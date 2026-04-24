Rappel de produits : partout en France chez Carrefour, ces pains peuvent contenir "des corps étrangers" dangereux

RAPPEL CONSO. Ces pains, vendus par Carrefour dans toute la France, sont rappelés en raison de risque pour les consommateurs.

Des petits pains sportifs vendu chez Carrefour font l'objet d'un rappel par l'enseigne française en raison de la présence de corps étrangers potentiellement trouvables à l'intérieur. Le site gouvernemental rappel consommateur a partagé la fiche détaillée d'information sur le produit rappelé et sur les risques encourus par les clients.

Les petits pains sportifs ont été rappelés pour "des raisons de sécurité", partage le site du gouvernement. Le rappel a été lancé pour risque de "présences de corps étrangers dans les produits". En cas de consommation de ces petits pains, vendus par la marque "bio" du supermarché, les personnes concernées s'exposent directement à l'absorption d'éléments non consommables tels que le métal, le plastique, le textile et le papier. Leur ingestion pourrait potentiellement entrainer des blessures ainsi que des effets indésirables.

L'avis de rappel des pains sportifs bio vis concerne les références Petit pain sportif Carrefour BIO X2 identifiable grâce au GTIN 3523680381490, ainsi que le Petit pain sportif Carrefour BIO X1, portant le GTIN 3523680441682, commercialisées entre le 3 avril 2026 et le 21 avril 2026 sur l'ensemble du territoire français.

© Gouvernement

Les pains rappelés étaient vendus en sachet individuel ou en lot de deux, explique Rappels Conso. Ces produits étaient disponibles sur l'ensemble des magasins de Carrefour, partout en France. Méfiance donc. Les consommateurs ont été invités à se diriger vers l'EAN de vente figurant sur l'affiche de rappel affichée en magasin.

Les pains sportifs bio de Carrefour peuvent représenter une alternative dans l'alimentation des sportifs, pour leur petit-déjeuner, qui ne souhaitent pour autant pas mettre un terme à la consommation de pain. Il est apprécié par sa composition en fruits secs, graines et oléagineux. Il apporte généralement davantage de lipides, d'énergie et de fibres que le pain classique, ce qui représente une meilleure nutrition. Les consommateurs ayant acheté les produits rappelés peuvent bénéficier d'un remboursement en contactant le 08 05 90 80 70 du lundi au samedi de 9h à 19h.