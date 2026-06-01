La malbouffe mentale : ce secret que les grandes fortunes ont compris bien avant tout le monde

Les spécialistes de l'économie de l'attention ont mis au jour une nette différence entre les plus riches et les autres, qui n'ont pas le même rapport à l'information.

Chaque matin, le même rituel invisible, presque partout dans le monde : des millions de personnes ouvrent leurs applications préférées pour parcourir les dernières polémiques, lire des éditoriaux enflammés et observer les débats qui agitent l'opinion publique. En agissant ainsi, la plupart des gens ont la certitude de s'informer intelligemment. Pourtant, ils commettent une erreur que les personnes les plus fortunées ou éveillées évitent à tout prix. Il existerait même une véritable fracture sociale, se jouant d'abord dans la manière de nous informer.

Pour comprendre cette divergence, il faut analyser "l'économie de l'attention", un concept brillamment résumé par le prix Nobel d'économie Herbert Simon. Il expliquait qu'une profusion d'informations crée nécessairement une pauvreté de l'attention. Aujourd'hui, cette profusion est "devenue toxique". Selon le dernier rapport annuel du Reuters Institute de l'Université d'Oxford, la dépendance du grand public envers les plateformes gratuites comme Facebook, TikTok et YouTube pour consommer de l'actualité ne cesse de croître. Or, cette gratuité est aussi une illusion financière. Les algorithmes de ces plateformes ne rémunèrent ni la vérité ni la pertinence, mais le temps que vous passez sur un écran. Pour vous retenir, ils privilégient l'opinion, le commentaire et le scandale, car ce sont les leviers psychologiques qui provoquent les réactions émotionnelles les plus fortes.

Cette dynamique crée ce que l'essayiste et chercheur Rolf Dobelli nomme une véritable dépendance dans son ouvrage de référence Stop Reading the News. Il y démontre que l'actualité de masse est à l'esprit ce que le sucre est au corps : appétissante, facile à digérer, mais aussi potentiellement déstabilisatrice à long terme. En consommant ce flux continu de commentaires gratuits, on n'accumule pas du savoir, mais du "bruit". On sature son cerveau avec les avis de personnes qui commentent l'actualité sans jamais en maîtriser les rouages. Ce flot permanent crée une illusion de connaissance tout en générant de l'anxiété et une posture purement réactive.

À l'inverse, les grands décideurs appliquent une diète informationnelle d'une rigueur absolue. Ils s'appuient sur un principe économique fondamental théorisé par le prix Nobel Joseph Stiglitz : l'asymétrie de l'information. Stiglitz a démontré que la valeur d'une information réside dans sa rareté et sa précision. Si une information est gratuite, simplifiée et accessible à tout le monde en même temps sur un réseau social, sa valeur économique pour prendre une décision financière est rigoureusement nulle. Pour générer de la richesse ou anticiper les mouvements du marché, il faut donc chercher ce que la masse ne voit pas encore.

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Ce que dévoilent les études sur les sujet, c'est que les hauts patrimoines ne consomment pas d'opinions, ils achètent de la donnée brute. Pendant que le grand public navigue sur des flux d'actualités gratuits financés par la publicité, les élites économiques paient le prix fort pour accéder à du contenu verrouillé. Ils investissent des sommes considérables dans des abonnements de niche, des terminaux de données financières professionnelles ou des rapports de cabinets de recherche institutionnelle. Ils recherchent des statistiques, des faits non interprétés, des flux logistiques mondiaux et des bilans comptables. Ils refusent qu'un intermédiaire vienne coller une "étiquette émotionnelle" sur un événement. Ils veulent comprendre le mécanisme brut pour forger leur propre arbitrage.

Là où le consommateur d'opinions subit l'actualité et y réagit de manière défensive, l'acheteur de données reste proactif. Il n'est pas distrait par la dernière phrase polémique d'un influenceur ou d'un homme politique. Il observe plutôt l'évolution des taux d'intérêt, les lois de finances et les rapports de brevets industriels. Cette clarté mentale permet aux grandes fortunes de repérer les opportunités d'investissement bien avant qu'elles ne fassent l'objet d'un article grand public. En matière d'information comme en matière de capital, la règle reste la même : il faut cesser de consommer ce qui fait perdre du temps et commencer à investir dans ce qui construit une vision.