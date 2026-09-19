Prix des carburants : vers une prime "grands rouleurs" élargie ou revalorisée ?

Face à la flambée des prix des carburants, qui pèse lourdement sur de nombreux secteurs, le gouvernement envisage d'élargir ou de revaloriser la prime "grands rouleurs". Plusieurs pays européens ont déjà réduit la fiscalité sur les carburants afin d'alléger la facture des automobilistes.

La prime "grands rouleurs" pourrait être étendue à davantage de travailleurs ou revalorisée. Le gouvernement étudie ces deux pistes face à la flambée des prix des carburants, rapporte BFMTV samedi 19 septembre 2026. Cette aide de 100 euros avait été instaurée pour soutenir les travailleurs modestes. Sa révision reste toutefois hypothétique : ni une éventuelle revalorisation ni de nouveaux critères d'accès n'ont pour l'heure été annoncés.

Sur France Inter, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a confirmé qu'un dispositif de soutien était en préparation pour les prochaines semaines. "Nous travaillons à un nouveau dispositif d'aide (…) à compter du 1er octobre", a-t-elle déclaré. Elle a néanmoins précisé que le maintien du dispositif "grands rouleurs" ne constituait que l'une des options étudiées. Les automobilistes devront donc attendre les arbitrages du gouvernement avant de savoir qui pourra en bénéficier et pour quel montant.

Le gazole approche 2,40 euros le litre

Ces discussions interviennent alors que les prix à la pompe dépassent leurs précédents records. Selon un calcul de l'AFP réalisé à partir des tarifs affichés jeudi dans plus de 9 000 stations-service, le gazole se vendait en moyenne à plus de 2,39 euros le litre, au-dessus de son précédent sommet atteint en avril. Vendredi, il frôlait 2,40 euros en fin de journée. Le SP95-E10, l'essence la plus vendue en France, atteignait de son côté 2,17 euros le litre jeudi et se maintenait depuis plus de dix jours au-dessus de son précédent record de juin 2022.

Face à cette flambée, alimentée par les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient et à la fermeture du détroit d'Ormuz, puis aggravée par l'ouverture d'un nouveau front entre les Houthis pro-iraniens du Yémen et l'Arabie saoudite, TotalEnergies a plafonné les prix dans environ 3 400 stations : 1,99 euro le litre pour l'essence et 2,25 euros pour le gazole. Le gouvernement a, de son côté, prolongé jusqu'au 31 décembre les aides versées à plusieurs secteurs particulièrement exposés, notamment l'agriculture, le BTP, les travaux publics et la pêche.

L'Espagne et le Portugal misent sur une baisse des taxes sur les carburants

La hausse touche également les pays voisins de la France. Pour alléger la facture des automobilistes, plusieurs gouvernements européens ont choisi de réduire la fiscalité sur les carburants, explique CNews. En Espagne, la TVA sur les carburants est ainsi passée de 21 % à 10 %. Selon les chiffres cités par la chaîne, l'essence y coûte en moyenne 42 centimes de moins par litre qu'en France, un écart susceptible d'inciter les automobilistes français vivant près de la frontière à aller y faire le plein.

Au Portugal, le gouvernement a lui aussi réduit la fiscalité, notamment l'impôt sur les produits pétroliers et énergétiques (ISP). Cette mesure représente une baisse d'environ 23 centimes par litre d'essence ou de gazole et a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. La Pologne a, de son côté, abaissé sa TVA de 23 % à 8 %, mais son dispositif de plafonnement a pris fin. Varsovie envisage désormais d'instaurer une taxe de 60 % sur les superprofits des compagnies pétrolières afin de financer une nouvelle baisse des prix.

L'Allemagne prépare un rabais fiscal dès le 1er octobre

Outre-Rhin, un rabais fiscal sur les carburants doit entrer en vigueur le 1er octobre et s'appliquer jusqu'à la fin de l'année. Berlin discute par ailleurs avec l'industrie pétrolière de la mise en place d'un plafonnement des prix inspiré des systèmes en vigueur au Luxembourg et en Belgique. L'objectif affiché est une entrée en application au plus tard le 1er janvier 2027, mais cette mesure reste à ce stade en discussion.