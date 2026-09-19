Impôts : qui est concerné par le solde moyen de 1 798 euros à payer à partir du 25 septembre ?

Quelque 13,8 millions de contribuables vont devoir régler un solde d'impôt à partir du 25 septembre. Le montant dû atteint en moyenne 1 798 euros, avec un paiement en une ou quatre échéances selon la somme à verser.

Le prélèvement à la source ne vous dispense pas toujours d'une régularisation. Au total, 13,8 millions de contribuables doivent encore régler un solde d'impôt sur le revenu, selon les chiffres de la direction générale des finances publiques (DGFiP) rapportés par France Inter le 18 septembre. Cette régularisation intervient lorsque les sommes déjà prélevées ne couvrent pas la totalité de l'impôt finalement calculé par l'administration.

Le solde moyen à régler s'élève à 1 798 euros, en léger recul par rapport aux 1 910 euros de l'an dernier. Le nombre de contribuables concernés augmente en revanche : ils étaient 13,1 millions lors de la précédente campagne, soit 700 000 de moins qu'aujourd'hui. À l'inverse, 12,6 millions de foyers ont bénéficié d'un remboursement de 1 000 euros en moyenne, après la constatation d'un trop-perçu.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

Ce solde résulte souvent d'une évolution des revenus ou de la situation familiale en cours d'année. Une augmentation de salaire, une promotion, un mariage ou un départ à la retraite peuvent en effet modifier le calcul de l'impôt. Lorsque les prélèvements déjà effectués ne tiennent pas suffisamment compte de cette évolution, une somme peut rester due au moment de la régularisation. Actualiser son taux de prélèvement à la source dès qu'un changement survient permet de limiter le risque d'avoir un montant important à régler par la suite.

Le montant exact de l'éventuel solde est consultable dans l'espace personnel sur impots.gouv.fr. La DGFiP doit par ailleurs envoyer un courriel aux contribuables concernés dans les prochains jours. Elle rappelle toutefois qu'elle ne demande jamais d'informations personnelles par ce biais. En cas de doute sur un message reçu, mieux vaut se rendre directement sur le site des impôts pour vérifier la somme due.

Solde d'impôt : un prélèvement dès le 25 septembre

Le calendrier de paiement dépend du montant réclamé. Pour un solde inférieur ou égal à 300 euros, le prélèvement est effectué automatiquement en une seule fois le 25 septembre. Un montant de 300 euros exactement sera donc intégralement débité à cette date.

Au-delà de 300 euros, le paiement est réparti sur quatre échéances, de septembre à décembre. Le premier prélèvement intervient le 25 septembre, puis les suivants les 26 octobre, 25 novembre et 28 décembre. Cet échéancier est automatique et ne nécessite aucune démarche de la part des contribuables concernés.