du gaz destiné à la France ont brusquement changé de cap pour livrer des pays d'Asie.

Alors que les prix de l'essence font les gros titres, notre approvisionnement en gaz peut-il être menacé ? Cela a moins fait les gros titres que pour le carburant mais les prix du gaz ont aussi flambé en quelques jours. Avec des conséquences parfois étonnantes : la scène s'est ainsi répétée plusieurs fois ces derniers jours dans l'Atlantique et elle est désormais confirmée par les autorités. Des méthaniers filant vers l'Europe pour livrer du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) ont subitement viré de bord pour mettre le cap sur l'Asie. Le phénomène, confirmé par le ministre de l'Économie Roland Lescure mercredi 11 mars, illustre les tensions qui agitent le marché mondial de l'énergie depuis l'escalade du conflit au Moyen-Orient et le début de la guerre en Iran.

Avec un trafic fortement réduit dans le détroit d'Ormuz, le gaz en provenance d'autres régions du globe est particulièrement prisé. Le cas le plus emblématique concerne le LNG Port-Harcourt II, un navire détenu par BGT, filiale à 15% de TotalEnergies. Ce méthanier transportant du GNL nigérian devait initialement accoster à Fos-Cavaou dans les Bouches-du-Rhône, selon les observations de Ouest-France. Le quotidien s'est appuyé pour cela sur les données du cabinet spécialisé sur les matières premières Kpler. Ce dernier a tracé la route de ce méthanier qui semble désormais naviguer vers Dahej, en Inde. Un brusque demi-tour observé également sur un autre navire le BW Brussel, lui aussi chargé de GNL en provenance du Nigéria !

Au lieu de remonter vers le port de Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique, il a fait demi-tour en plein Atlantique et vient d'entrer dans l'océan Indien après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance. Kpler aurait recensé huit navires déroutés de la sorte, certains transportant du précieux gaz naturel liquéfié américain, qui représente un quart des approvisionnements européens.

"Quand certaines régions ont davantage de besoin, elles ont tendance à surenchérir"

"Ce qui se passe, c’est ce qu’on attendait, c'est la loi du marché", a confié le ministre de l'Economie Roland Lescure lors de la conférence de presse suivant le Conseil des ministres tenu ce mercredi 11 mars. "Quand certaines régions ont davantage de besoin, elles ont tendance à surenchérir et à rediriger les approvisionnements. Concernant les méthaniers, ils sont redirigés vers l'Asie et des pays qui ont beaucoup plus besoin que nous de gaz, surtout à cette période de l'année", a expliqué Roland Lescure. Le ministre a cité par exemple Singapour qui "s'appuie à 100% au gaz pour l'électricité. S'ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus d'électricité".

Cette surenchère asiatique intervient alors que les prix du gaz ont bondi depuis fin février et le début de la guerre en Iran. Le cours du gaz TFF, qui sert de standard européen, a ainsi grimpé de 57% en quelques jours Le ministre de l'Economie se veut toutefois rassurant : "On est dans une situation moins défavorable. On peut s'attendre à des effets limités sur la facture pour certains de nos concitoyens mais nous n'avons aucun enjeu sur l'approvisionnement et ce jusqu'à la fin du printemps". Roland Lescure précise que "l'enjeu majeur sur le gaz, si ce conflit venait à durer, sera de reconstituer les stocks à l'approche de l'hiver". L'enjeu pourrait donc resurgir au fil de l'année alors que les stocks de gaz sont actuellement bien plus faibles qu'à l'accoutumé à la même période de l'année. Avec là aussi un impact sur la facture ?