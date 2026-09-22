Prix du carburant : des aides écartées, mais d'autres mesures attendues et une bonne nouvelle

Face à la flambée des prix du carburant, de nouvelles aides doivent être annoncées par le gouvernement ce mardi 22 septembre à 17 heures. L'exécutif a toutefois déjà dit non à certaines mesures très demandées.

Le prix du carburant a atteint de nouveaux records ces derniers jours. Le litre de gazole est vendu en moyenne 2,41 euros en France selon les calculs de l'AFP réalisés à partir des prix répertoriés par le ministère de l'Economie pour plus de 8 700 stations françaises. Le litre de SP95-E10 est monté à 2,17 euros et le litre de SP98 à 2,28 euros en moyenne. Un flambée des prix qui progresse et fait monter la colère des Français d'un cran.

Face à la gronde, le gouvernement n'a d'autre choix que de montrer qu'il agit et a enchainé les réunions pour faire le point sur les stocks et l'approvisionnement en carburants, mais aussi pour faire le point des aides "d'accompagnement à court et moyen termes". Plusieurs ministres doivent rendre compte des conclusions de ces réunions lors d'une conférence de presse prévue à Bercy ce mardi 22 septembre à 17 heures. Des annonces concernant de nouvelles aides pour les carburants sont attendues.

Des nouvelles aides envisagées, mais pas pour tous les automobilistes

Alors que l'aide "gros rouleurs" devait prendre fin au 30 septembre, le gouvernement a déjà fait savoir que la mesure ne prendra pas fin à la date prévue et sera prolongée jusqu'à une nouvelle échéance non communiquée. Cette aide permet aux actifs situés sous un certain seul de revenus et parcourant au moins 30 km aller-retour par jour pour relier leur domicile à leur travail ou parcourant plus de 8 000 km par an pour leur activité professionnelle de toucher 100 euros. Environ trois millions de Français peuvent bénéficier de cette aide selon les estimations du gouvernement, mais seulement 1,5 million en ont fait la demande pour l'heure. Si l'aide "gros rouleurs" doit être prolongée, l'hypothèse d'une extension ou d'une revalorisation a été avancée. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a toutefois indiqué que "la cible sera la même". Reste donc la possibilité de voir le montant de l'aide augmenter.

"Il y aura très vraisemblablement des aides supplémentaires à partir du 1er octobre", a par ailleurs déclare Roland Lescure, le ministre de l'Economie, sur France Inter le 21 septembre. Ces aides pourraient concerner le mêmes personnes que celles bénéficiant déjà de l'aide "gros rouleurs" : "Ce que je vais plaider, c'est que celles et ceux qui ont eu l'aide puissent avoir, si on la prolonge, une aide supplémentaire automatiquement". Il n'a pas précisé sur les nouvelles aides pourraient être plus large et attribuées à d'autres citoyens.

A ce stade, l'idée d'une aide accordée à tous les automobilistes semble toujours écartée. "Nous allons finaliser des mesures pour aller jusqu'à la fin de l'année", mais avec la même logique de les cibler au "monde du travail". L'objectif étant d'aider "les entreprises pour lesquelles le coût du carburant est trop élevé dans le compte d'exploitation et les salariés les plus modestes qui ont besoin de prendre la voiture tous les matins", a précisé Jean-Pierre Farandou sur TF1 le 21 septembre.

Une aide prolongée pour les professionnels de plusieurs secteurs

Le gouvernement qui a déjà évoqué entre les lignes la prolongation de l'aide "gros rouleurs", a également promis de prolonger les aides accordés aux secteurs économiques les plus exposés à la flambée des prix du carburant jusqu'au 31 décembre. Les agriculteurs, les entreprises du BTP et les pêcheurs sont ainsi assurés de bénéficier de l'aide maximale autorisée par l'Union européenne, à savoir une aide de 35 centimes par litre de carburant.

Des pays européens misent sur la baisse des taxes sur le carburant, et la France ?

Le gouvernement semble refuser la suppression de certaines taxes ou le blocage des prix. Roland Lescure a affirmé que le pays n'en avait pas les moyens. Pourtant, certains pays voisins, aussi touchés par la hausse des prix, ont pris de telles décisions. En Espagne, la TVA sur les carburants est ainsi passée de 21 % à 10 %. L'essence y coûte en moyenne 42 centimes de moins par litre qu'en France, un écart susceptible d'inciter les automobilistes français vivant près de la frontière à aller y faire le plein.

Au Portugal, le gouvernement a lui aussi réduit la fiscalité, notamment l'impôt sur les produits pétroliers et énergétiques (ISP). Cette mesure représente une baisse d'environ 23 centimes par litre d'essence ou de gazole et a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. De même en Allemagne, un rabais fiscal sur les carburants doit entrer en vigueur le 1er octobre et s'appliquer jusqu'à la fin de l'année. Cette réduction temporaire des taxes devrait permettre une économie jusqu'à 17 centimes par litre pour les automobilistes. Des discussions seraient aussi en cours avec les entreprises pétrolières pour plafonner le prix des carburants à l'horizon 2027.

Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron, lui, envisagerait davantage de faire bouger les choses, "exceptionnellement et temporairement", au niveau européen. Le président aurait en effet écrit une lettre à Ursula von der Leyen dans laquelle il demanderait à ce que Bruxelles procède à plusieurs assouplissements. Parmi eux, celui des normes européennes concernant la qualité des carburants. Mais il s'agirait aussi d'augmenter la part des biocarburants à incorporer dans le diesel ou encore d'attendre pour mettre en place différentes nouvelles obligations visant l'importation d'énergies fossiles notamment. L'objectif affiché est d'accroître l'offre au sein du marché européen.

Vers une baisse du prix des carburants ?

Si les prix du carburant n'ont fait qu'augmenter ces derniers fois en raison suivant l'évolution de la situation au Moyen-Orient depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, la situation s'est aggravée ces derniers jours avec l'ouverture d'un nouveau front entre les Houthis pro-iraniens du Yémen et l'Arabie saoudite. Pourtant, le lundi 21 septembre, Wallstreet Online a rapporté une chute brutale du prix du baril de pétrole qui a atteint son niveau le plus bas depuis le 10 septembre dernier. En cause ? L'espoir d'une solution diplomatique concernant la guerre en Iran. Une réunion est en effet prévue cette semaine à l'ONU. Après avoir annoncé la fermeture de son oléoduc est-ouest la semaine dernière à la suite de l'attaque des Houthis - diminuant ainsi ses livraisons de pétrole vers l'Europe -, l'Arabie saoudite a par ailleurs rouvert ses robinets de pétrole, via le détroit d'Ormuz.

Dernières mises à jour

09:24 - Philippe Juvin appelle le gouvernement à "annuler ou baisser de façon temporaire" les taxes Face à la flambée des prix des carburants, le député LR et rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale Philippe Juvin défend l'idée d'une baisse des taxes. L'élu estime sur Franceinfo que le gouvernement devrait "travailler sur un certain nombre de taxe qu'il conviendrait d'annuler ou de baisser de façon temporaire". 08:51 - Des annonces sur les aides faites par plusieurs ministres De "nouveaux dispositifs d'aide et de soutien" prévus par le gouvernement à destination de certains Français seront présentés par plusieurs ministres lors d'une conférence de presse ce mardi après-midi. Seront présents pour faire les annonces : Maud Bregeon (porte-parole et Énergie), Roland Lescure (Économie), David Amiel (Comptes publics), Stéphanie Rist (Santé), Catherine Chabaud (Pêche) et Serge Papin (PME, Commerce) a fait savoir l'AFP. 21/09/26 - 23:05 - Gabriel Attal déclare ne pas être favorable à une baisse des taxes sur le carburant Invité à s'exprimer au micro de BFMTV sur la question d'une baisse des taxes sur le carburant alors que la hausse des prix complique cruellement le quotidien de nombreux Français, l'ex-Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2027 Gabriel Attal a déclaré ne pas y être favorable. "La chose la plus simple pour moi, la plus populaire sans doute, mais aussi la plus politicienne ce serait de venir sur votre plateau vous expliquer qu'il faut baisser toutes les taxes", a-t-il pointé. Or, selon lui, "la réalité c'est que ça n'est ni possible ni souhaitable" en partie en raison de l'état actuel des finances publiques. Gabriel Attal a également défendu l'idée que cela reviendrait également à faire payer aux Français imposables, qui ne sont pas toujours aisés, une aide qui bénéficierait aussi à "des personnes qui gagnent beaucoup, roulent en 4x4 et n'ont pas forcément besoin d'être soutenues par les impôts des Français". LIRE PLUS

Le prix du carburant continue sa hausse. Le gouvernement va prendre des mesures, mais elles ne devraient pas concerner tout le monde.