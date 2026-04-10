Crise énergétique : voiture électrique, chaudière à gaz, électrification... Les grandes annonces de Sébastien Lecornu

Souhaitant "tirer les leçons" de la crise énergétique engendrée par la guerre au Moyen-Orient, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait plusieurs grandes annonces ce vendredi soir.

Le Premier ministre s'est exprimé ce vendredi 10 avril 2026 sur la crise énergétique qui a frappé la France et plus généralement le monde, à la suite de la guerre en Iran. Hausse des prix de l'essence, du gaz... Quelques jours après le début de la trêve entre les États-Unis et le Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a dit vouloir "tirer les leçons de ce que nous venons de vivre". Car si la crise peut à première vue paraître "lointaine", elle a bel et bien eu des conséquences directes sur le quotidien des Français.

"Un pays n'est réellement libre que s'il peut se tenir quand le monde vacille", a mis en avant le Premier ministre lors de son allocution. "L'énergie n'est pas seulement un marché, c'est un enjeu de sécurité nationale, c'est un rapport de force", a-t-il insisté. Heureusement, la France n'est pas sans atout. Appelant à "transformer notre consommation d'énergie", en remplaçant le pétrole et le gaz par l'électricité, Sébastien Lecornu a plaidé en faveur de la relance du nucléaire et du développement des énergies renouvelables.

Plusieurs grandes annonces pour faire de cette crise une "opportunité"

"Tant que nous dépendrons du pétrole et du gaz, nous continuerons de payer le prix des guerres des autres", a argué Sébastien Lecornu. Pour faire de cette crise une "opportunité" et que les prochaines crises ne nous appauvrissent pas, le Premier ministre a fait plusieurs annonces. La première : "D'ici à 2030, le soutien à l'électrification sera multiplié par deux", soit un budget qui passera de 5,5 milliards à 10 milliards par an.

De plus, à compter de la fin de l'année 2026, les chaudières à gaz ne pourront plus être installées dans des logements neufs, annonce Sébastien Lecornu, qui promet par ailleurs que l'électrification va particulièrement être accélérée dans les logements sociaux. Sébastien Lecornu prévoit l'installation d'un million de pompes à chaleur d'ici 2030.

D'ici à 2030 également, "deux voitures neuves sur trois devront être électriques", a poursuivi Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a également annoncé la production d'un million de véhicules électriques en 2030. Mais surtout, dès 2026, 50 000 véhicules électriques seront subventionnés. Objectif : soutenir "les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, les artisans et plus globalement tous les salariés ou agents publics de notre pays" qui dépendent de la voiture, et donc des prix de l'essence, pour travailler. Assurant qu'il ne s'agit que d'une "première étape", Sébastien Lecornu a indiqué que les ministres concernés donneront davantage de détails dans les prochains jours sur ces mesures.