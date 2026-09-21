Prix du carburant : quelles nouvelles aides ? Qui sera concerné ?

Face à l'envolée des prix du carburant, qui atteint des records, le gouvernement se réunit ce lundi 21 septembre et devrait annoncer des mesures pour venir en aide aux grands rouleurs.

Le prix du carburant atteint de nouveaux records. Selon les calculs de l'AFP à partir des prix affichés pour plus de 8 700 stations sur le site Prix-carburants.gouv.fr du ministère de l'Economie, le prix du gazole a atteint 2,41 euros en moyenne en France ce dimanche 20 septembre. Pour le SP95-E10, c'est plus de 2,17 euros et le SP98 2,28 euros en moyenne. Cette flambée suscite la colère : le gouvernement va alors se réunir ce lundi 21 septembre pour décider de nouvelles aides ou de la prolongation de dispositifs existants.

Deux réunions sont prévues. Le gouvernement devrait donc aussi évoquer les niveaux d'approvisionnement en carburant. Sur cette question, le ministre se veut rassurant avec une visibilité sur les deux prochains mois. A plus long terme, cela dépendra "de l'évolution du conflit au Moyen-Orient". La situation s'est aggravée avec le nouveau front entre les Houthis pro-iraniens du Yémen et l'Arabie saoudite. Ce lundi 21 septembre au matin, 17% des stations d'essence manqueraient d'au moins un carburant selon le ministre sur France Inter. Il a d'ailleurs précisé que les stations majoritairement concernées sont les établissements TotalEnergies car c'est dans celles-ci que le prix est le plus bas. TotalEnergies a plafonné les prix dans environ 3 400 stations : 1,99 euro le litre pour l'essence et 2,25 euros pour le gazole.

De nouvelles aides envisagées, mais pas pour tous les automobilistes

Roland Lescure a évoqué ce dimanche 20 septembre l'aide "grands rouleurs". Cette aide de 100 euros réservée aux automobilistes les plus précaires pourrait être étendue à davantage de travailleurs ou revalorisée. D'un montant de 100 euros, cette aide est accordée sous conditions de ressources aux travailleurs qui parcourent plus de 30 kilomètres aller-retour par jour entre leur domicile et leur lieu de travail, ou plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle. À ce stade, 1,5 million des 3 millions de personnes éligibles en ont fait la demande. "Il y aura très vraisemblablement des aides supplémentaires à partir du 1er octobre", a avancé le ministre sur France Inter. "Ce que je vais plaider, c'est que celles et ceux qui ont eu l'aide puissent avoir, si on la prolonge, une aide supplémentaire automatiquement", a-t-il déclaré concernant les réunions de ce jour.

Une aide pour tous les automobilistes semble pour le moment toujours écartée. "Nous allons finaliser des mesures pour aller jusqu'à la fin de l'année. L'idée d'avoir des mesures ciblées va rester avec la même logique : le monde du travail", soit "les entreprises pour lesquelles le coût du carburant est trop élevé dans le compte d'exploitation et les salariés les plus modestes qui ont besoin de prendre la voiture tous les matins", a avancé sur TF1 le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou.

D'autres pays européens mises sur la baisse des taxes

Le gouvernement semble refuser la suppression de certaines taxes ou le blocage des prix. Roland Lescure a affirmé que le pays n'en avait pas les moyens. Pourtant, certains pays voisins, aussi touchés par la hausse des prix, ont pris de telles décisions. En Espagne, la TVA sur les carburants est ainsi passée de 21 % à 10 %. L'essence y coûte en moyenne 42 centimes de moins par litre qu'en France, un écart susceptible d'inciter les automobilistes français vivant près de la frontière à aller y faire le plein.

Au Portugal, le gouvernement a lui aussi réduit la fiscalité, notamment l'impôt sur les produits pétroliers et énergétiques (ISP). Cette mesure représente une baisse d'environ 23 centimes par litre d'essence ou de gazole et a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. De même en Allemagne, un rabais fiscal sur les carburants doit entrer en vigueur le 1er octobre et s'appliquer jusqu'à la fin de l'année. Cette réduction temporaire des taxes devrait permettre une économie jusqu'à 17 centimes par litre pour les automobilistes. Des discussions seraient aussi en cours avec les entreprises pétrolières pour plafonner le prix des carburants à l'horizon 2027.

Dernières mises à jour

13:45 - Des pêcheurs bloquent le vieux port de Cannes Suite à la flambée des prix du carburant, les pêcheurs bloquent le Vieux-Port de Cannes. Roland Lescure a annoncé ce lundi matin sur France Inter que les pêcheurs pourront bénéficier, à partir du 1ᵉʳ octobre, d'un prêt à taux zéro. 12:30 - Deux réunions ce lundi Deux réunions se tiennent à Matignon ce lundi. La première a eu lieu à 11 heures, avec des directeurs d'administrations centrales pour faire le point sur les approvisionnements en pétrole et en gaz. La seconde programmée à 15h30 sera consacrée à "l'accompagnement à court et moyen terme" des Français face à l'envolée des prix à la pompe.



Le prix du carburant continue sa hausse. Le gouvernement va prendre des mesures, mais elles ne devraient pas concerner tout le monde.