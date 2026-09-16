Blocage des pêcheurs : quelles conséquences pour les consommateurs ?

Le blocage des pêcheurs de Méditerranée se poursuit ce mercredi 16 septembre pour un troisième jour consécutif. Le mouvement commence à avoir un impact concret.

"L'Europe nous tue", "l'UE coule nos bateaux et Paris nous regarde". Les banderoles déployées mardi 15 septembre devant le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer résument la colère des pêcheurs. Depuis lundi, les pêcheurs professionnels travaillant en Méditerranée multiplient les actions entre l'Occitanie et la région PACA.

Après des blocages dans les ports de Sète et Port-Vendres, plusieurs dizaines de pêcheurs ont paralysé pendant près de sept heures le dépôt de Fos-sur-Mer. Une centaine de professionnels ont ensuite bloqué celui de Frontignan ce mercredi matin avant d'être évacués par les forces de l'ordre.

Le prix du carburant est au cœur des revendications. À Port-Vendres, son prix détaxé est passé en quelques semaines d'environ 70 centimes à près de 1,08 euro le litre selon l'Observatoire du carburant. Résultat : certains limitent désormais leurs déplacements en mer pour économiser. "On va moins loin, donc parfois, on pêche un peu moins aussi", explique l'un d'eux à TF1 News.

Les pêcheurs bloquent malgré les aides

Pourtant, l'État verse une aide de 25 centimes par litre, prolongée en septembre puis octobre, pour un coup estimé à 6 millions d'euros par mois. Les pêcheurs, eux, jugent cette aide insuffisante et certains réclament au moins le double de celle-ci.

La profession dénonce aussi les restrictions de pêche, les "quotas ridicules" et une accumulation de règles européennes via le plan européen West Med qui encadre la pêche en Méditerranée occidentale et limite notamment le nombre de jours en mer des chalutiers. En 2026, l'UE a maintenu l'effort de pêche au niveau de 2025 avec la possibilité d'obtenir des jours supplémentaires en adoptant des mesures spécifiques de protection des ressources. Une concession qui ne va pas assez loin pour bon nombres de pêches. "Trop c'est trop", s'est offusqué Bernard Perez, président du comité régional des pêches d'Occitanie, qui a évoqué des décisions "déconnectées de notre réalité" auprès de L'Indépendant.

La situation est d'autant plus sensible que la France reste pourtant un acteur important de la filière, elle a produit 477 000 tonnes de poissons et crustacés en 2024. Elle se place à ce titre deuxième nation productrice européenne derrière l'Espagne.

Quel impact de ce blocage des pêcheurs pour les consommateurs ?

Le durcissement du mouvement a déjà provoqué des tensions. À Fos-sur-Mer, les CRS sont intervenus mardi pour évacuer le dépôt et permettre à une centaine de camions citernes d'accéder au site. Tout cela a provoqué un face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre assez houleux avec quelques échauffourées. À Frontignan, en revanche, le blocage a été levé sans heurts.

Pour les automobilistes, aucune pénurie générale n'est pour l'instant à prévoir. Les blocages ont été de courte durée et le dépôt de Fos-sur-Mer a repris son activité après l'évacuation opérée par les CRS. Michel-Édouard Leclerc estimait mardi qu' "à ce stade, il n'y a pas de risque de pénurie" sur BFMTV/RMC.

Cependant, l'effet pourrait être plus visible sur les produits de la mer si cette mobilisation dure. À Port-la-Nouvelle, les chalutiers et plusieurs bateaux ont décidé de rester à quai tout au long de la semaine. Cet arrêt devrait avoir un impact important au sein de la criée dans les prochains jours.

En effet, la mobilisation prolongée pourrait réduire l'offre de certains espèces locales et exercer une pression sur leurs prix dans les criées, poissonneries et restaurants méditerranéens. Il est cependant trop tôt pour parler de hausse de prix ou savoir quel produit précisément subira des fluctuations.

Pas question donc d'une flambée générale des tarifs sur le poisson à l'heure actuelle. La France dépend largement des importations, sur la période 2021-2023, la production nationale ne couvrait qu'environ un quart des besoins en poissons, selon FranceAgriMer. Des espèces très consommées comme le saumon ou le cabillaud seraient donc beaucoup moins touchées.

La suite dépendra maintenant du rendez-vous ce jeudi 17 septembre entre les représentants des pêcheurs et la ministre de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud. Sans réponse jugée suffisante, les professionnels préviennent que le mouvement pourrait encore se durcir.