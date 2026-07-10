Xavier Niel débourse 5 milliards d'euros pour un gros coup, ça bouscule l'économie de la téléphonie

Propriétaire du groupe télécom Iliad (Free), Xavier Niel vient d'investir 5,2 milliards d'euros pour devenir le premier actionnaire de Vodafone.

Xavier Niel renforce un peu plus encore son influence dans les télécoms. Alors qu'il était déjà propriétaire du groupe Iliad, maison mère de Free, un communiqué révèle ce vendredi 10 juillet 2026 que le milliardaire va investir 5,2 milliards d'euros pour devenir actionnaire du groupe britannique de télécom Vodafone, qui était le troisième opérateur de réseau mobile en Europe par le nombre d'abonnés en 2023, juste derrière Deutsche Telecom et Telefonica.

Concrètement, Xavier Niel doit racheter la participation de 16% du groupe de télécommunication émirati E& dans Vodafone, rapporte BFMTV. Le rachat doit se faire grâce à un véhicule d'investissement prénommé Vega. Aux côtés d'autres actionnaires comme BlackRock (7%), Vanguard (environ 7%) et UBS (2%), Xavier Neil devient avec ses 16% l'actionnaire majoritaire de Vodafone, pointent les données de Bloomberg.

300 millions de clients dans le monde pour Vodafone

Présent à la fois sur le front de la téléphonie mobile et celui de la téléphonie fixe, Vodafone est très ancré en Europe, et plus particulièrement au Royaume-Uni et en Allemagne, mais aussi en Afrique, via sa filiale appelée Vodacom. Il compterait environ 300 millions de clients à travers la planète. Mieux encore, à l'issue de restructurations en profondeur réalisées ces dernières années, Vodafone est parvenu à réduire ses pertes à quelque 397 millions d'euros et a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 40,1 milliards d'euros, soit 7 à 8% de plus que lors de l'exercice précédent.

Un bon coup donc pour Xavier Niel dont le rachat a également permis à l'action Vodafone de grimper ce vendredi à plus de 11%. Dans son communiqué, l'émirati E& a révélé que l'opération devrait générer près de 1,3 milliard de dollars de rendement net. Il y explique, par ailleurs, se séparer de Vodafone car ses priorités ont évolué. Il souhaite en effet désormais davantage se recentrer sur ses activités principales. Il est également question de générer avec cette vente des liquidités.