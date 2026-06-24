Panne d'électricité dans le Finistère : à quand un retour à la normale ?

Victime d'une panne électrique géante liée à la canicule mardi, le sud du Finistère attend un retour progressif du réseau électrique ce mercredi.

Un coup de chaud brutal sur le réseau électrique breton. Ce mercredi 24 juin 2026, une panne d'électricité d'une ampleur exceptionnelle plonge encore le sud du Finistère dans le noir, affectant des dizaines de milliers de foyers. Alors qu'une vague de canicule intense frappe la région, cet incident technique majeur met à rude épreuve les infrastructures de transport d'énergie.

L'incident est survenu en pleine période de fortes chaleurs, alors que le département fait face à des températures maximales hors normes. Comme le rapporte Le Parisien, la conjonction d'une consommation accrue d'énergie pour la ventilation et de la baisse d'efficacité des infrastructures due à la chaleur ambiante a provoqué une défaillance critique.

Au plus fort de la crise, environ 106 000 clients d'Enedis ont été privés d'électricité dans la partie sud-ouest du département. Les efforts constants des techniciens ont permis de ramener ce chiffre à environ 68 000 à 70 000 foyers ce matin, un volume qui reste particulièrement préoccupant en cette période de vigilance canicule.

L'origine de la panne dans le Finistère identifiée

L'origine de la panne a été précisément localisée sur le réseau de haute tension géré par RTE. D'après le communiqué officiel publié par les services de l'État, consultable sur le site de la préfecture du Finistère, la coupure généralisée fait suite à un incident technique purement accidentel sur un transformateur, exacerbé par les fortes chaleurs.

Face aux risques potentiels sur le site de l'avarie, les autorités ont appliqué un périmètre d'évacuation de 150 mètres a été déployé autour de l'infrastructure concernée. Cette manœuvre de sécurité a nécessité l'évacuation de neuf pavillons résidentiels. Heureusement, la préfecture confirme qu'aucune victime n'est à déplorer. L'ensemble des maires des communes impactées ont été prévenus personnellement afin de suivre au plus près l'évolution des opérations de sécurisation et d'épauler les populations locales.

Le calendrier précis des réparations demeure la principale préoccupation des habitants du Sud-Finistère. Le travail des équipes techniques s'effectue sur le terrain dans des conditions climatiques éprouvantes. Selon les prévisions partagées par Le Parisien, les raccordements successifs seront tous effectués d'ici la fin de journée de ce mercredi 24 juin. Les techniciens procèdent par étapes pour éviter une surcharge globale du réseau lors de la remise sous tension, un phénomène qui pourrait déclencher de nouvelles pannes secondaires en cascade.

Au-delà de la gestion de l'urgence immédiate, cet incident illustre de manière concrète la vulnérabilité de la Bretagne face au dérèglement climatique. Longtemps considérée comme une péninsule électrique très dépendante des régions voisines, la Bretagne a pourtant bénéficié de modernisations ces dernières années pour sécuriser son approvisionnement. Cependant, les vagues de chaleur extrême créent un stress thermique inédit sur les transformateurs en occasionnant une usure accélérée des composants isolants.