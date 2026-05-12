Le téléphone "Trump Mobile" vire à l'arnaque : des acheteurs ont payé 100 dollars sans garantie qu'il soit fabriqué un jour

600 000 personnes ont versé un acompte pour obtenir le tout nouveau téléphone "Trump Mobile T1" made in USA promis en 2025. Un an plus tard, ils n'ont toujours rien reçu et les statuts de l'offre ont changé.

Une arnaque à près de 60 millions d'euros ? Une chose est sûre, Donald Trump ne devrait pas révolutionner la téléphonie mobile dans les mois à venir. En effet, le téléphone "Trump Mobile T1" annoncé en juin 2025 comme une alternative "patriotique" à Apple et Samsung et dont le prix devait s'établir autour de 499 dollars, soit 425 euros, semble plutôt s'apparenter à une sacrée arnaque.

590 000 partisans du républicain lui avaient pourtant fait confiance, ainsi qu'à ce nouvel outil promis comme "made in USA". Tout ce petit monde a versé un acompte de 100 dollars, soit 85 euros, pour en obtenir un. Mais moins d'un an après les promesses, il ne reste plus que la colère, les doutes et l'incompréhension chez ces acheteurs.

La livraison initiale était prévue pour la fin de l'été 2025. Malheureusement, les clients n'ont pas encore vu la couleur de ce téléphone... couleur or, orné d'un drapeau américain à l'arrière. Peu à peu, les instigateurs du projet ont repoussé la date de sortie : novembre 2025, puis décembre, avant de promettre une sortie au premier trimestre 2026. Force est de constater qu'en ce mois de mai 2026, le "Trump Mobile T1" n'a jamais vu le jour.

Pire, en sous-marin, Trump Mobile a repensé son site web, supprimant totalement la date officielle de sortie de ce téléphone portable. Les conditions de service ont même été révisées, comme il est possible de le voir dans un document publié le 6 avril 2026, mis en ligne par Trump Mobile. Le document mis à jour indique explicitement que le paiement d'un dépôt "ne constitue pas un achat final et ne crée pas de contrat juridique". Le paiement, lui, est décrit comme "une opportunité conditionnelle d'acheter l'appareil si Trump Mobile choisit finalement de le vendre", l'entreprise conserve donc un contrôle total sur la production de cet objet. Et il n'y a donc statutairement aucune garantie que le téléphone soit un jour fabriqué.

Preuve de l'entourloupe, NBC News a tenté de se procurer un Trump Mobile T1 en réglant la somme de 100 dollars en août 2025. Sans nouvelles, le média a tenté de joindre Trump Mobile à cinq reprises entre septembre et novembre 2025, mais n'a reçu que des réponses "incohérentes". Un représentant de la marque avait assuré en octobre dernier que le téléphone serait expédié le 13 novembre, ce qui ne s'est jamais produit.

Quid d'un éventuel remboursement ? En cas d'annulation pure et dure du projet, la marque assure tout de même qu'elle effectuera un remboursement du montant du dépôt initial, soit 100 dollars. Mais plusieurs experts de la presse high tech américaine en doutent, puisque Trump Mobile est déjà revenu sur plusieurs promesses et que les statuts juridiques semblent protéger la firme.

Le bureau du gouverneur californien, Gavin Newsom, n'a pas manqué de fustiger le projet de Trump Mobile, le qualifiant tout simplement de "fraude". Enfin, promis à l'aube du projet comme un objet produit exclusivement fabriqué sur le sol américain, le Trump Mobile T1 n'aura d'américain - s'il sort un jour - que l'assemblage des dix derniers composants, prévu à Miami. Une information confirmée par des responsables de l'entreprises face à la presse en février dernier.