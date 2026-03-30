Mobilisation des transporteurs routiers : le périphérique parisien bloqué ? Plusieurs actions prévues en France

Les chauffeurs routiers s'organisent pour manifester contre les prix du carburant, en Ile-de-France et dans plusieurs régions de France. Les aides annoncées par le gouvernement sont jugées insuffisantes.

Le périphérique parisien impacté ce lundi matin. Après les agriculteurs entre décembre et janvier, les chauffeurs routiers et d'autocars déferlent sur cet axe majeur ce lundi 30 mars entre 10 heures et 12 heures contre la hausse des prix du carburant. "Entre 150 et 200 cars et camions" sont même attendus au niveau cours de Vincennes dès 9h30. Une opération escargot est attendue sur le périphérique et "la circulation est susceptible d’être fortement ralentie", a prévenu la préfecture de police. La circulation devrait tout de même être maintenue sur "au moins une voie", précise la préfecture auprès du Parisien. Une manifestation est également attendue dans le XVe arrondissement de Paris "où une sécurisation sera également déployée par la préfecture de Police", précise le communiqué de presse.

Ces manifestations auront lieu malgré plusieurs annonces gouvernementales vendredi dernier. En effet, selon Bruce Aiglehoux, secrétaire général du syndicat de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) en Ile-de-France, les coups de pouce annoncés "ne sont pas à la hauteur". "On demande une baisse à la pompe, 20 centimes ce n'est pas suffisant", dit-il, souhaitant "une aide forfaitaire par véhicule", pour "éponger" les pertes subies en mars, confie-t-il auprès de BFMTV. Voilà pourquoi il sera relativement "compliqué" de circuler sur le périphérique parisien en cette fin de matinée, assure-t-il, particulièrement "de 10 heures à 11 heures".

Les agriculteurs enclins à rejoindre le mouvement ?

L'OTRE prévoit des "actions dans toute la France" amenées à se poursuivre dans la semaine. Mardi à Rodez et à Nantes, puis mercredi en Provence‑Alpes‑Côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, entre autres. D'autres régions pourraient venir se greffer au mouvement. L'organisation évoque un "premier signal fort" pour installer un climat de mobilisation durable. "Si d'ici une semaine il n'y a pas d'évolution, il y aura plus de monde, il y aura plus de blocages, (...) et ce sera plus contraignant pour tout le monde", prévient Bruce Aiglehoux, n'excluant pas une participation des agriculteurs dans les prochains jours.

"Nous avons laissé la liberté à nos antennes régionales d'exprimer leur mécontentement (...) les entreprises sur le terrain nous disent 'vous êtes dans une impasse' (...) maintenant, la réalité du terrain va parler, assurait le délégué général de l'OTRE, Jean-Marc Rivera, en fin de semaine dernière au micro de France Info. "Nous réclamons depuis plus de 15 jours des aides directes comme celles instaurées en 2022 et nous n'avons obtenu aucune réponse positive jusqu'à présent", raillait-il. Malgré "des échanges quasiment quotidiens avec le ministère des Transport depuis le début de la guerre en Iran", la solution qui pourrait contenter toutes les parties peine à émerger.

Le gouvernement prêt à mettre en place le chômage partiel

Lundi 30 mars, le ministre du Travail et des Solidarités s'est exprimé au micro de France Info concernant de nouvelles aides potentielles pour le secteur du transport routier face à la flambée du prix du carburant. "Je suis prêt à mettre en place des mesures de chômage partiel pour soulager les entreprises qui ont une baisse d'activité", déclare Jean-Pierre Farandou. Pour quel secteur ?

Il "peut considérer toutes les entreprises qui font face à une baisse d'activité brutale", précise-t-il, dont celui des transporteurs routiers. "Toutes les entreprises sont éligibles et on regardera avec encore plus d'attention les entreprises qui souffrent à cause de ce qui se passe en Iran", dit le ministre. "La ligne de budget qui concerne le chômage partie est autour de 70 millions d'euros, on va l'engager et on verra ce que ça donne", conclut-il.

Les aides déjà actées face à la flambée du prix du carburant

Vendredi dernier à 18 heures, plusieurs ministres ont présenté des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants. Outre les précédentes mesures de trésorerie annoncées ces derniers jours, comme la facilitation des prêts bancaires à court terme ou le report et le lissage des cotisations sociales, le ministre des Transports a notamment déclaré, vendredi soir, que les TPE et PME les plus en difficulté auraient droit à "une aide exceptionnelle", qui représente "20 centimes par litre" de carburant. Une aide limitée au mois d'avril qui coûtera environ 50 millions d'euros et sera effective à la fois en métropole et en outre-mer.

"On va encore s'embêter à remplir plein de papiers, on sera payés à la Saint-Glinglin", regrette Kevin Morizé au micro de TF1, patron d'une entreprise de transports routiers. Il estime que cette aide "n'est pas une aide qui est pérenne, ça ne va durer qu'au mois d'avril". Cette aide est jugée "insuffisante face à la détresse de nos entreprises", estime de son côté, président de l'OTRE, lundi 30 janvier au micro de RMC. "C'est une première étape, on le salue. Mais ça a pris du temps et on le regrette", déplore-t-il.

Autre mesure : une aide également de "20 centimes par litre" de gazole marin sera accordée aux marins pour le mois d'avril uniquement, pour le moment. Cette aide fonctionnera sous forme de remboursement et sur présentation de factures. Enfin, troisième mesure, le GNR, gazole non routier, va être exonéré de "tout droit d'accise" pour le mois d'avril.

Concernant les transporteurs et VTC, le ministre Philippe Tabarot a estimé que les premiers "ne peuvent pas supporter seuls le poids des surcoûts, qui doivent être répartis sur toute la chaîne de valeur". Il a donc "demandé aux chargeurs de facturer plus tôt sans attendre le délai de 30 jours", mais il a aussi "demandé aux plateformes de VTC d'adapter le prix des courses pour préserver les revenus des chauffeurs".