Mobilisation des transporteurs routiers : des blocages ce week-end contre le prix du carburant, le gouvernement réagit

Les transporteurs routiers prévoient de se mobiliser à partir de ce samedi pour obtenir des aides face aux prix des carburants. En réponse, le gouvernement prépare des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés.

Après les agriculteurs entre décembre et janvier, les routiers vont déferler sur les routes de France à partir de ce samedi 28 mars 2026. En effet, les transporteurs se mobilisent pour réclamer des aides face à la hausse des prix des carburants. Pour Jean-Marc Rivera, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), les discussions avec le gouvernement sont dans "une impasse", comme indiqué au micro de France Info, ce vendredi. Malgré une nouvelle réunion avec le ministère de l'Économie et celui des Transports ce matin, la situation semble stagner. Lui demande "des aides directes" pour soulager la profession.

Les perturbations sur certains axes routiers débuteront donc ce samedi. Le mouvement amorcé localement doit se déployer sous plusieurs formes, selon les décisions prises dans chaque région. Les premières opérations sont attendues samedi matin sur deux axes majeurs : l'A7 dans le secteur lyonnais et le nœud autoroutier A71/A89 près de Clermont‑Ferrand, révèle Radio Vinci autoroutes.

L'OTRE prévoit des "actions dans toute la France" amenées à se poursuivre la semaine prochaine. Lundi en Île‑de‑France, mardi à Rodez et Nantes, puis mercredi en Provence‑Alpes‑Côte d'Azur, entre autres. D'autres régions pourraient venir se greffer au mouvement. L'organisation évoque un "premier signal fort" pour installer un climat de mobilisation durable. Si des résultats ne sont pas obtenus rapidement, de nouvelles formes d'actions sont déjà à l'étude.

"Nous réclamons des aides directes comme en 2022"

"Nous avons laissé la liberté à nos antennes régionales d'exprimer leur mécontentement (...) les entreprises sur le terrain nous disent 'vous êtes dans une impasse' (...) maintenant, la réalité du terrain va parler, assure le délégué général de l'OTRE. Si "une porte est en train de s'ouvrir" selon lui, "pour l'heure, on est dans le flou". Alors, une action concrète de l'exécutif pourrait-elle faire changer d'avis les instigateurs du mouvement de contestation ? En cas d'avancée "sur l'annonce des aides spécifiques grands rouleurs, qu'est-ce que c'est, quel montant, comment on y accède ?", une discussion est possible concède Jean-Marc Rivera. Dans ce cas de figure, "notre base décidera si c'est suffisant", confie-t-il à France Info.

Mais que réclament vraiment les transporteurs routiers ? "Nous réclamons depuis plus de 15 jours des aides directes comme celles instaurées en 2022 et nous n'avons obtenu aucune réponse positive jusqu'à présent", pose Jean-Marc Rivera. En 2022, les aides tenaient en une aide forfaitaire par type de véhicule : 1 300 euros par poids lourd, 1 000 euros par autocar et 300 euros pour un véhicule utilitaire. Avec les aides à la pompe pour les particuliers, l'enveloppe des aides s'élevait à 400 millions d'euros, rappelle France Info. Aujourd'hui, malgré "des échanges quasiment quotidiens avec le ministère des Transport depuis le début de la guerre en Iran", la solution qui pourrait contenter toutes les parties peine à émerger.

Des annonces "sectorielles" annoncées ce vendredi

Ce vendredi à 18 heures, selon Sébastien Lecornu, ses ministres présenteront des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants, en écartant cependant toute "cagnotte" pour les soutenir. "On va le faire de manière ciblée pour éviter de gâcher de l'argent", disait le ministre de l'Economie, Roland Lescure, au micro de RTL ce jeudi. L'hypothèse d'un chèque non ciblé comme la remise financée par l'Etat en 2022 est par exemple déjà écartée. "On annonce des mesures de trésorerie qui vont permettre aux entreprises, les transporteurs routiers, les pêcheurs, qui ont des problèmes pour payer leur facture d'essence, de la payer", a-t-il promis.

"La BPI (banque publique d'investissement) va proposer des prêts bonifiés, garantis par l'Etat, pour aider à la trésorerie", a précisé le ministre des PME et du Pouvoir d'achat, Serge Papin, sur Europe 1, jeudi. "Deuxièmement, sur le plan fiscal, sur le plan social, les services de l'Etat vont différer les paiements", a-t-il ajouté. Autrement dit, les professionnels de ces secteurs pourraient échelonner le paiement de leurs cotisations sociales et obtenir des délais de paiement ou des prêts.

Ces mesures "sectorielles" et "circonscrites dans le temps" n'étaient pas encore ficelées, ce jeudi, selon le ministre de l'Economie. Qui sont vraiment les gros rouleurs ? "C'est exactement ce qu'on est en train de regarder", a répondu Roland Lescure. L'idée est "de se dire, sur certaines filières, pêcheurs, agriculteurs, transporteurs, parfois dans des zones géographiques particulières, l'insularité, la Corse ou les outremers, au fond, comment on fait pour que l'activité ne s'arrête pas", a expliqué le Premier ministre Sébastien Lecornu. Ces aides seront "mensuellement renouvelables, mais avec un pilotage très fin", a-t-il conclu.