Choose France : mais qui investit donc 93 milliards d'euros en France ?

Le président Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 1er juin "un montant record de 93 milliards d'euros d'investissement confirmés, pour plus de 15 000 emplois".

"Cette édition de Choose France va permettre de cristalliser un montant record de 93 milliards d'euros d'investissement confirmés, pour plus de 15 000 emplois", s'est réjoui ce lundi 1er juin le président de la République Emmanuel Macron. Et d'ajouter : "C'est évidemment, de très loin, une édition record et c'est historique !" Ce montant de 93 milliards d'euros d'investissement correspond à 71 annonces faites en lien avec le sommet Choose France, qui a pour vocation d'attirer les investisseurs étrangers en France.

À elle seule, cette édition de Choose France dépasse d'ores et déjà les promesses d'investissements cumulées lors, non pas de la précédente édition, mais bien des huit précédents Choose France ! Le montant est de 87 milliards d'euros. Parmi les grands investisseurs, on compte le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield. Il a annoncé investir 10 milliards d'euros de plus, soit 30 milliards d'euros en tout, dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle (IA), rapporte Le Monde.

45 milliards d'euros confirmés par Softbank

De leur côté, Bpifrance et le fonds émirati MGX ont annoncé "la sélection imminente d'un deuxième site" afin d'y construire des infrastructures liées à l'IA. Le tout pour "un investissement d'environ 7,5 milliards d'euros". La société d'investissement Ardian et la plateforme nordique de centres de données Verne ont prévu des investissements à hauteur de cinq milliards d'euros. Parmi les grands investisseurs, on compte également le groupe informatique américain Salesforce, qui annonce, en dollars, deux milliards d'investissement d'ici 2030.

Mais le plus gros investisseur de ce Choose France est sans aucun doute le géant japonais SoftBank qui a déclaré lundi vouloir investir... 75 milliards d'euros, dont 45 milliards confirmés (et pris en compte par Emmanuel Macron) pour un énorme projet de data centers, relaie Public Sénat. Comme l'explique Ici Nord, ces investissements permettront la création de data centers, aussi appelés centres de données, dans les Hauts-de-France. IA, Data centers, ces investissements sont motivés par deux choses : le fait que la France "bénéficie d'une administration très favorable au développement des infrastructures d'IA", mais aussi qu'elle "possède une importante production d'énergie nucléaire", a expliqué Sikander Rashid, responsable pour l'Europe de Brookfield Asset Management, comme le relaie Le Monde.

Amazon, Ferrero et les autres

À noter qu'il y a en sus "des projets stratégiques pour notre indépendance dans les semi-conducteurs, dans les minerais critiques, dans l'électrification des tracteurs et camions, dans l'acier, dans la santé", a insisté Emmanuel Macron ce lundi. Parmi eux, les 70 millions d'euros de Scania à Angers afin de produire des poids lourds électriques, les 300 millions d'euros des laboratoires GSK et Sandoz, les 60 millions d'euros de Ferrero qui veut produire ses nouveaux "Nutella Cookies" dans les Hauts-de-France, sans oublier les 15 milliards d'euros et 1 000 CDI promis par Amazon pour la création de "trois nouveaux sites logistiques".