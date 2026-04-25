Comment réduire la dépendance à Ormuz ? L'idée du PDG de TotalEnergies

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a averti ce vendredi 24 avril 2026 qu'il existait des risques importants de pénuries énergétiques en France en cas de prolongation de "deux ou trois mois" du blocage du détroit d'Ormuz.

"Si la situation perdure encore deux ou trois mois, nous entrerons dans une ère de pénurie énergétique", a expliqué Patrick Pouyanné lors d'une intervention à la World Policy Conference, un événement qui a été organisé par l'Institut français des relations internationales [Ifri] à Chantilly, non loin de Paris. Le patron du groupe TotalEnergies a ajouté que "La pénurie n'est pas encore présente dans le bassin atlantique [...] mais on ne peut pas se permettre de laisser 20 % des réserves mondiales de pétrole et de gaz inaccessibles sans conséquences majeures".

Patrick Pouyanné a également rappelé que la résolution du problème du détroit d'Ormuz est un enjeu crucial et que son entreprise avait "perdu 15 %", selon le PDG de TotalEnergies, de sa production au Moyen-Orient depuis le début de la guerre, à la fin du mois de février. Pour rappel, depuis le début de cette guerre, la circulation dans le détroit d'Ormuz est quasiment à l'arrêt alors même qu'un cinquième du pétrole et du gaz consommés dans le monde passe par cette voie maritime. De plus, la situation ne va pas en s'arrangeant depuis que Donald Trump a décidé d'exercer un blocus sur les ports iraniens, rappelle BFMTV.

"La résilience comme un investissement"

Pour anticiper d'autres épisodes de la sorte à l'avenir et alors que la crise est en cours, le patron de TotalEnergies a aussi appelé vendredi à plus de "résilience" face à la situation à Ormuz. Il a ainsi évoqué des investissements "probablement dans de nouveaux pipelines". Objectif pour le patron de TotalEnergies : réduire la dépendance au détroit d'Ormuz, aujourd'hui beaucoup trop stratégique. "Aujourd'hui, il n'y a pas assez de voies de sortie du détroit d'Ormuz, c'est un problème majeur [...] Nous devons commencer à envisager la résilience comme un investissement, probablement dans de nouveaux pipelines afin de constituer un réseau de pipelines", a indiqué Patrick Pouyanné.