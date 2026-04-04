Un "prêt flash carburant" face à la hausse des prix à la pompe : toutes les entreprises concernées ?

Le ministère de l'Économie a décidé de mettre en place, vendredi 3 avril, un "prêt flash carburant" pour aider la trésorerie des entreprises. Ces dernières sont tenues de répondre à plusieurs critères pour en bénéficier.

Le gouvernement a décidé de dégainer un "prêt flash carburant". Le ministère de l'Économie a annoncé, vendredi 3 avril, le lancement d'une nouvelle mesure afin de soutenir plusieurs entreprises françaises face à l'explosion des prix à la pompe depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Cette flambée se poursuit dans un contexte où les tensions restent fortes dans cette partie de la planète. Ce "prêt flash carburant" a pour but de soutenir la trésorerie de certaines entreprises particulièrement exposées.

Cette aide sera versée sous certaines conditions. Toutes les entreprises ne sont pas concernées. Les TPE (Très petites entreprises) et PME (Petites et moyennes entreprises) peuvent en bénéficier, seulement si elles appartiennent aux secteurs éligibles, le transport, l'agriculture et la pêche. D'autres règles conditionnent l'accès ou non à ce prêt. Les dépenses de carburant doivent compter pour au moins "5% du chiffre d'affaires" de l'entreprise. Les sociétés doivent avoir été créées il y a plus d'un an.

Quel est le montant du "prêt flash carburant" ?

Cette mesure est lancée avec Bpifrance, qui doit pouvoir accéder aux derniers mois de relevés des comptes bancaire des entreprises souhaitant bénéficier du prêt flash carburant". Selon les informations communiquées par le ministère, ces prêts seront "distribués via un canal 100% numérique par Bpifrance", avec une "mise à disposition des fonds sous 7 jours". La durée sera de 36 mois, "incluant un différé d'amortissement du capital de 12 mois", explique Bercy.

Les TPE et les PME pourront bénéficier de sommes prêtées allant de 5 000 à 50 000 euros à un taux de 3,80%, sans garanties. Serge Papin, ministre des PME et du Pouvoir d'achat, avait récemment précisé que des "prêts bonifiés, garantis par l'État" visant à soutenir la trésorerie des entreprises allaient être proposés par la BPI, la banque publique d'investissement. Les prêts seront accessibles en France métropolitaine ainsi que dans les Départements et Régions d'Outre-Mer.