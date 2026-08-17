Piratage de DGFiP, le site des impôts : très mauvaise nouvelle pour les données volées

Après le piratage du site des impôts, les hackers de ZeroBytes ont affirmé avoir vendu les données à "deux personnes".

Les fichiers dérobés par les hackers de ZeroBytes sur le site des impôts DGFiP sont "toujours en vente", ont assuré les pirates 2.0 ce lundi 17 août. Contactés par l'AFP, dont Le Parisien se fait notamment l'écho, via Telegram, les hackers, qui affirment être un duo de Français, ont assuré avoir déjà vendu les fichiers dérobés à "deux personnes" et ce, moyennant plusieurs "milliers d'euros". Les pirates n'ont pas souhaité en dire davantage concernant leurs clients, mais ont révélé que "les données sont toujours en vente".

À ce stade, l'information selon laquelle les fichiers ont été vendus, qui plus est à un tel prix, n'est pas vérifiable, pointe le quotidien de la capitale. Il semble toutefois plutôt sûr que les fichiers dérobés sur le site des impôts ont bel et bien été mis en vente sur un forum du dark web, à savoir la partie cachée d'Internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche classiques.

Les 678 000 usagers concernés contactés depuis lundi

Vendredi 14 août, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a confirmé que son site avait bien subi à deux reprises, fin juin puis à nouveau fin juillet, deux intrusions. Elle a également révélé que les données de quelque 678 000 particuliers et professionnels avaient été volées, ainsi que 200 000 comptes présents dans ses fichiers cadastraux. Sont évoqués : les prénoms et noms, ainsi que le revenu fiscal de référence, le quotient familial ou encore le taux de prélèvement à la source.

Questionnés par l'AFP, les hackers qui revendiquent l'attaque ont indiqué ne pas avoir de "motivations précises" à l'exception de "l'argent". Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour "extraction frauduleuse de données" ainsi qu'"association de malfaiteurs". Les autorités craignent que les données dérobées puissent être utilisées par des spécialistes de la fraude. Les personnes dont les données ont été volées devaient, quant à elles, commencer à être contactées de manière individuelle dès ce lundi par les autorités compétentes afin de les mettre en garde contre de potentielles escroqueries ciblées.