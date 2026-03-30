Mobilisation des transporteurs routiers : le périphérique parisien bloqué ? Plusieurs actions prévues en France
Les chauffeurs routiers s'organisent pour manifester contre les prix du carburant, en Ile-de-France et dans plusieurs régions de France. Les aides annoncées par le gouvernement sont jugées insuffisantes.
Le périphérique parisien impacté ce lundi matin. Après les agriculteurs entre décembre et janvier, les chauffeurs routiers et d'autocars déferlent sur cet axe majeur ce lundi 30 mars entre 10 heures et 12 heures contre la hausse des prix du carburant. "Entre 150 et 200 cars et camions" sont même attendus au niveau cours de Vincennes dès 9h30. Une opération escargot est attendue sur le périphérique et "la circulation est susceptible d’être fortement ralentie", a prévenu la préfecture de police. La circulation devrait tout de même être maintenue sur "au moins une voie", précise la préfecture auprès du Parisien. Une manifestation est également attendue dans le XVe arrondissement de Paris "où une sécurisation sera également déployée par la préfecture de Police", précise le communiqué de presse.
Ces manifestations auront lieu malgré plusieurs annonces gouvernementales vendredi dernier. En effet, selon Bruce Aiglehoux, secrétaire général du syndicat de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) en Ile-de-France, les coups de pouce annoncés "ne sont pas à la hauteur". "On demande une baisse à la pompe, 20 centimes ce n'est pas suffisant", dit-il, souhaitant "une aide forfaitaire par véhicule", pour "éponger" les pertes subies en mars, confie-t-il auprès de BFMTV. Voilà pourquoi il sera relativement "compliqué" de circuler sur le périphérique parisien en cette fin de matinée, assure-t-il, particulièrement "de 10 heures à 11 heures".
Les agriculteurs enclins à rejoindre le mouvement ?
L'OTRE prévoit des "actions dans toute la France" amenées à se poursuivre dans la semaine. Mardi à Rodez et à Nantes, puis mercredi en Provence‑Alpes‑Côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, entre autres. D'autres régions pourraient venir se greffer au mouvement. L'organisation évoque un "premier signal fort" pour installer un climat de mobilisation durable. "Si d'ici une semaine il n'y a pas d'évolution, il y aura plus de monde, il y aura plus de blocages, (...) et ce sera plus contraignant pour tout le monde", prévient Bruce Aiglehoux, n'excluant pas une participation des agriculteurs dans les prochains jours.
"Nous avons laissé la liberté à nos antennes régionales d'exprimer leur mécontentement (...) les entreprises sur le terrain nous disent 'vous êtes dans une impasse' (...) maintenant, la réalité du terrain va parler, assurait le délégué général de l'OTRE, Jean-Marc Rivera, en fin de semaine dernière au micro de France Info. "Nous réclamons depuis plus de 15 jours des aides directes comme celles instaurées en 2022 et nous n'avons obtenu aucune réponse positive jusqu'à présent", raillait-il. Malgré "des échanges quasiment quotidiens avec le ministère des Transport depuis le début de la guerre en Iran", la solution qui pourrait contenter toutes les parties peine à émerger.
Le gouvernement prêt à mettre en place le chômage partiel
Lundi 30 mars, le ministre du Travail et des Solidarités s'est exprimé au micro de France Info concernant de nouvelles aides potentielles pour le secteur du transport routier face à la flambée du prix du carburant. "Je suis prêt à mettre en place des mesures de chômage partiel pour soulager les entreprises qui ont une baisse d'activité", déclare Jean-Pierre Farandou. Pour quel secteur ?
Il "peut considérer toutes les entreprises qui font face à une baisse d'activité brutale", précise-t-il, dont celui des transporteurs routiers. "Toutes les entreprises sont éligibles et on regardera avec encore plus d'attention les entreprises qui souffrent à cause de ce qui se passe en Iran", dit le ministre. "La ligne de budget qui concerne le chômage partie est autour de 70 millions d'euros, on va l'engager et on verra ce que ça donne", conclut-il.
Les aides déjà actées face à la flambée du prix du carburant
Vendredi dernier à 18 heures, plusieurs ministres ont présenté des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants. Outre les précédentes mesures de trésorerie annoncées ces derniers jours, comme la facilitation des prêts bancaires à court terme ou le report et le lissage des cotisations sociales, le ministre des Transports a notamment déclaré, vendredi soir, que les TPE et PME les plus en difficulté auraient droit à "une aide exceptionnelle", qui représente "20 centimes par litre" de carburant. Une aide limitée au mois d'avril qui coûtera environ 50 millions d'euros et sera effective à la fois en métropole et en outre-mer.
"On va encore s'embêter à remplir plein de papiers, on sera payés à la Saint-Glinglin", regrette Kevin Morizé au micro de TF1, patron d'une entreprise de transports routiers. Il estime que cette aide "n'est pas une aide qui est pérenne, ça ne va durer qu'au mois d'avril". Cette aide est jugée "insuffisante face à la détresse de nos entreprises", estime de son côté, président de l'OTRE, lundi 30 janvier au micro de RMC. "C'est une première étape, on le salue. Mais ça a pris du temps et on le regrette", déplore-t-il.
Autre mesure : une aide également de "20 centimes par litre" de gazole marin sera accordée aux marins pour le mois d'avril uniquement, pour le moment. Cette aide fonctionnera sous forme de remboursement et sur présentation de factures. Enfin, troisième mesure, le GNR, gazole non routier, va être exonéré de "tout droit d'accise" pour le mois d'avril.
Concernant les transporteurs et VTC, le ministre Philippe Tabarot a estimé que les premiers "ne peuvent pas supporter seuls le poids des surcoûts, qui doivent être répartis sur toute la chaîne de valeur". Il a donc "demandé aux chargeurs de facturer plus tôt sans attendre le délai de 30 jours", mais il a aussi "demandé aux plateformes de VTC d'adapter le prix des courses pour préserver les revenus des chauffeurs".
09:11 - "Les aides sont largement insuffisantes face à la détresse de nos entreprises"
Alexis Gibergues, président de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), estime ce lundi matin que le secteur est dans une crise "sans précédent" et que le dispositif annoncé par le gouvernement arrive déjà trop tard. "C'est une première étape, on le salue. Mais ça a pris du temps et on le regrette", déplore-t-il au micro de RMC. "Les aides sont largement insuffisantes face à la détresse de nos entreprises. C'est huit fois en dessous des aides décidées - et plus rapidement - au moment de la guerre en Ukraine", dit-il, réclamant des "aides ciblées".
09:03 - "Ce n'est pas une aide qui est pérenne", regrette un chef d'entreprise
"On nous a débloqué 50 millions d'euros avec tout un formulaire à faire sur internet, c'est assez compliqué", déplore Kevin Morizé, patron d'une entreprise de transports routiers, qui estime que ce n'est pas assez. "On va encore s'embêter à remplir plein de papiers, on sera payés à la Saint-Glinglin, parce que ça le gouvernement sait bien faire, nous on doit payer tout d'avance et le gouvernement en est payé le plus tard possible", confie-t-il auprès de TF1. Quid de l'aide de 20 centimes d'euros par litre de carburant pour les entreprises en difficulté ? "Ce n'est pas une aide qui est pérenne, ça ne va durer qu'au mois d'avril", estime-t-il.
08:38 - "Des mesures de chômage partiel", annonce le ministre du Travail
Face à la gronde du secteur qui s'organise et se traduit notamment par une opération escargot sur le périphérique parisien ce lundi, le ministre du Travail et des Solidarités s'est exprimé sur le sujet au micro de France Info. "Je suis prêt à mettre en place des mesures de chômage partiel pour soulager les entreprises qui ont une baisse d'activité", déclare Jean-Pierre Farandou. Mais alors, pour quel secteur ?
Il "peut considérer toutes les entreprises qui font face à une baisse d'activité brutale", précise-t-il, dont celui des transporteurs routiers. "Toutes les entreprises sont éligibles et on regardera avec encore plus d'attention les entreprises qui souffrent à cause de ce qui se passe en Iran", dit le ministre. "La ligne de budget qui concerne le chômage partie est autour de 70 millions d'euros, on va l'engager et on verra ce que ça donne", conclut-il.
????Moyen-Orient : quelles mesures pour les entreprises françaises ? ➡️"Le chômage partiel peut considérer toutes les entreprises qui font face à une baisse d'activité brutale qui serait liée directement à la crise", dit Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. pic.twitter.com/Vf17Wtexe2— franceinfo (@franceinfo) March 30, 2026
08:25 - "De 10h à 11h, ça va être compliqué" sur le périphérique parisien
L'opération escargot sur le périphérique parisien débutera vers 10 heures ce lundi 30 mars. Si un blocage complet n'est pas envisagé, "effectivement, de 10h à 11h, ça va être compliqué" d'avancer, a indiqué Bruce Aiglehoux, secrétaire général du syndicat OTRE Ile-de-France à BFMTV. Ce dernier doit justement rencontrer le préfet de région dans la journée pour transmettre les revendications du secteur, malgré les premières annonces gouvernementales jugées insuffisantes de la fin de semaine dernière.
08:14 - Le XVe arrondissement de Paris ciblé par les routiers
La circulation promet d'être largement perturbée ce lundi 30 mars sur le périphérique parisien. En effet, "entre 150 et 200 cars et camions" sont attendus au niveau cours de Vincennes dès 9h30. Par la suite, une opération escargot est prévue sur le périphérique a annoncé la préfecture de police. Elle précise que la circulation devrait toutefois être maintenue sur "au moins une voie". Cette manifestation sera encadrée par la police. Une délégation est attendue dans le XVe arrondissement de Paris "où une sécurisation sera également déployée par la préfecture de Police", indique le communiqué de presse.
La mobilisation des routiers se poursuit cette semaine en l'Île‑de‑France, en Pays-de-Loire et en PACA notamment. Les transporteurs poursuivent leurs actions pour tenter d'obtenir des avancées et des aides supplémentaires face à la flambée du prix du carburant.