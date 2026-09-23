Prime carburant : qui peut toucher l'aide élargie ? Ça ne va pas plaire à tout le monde

Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures et une prime carburant pour les grands rouleurs élargie. Beaucoup de professionnels de la route sont déçus.

Le prix du carburant ayant atteint des records ces derniers jours, le gouvernement a pris la décision d'élargir la prime carburant, c'est-à-dire la prime carburant. Alors que cette aide "grands rouleurs" devait prendre fin au 30 septembre, l'exécutif a annoncé qu'elle est renouvelée pour octobre, novembre et décembre. Surtout, le nombre de personnes éligibles est élargi. Cela concernera désormais 5,5 millions de personnes contre 3 millions auparavant. Cette aide permet aux actifs situés sous un certain seuil de revenus et parcourant au moins 30 km aller-retour par jour pour relier leur domicile à leur travail ou parcourant plus de 8 000 km par an pour leur activité professionnelle de toucher 100 euros.

Les seuils maximaux de revenus pour en profiter sont revus à la hausse : "jusqu'à 2035 euros net par mois" pour une personne seule et aussi "jusqu'à 6104 euros net par mois pour un couple avec enfant". "Cette aide représentera l'équivalent de 40 centimes par litre de carburant pour trois mois en moyenne", soit 100 euros comme précédemment, a avancé Maud Bregeon, ministre déléguée à l’Energie. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, a ajouté que le versement sera simplifié, 1,5 million de personnes éligibles n'ayant pas fait la demande.

De nouvelles aides pour certains secteurs

Il n'y aura donc pas d'aides généralisées. Elles resteront ciblées. Les aides pour les agriculteurs et le BTP sont ainsi reconduites. Les aides aux pêcheurs sont prolongées jusqu'en décembre et un prêt à taux 0 garanti par l’Etat avec un plafond à 50 000 euros va aussi être mis en place. Les infirmières libérales, qui avaient fait part de leur mécontentement, travaillant à perte ou devant refuser des patients, pourront, quant à elles, bénéficier d'un bonus additionnel à l'aide des grands rouleurs. Ce bonus "territoires et ruralité" s'élèvera à 80 euros pour ceux "qui font plus de 100 kilomètres par jour". De plus, la prime carburant versée par les entreprises au bénéfice de leurs salariés pourra être notamment être revue à la hausse et monter à 1000 euros, au lieu de 600 euros actuellement.

Des pays européens misent sur la baisse des taxes sur le carburant, et la France ?

Un autre geste a été annoncé par le gouvernement : l'avancement du versement du chèque énergie. Quelques 4,5 millions de bénéficiaires devraient recevoir le chèque automatiquement en janvier plutôt qu'en avril. Le gouvernement refuse cependant la suppression de certaines taxes ou le blocage des prix. Roland Lescure a déclaré que "celles et ceux qui nous appellent à des baisses généralisées de taxes pour tout le monde mentent". Selon lui, une telle décision correspond à "préparer des notes salées qu'il faudra payer ensemble". Pourtant, certains pays voisins, aussi touchés par la hausse des prix, ont pris de telles décisions. En Espagne, la TVA sur les carburants est ainsi passée de 21 % à 10 %. L'essence y coûte en moyenne 42 centimes de moins par litre qu'en France, un écart susceptible d'inciter les automobilistes français vivant près de la frontière à aller y faire le plein.

Au Portugal, le gouvernement a lui aussi réduit la fiscalité, notamment l'impôt sur les produits pétroliers et énergétiques (ISP). Cette mesure représente une baisse d'environ 23 centimes par litre d'essence ou de gazole et a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. De même en Allemagne, un rabais fiscal sur les carburants doit entrer en vigueur le 1er octobre et s'appliquer jusqu'à la fin de l'année. Cette réduction temporaire des taxes devrait permettre une économie jusqu'à 17 centimes par litre pour les automobilistes. Des discussions seraient aussi en cours avec les entreprises pétrolières pour plafonner le prix des carburants à l'horizon 2027.

Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron, lui, envisagerait davantage de faire bouger les choses, "exceptionnellement et temporairement", au niveau européen. Le président aurait en effet écrit une lettre à Ursula von der Leyen dans laquelle il demanderait à ce que Bruxelles procède à plusieurs assouplissements. Parmi eux, celui des normes européennes concernant la qualité des carburants. Mais il s'agirait aussi d'augmenter la part des biocarburants à incorporer dans le diesel ou encore d'attendre pour mettre en place différentes nouvelles obligations visant l'importation d'énergies fossiles notamment. L'objectif affiché est d'accroître l'offre au sein du marché européen.

Vers une baisse du prix des carburants ?

Si les prix du carburant n'ont fait qu'augmenter ces derniers fois en raison suivant l'évolution de la situation au Moyen-Orient depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, la situation s'est aggravée ces derniers jours avec l'ouverture d'un nouveau front entre les Houthis pro-iraniens du Yémen et l'Arabie saoudite. Pourtant, le lundi 21 septembre, Wallstreet Online a rapporté une chute brutale du prix du baril de pétrole qui a atteint son niveau le plus bas depuis le 10 septembre dernier. En cause ? L'espoir d'une solution diplomatique concernant la guerre en Iran. Une réunion est en effet prévue cette semaine à l'ONU. Après avoir annoncé la fermeture de son oléoduc est-ouest la semaine dernière à la suite de l'attaque des Houthis - diminuant ainsi ses livraisons de pétrole vers l'Europe -, l'Arabie saoudite a par ailleurs rouvert ses robinets de pétrole, via le détroit d'Ormuz.

Dernières mises à jour

08:22 - Cette prime carburant, une goutte d'eau face au plein à 120 euros ? Pour un automobiliste effectuant 40 km par jour au volant d'un véhicule diesel, un plein de 50 litres frôle aujourd'hui les 120 euros. L'aide forfaitaire de 100 euros étalée sur trois mois représente un soulagement d'environ 33 euros par mois, soit moins d'un tiers de plein offert sur la période. Si la mesure apporte une bouffée d’oxygène aux 5,5 millions de foyers éligibles, la persistance des prix au-delà de 2,30 € le litre continue d'asphyxier le budget automobile des ménages dépendant de leur voiture. 08:20 - Combien va coûter cette nouvelle prime aux contribuables ? Hier soir, l’exécutif a dévoilé une extension du dispositif pour les "grands rouleurs". Face à un gazole atteignant des sommets historiques autour de 2,40 €/L, l’indemnité forfaitaire de 100 € pour trois mois s’ouvre désormais à 5,5 millions de Français. Sont visés les salariés effectuant plus de 15 km par trajet domicile-travail ou plus de 8 000 km par an à titre professionnel, sous condition de ressources. Une enveloppe globale de 450 millions d'euros est mobilisée par l’État pour amortir le choc. 22/09/26 - 23:53 - Le versement du chèque énergie avancé Le chèque énergie devrait être "maintenu dans le budget", a annoncé Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement. Quelque 4,5 millions de bénéficiaires devraient recevoir le chèque automatiquement. Son versement devrait être avancé d'avril à janvier. 22/09/26 - 23:24 - "Tout ça ne changera rien", affirme Bruno Retailleau Sur le plateau de Darius Rochebin, sur LCI, le candidat à la présidentielle Bruno Retailleau a été questionné sur les annonces du gouvernement ce mardi en matière d'aides aux Français face à la flambée des prix du carburant. Alors que le présentateur énumérait les nombreuses aides, Bruno Retailleau a simplement balayé : "Tout ça ne changera rien." Et de développer : "Beaucoup de Français, qui peinent sous le poids de la cherté de la vie, vont continuer à devoir faire le plein d'essence." Bruno Retailleau s'est également dit "contre la politique du chèque". "Je pense qu'on n'a plus d'argent, il n'y a plus de sous dans les caisses." 22/09/26 - 22:32 - Quelles nouvelles conditions d'accès à l'aide grands rouleurs ? L'aide aux grands rouleurs est élargie avec désormais 5,5 millions de personnes éligibles. Pour une personne seule, l'ancien seuil maximal pour y avoir accès était fixé à 1 508 euros nets par mois, contre maintenant 2 050 euros. Pour un couple sans enfant, il est aussi revu à la hausse de 3 017 à 4 070 euros. Pour un couple avec deux enfants, il monte de 4 325 à 6 104 euros. Pour les 1,2 million de Français qui ont déjà touché l'aide, il n'y aura "aucune démarche supplémentaire", ce sera "automatique". Pour les nouveaux, une plateforme en ligne est mise en place. LIRE PLUS

Le prix du carburant continue sa hausse. Le gouvernement a pris des mesures, mais elles ne concernent pas tous les automobilistes.