Retraites en France : moins d'argent pour les pensions, deux idées étudiées par le gouvernement

Budget 2027 oblige, le gouvernement réfléchit à plusieurs options concernant le sort des retraités. Deux semblent favorites et induiraient forcément une baisse du montant des retraites.

Avec la rentrée, l'heure est déjà au budget 2027. Objectif affiché : faire des économies. Et les retraités seront mis à contribution. Depuis quelques semaines déjà, la même musique revient. Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, et le ministre des Comptes publics, David Amiel, suggèrent que les pensions de retraite du régime général soient désindexées l'an prochain de l'inflation. Par conséquent, leur montant n'évoluerait pas contrairement au coût de la vie.

Mais cette option ne fait pas l'unanimité. "Certaines formations politiques préfèrent, je le sais, toucher à l'abattement fiscal de 10% pour frais professionnels", confiait fin août le Premier ministre dans les colonnes du Parisien. Et Sébastien Lecornu de laisser entendre que les options de la désindexation des retraites de l'inflation et de la suppression de l'abattement pourraient bien être les seules vraiment envisagées : "Il peut y avoir débat entre ces deux approches", semblait-il acter.

Abattement ou désindexation ? Déjà un favori ?

Le choix devrait donc revenir aux Parlementaires. Mais le gouvernement se veut d'ores et déjà rassurant : ce sera l'un ou l'autre, mais pas les deux. Selon Le Parisien, une des options aurait davantage les faveurs de l'exécutif. L'heureuse élue ? L'abattement. Une solution préférée car une fois votée, elle pourrait être pérennisée dans le temps, contrairement à la désindexation qui devrait être à nouveau débattue l'an prochain, à moins d'être définitivement ancrée dans la loi, ce qui ne semble pas être pour demain.

Par ailleurs, l'abattement apparaît comme une option plus juste pour beaucoup. "Il permet de prendre en compte l'ensemble des revenus", pas uniquement la retraite, pointe auprès du Parisien un député socialiste tandis que l'ex-Première ministre Élisabeth Borne juge que "forfaitiser l'abattement est moins injuste" car "désindexer les retraites, c'est casser le contrat social".

Reste un point et pas des moindres. Les mesures n'auront clairement pas le même effet sur le budget. Avec la forfaitisation de l'abattement qui avait un temps été imaginée pour le budget 2026, 1,2 à 1,4 milliard d'euros annuels pouvaient être espérés contre... 6 milliards pour une désindexation totale des pensions de retraites en 2027. À moins que, comme l'assurait le Premier ministre, les petites pensions soient épargnées, ce qui réduirait nettement les gains. Une certitude à ce stade : le débat s'annonce tendu. Et ce, d'autant plus à quelques mois de la présidentielle 2027 où chaque voix va compter. Celle des retraités aussi !