Grève d'EasyJet lundi de Pâques : quelles perturbations de trafic ?

Le trafic aérien pourrait être perturbé ce lundi de Pâques chez EasyJet. Le syndicat Unac appelle à la grève. À quoi s'attendre ? Quelles seront les perturbations ?

Premier week-end prolongé de ce printemps, le week-end de Pâques s'annonçait comme l'opportunité de s'échapper du quotidien et, pourquoi pas, de prendre l'avion pour changer d'air. Mais pour certains passagers, ce vendredi, c'est la douche froide. Le syndicat Unac d'EasyJet, la compagnie britannique à bas prix, a appelé à la grève lundi 6 avril, de 00h00 à 23h59, soit toute la journée fériée du lundi de Pâques.

Pour le moment cependant, l'information est à prendre avec recul car il n'est pas encore possible d'évaluer l'ampleur de cette grève chez EasyJet. Il faudra en effet attendre la fin du dépôt officiel des notifications, prévue pour ce samedi 4 avril, à 00h01. Mais la compagnie EasyJet a d'ores et déjà promis qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour "limiter au maximum les répercussions de cette grève".

Les passagers concernés par la grève EasyJet "directement informés"

Dans une réaction transmise à l'AFP, et dont TF1 Info se fait l'écho, la direction d'EasyJet s'est dite "très déçue par cette décision. Elle a cependant tenu à rassurer les clients en indiquant que "si des modifications devaient être apportées à [son] programme de vol, [elle] en informer[a] directement les passagers concernés et leur proposer[a] des solutions pour les aider à réorganiser leur voyage".

Cet appel à la grève de l'Unac à "tout le personnel naviguant" intervient alors que les négociations salariales annuelles sont jugées insatisfaisantes. Surtout, les syndicats dénoncent la dégradation des conditions de travail, avec des équipages "au bord de la rupture", relaie Le Figaro. Le syndicat déplore pêle-mêle : le "non-respect du planning, la hausse du nombre de changements inexorable, la hausse des déplacements en remplacement dans d'autres bases".