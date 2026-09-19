121,7% de dette publique : quelles sont les mesures du gouvernement pour faire face à ce record historique ?

Bercy prévoit une envolée historique de la dette publique à 121,7% du PIB en 2027. Dans le même temps, Sébastien Lecornu promet un projet de budget " offensif " qui sera présenté le 1er octobre.

La dette publique de la France s'orienterait vers des sommets inédits depuis 1995, pour atteindre 119,3% du produit intérieur brut (PIB) en 2026 puis 121,7% en 2027, selon une annonce du ministère de l'Économie et de Finances reprise par Ouest France samedi 19 septembre. Brecy qualifie cette progression de " mécanique " et impute cette dynamique à la persistance d'un déficit public élevé.

Après avoir atteint 5,1% du PIB en 2025, le déficit public est anticipé à 5,4% pour 2026 et devrait reculer à 5% en 2027. Le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure, a qualifié cet objectif d'"ambitieux" mais "évidemment réalisable". Selon Bercy, une stabilisation effective de la dette ne pourra s'enclencher qu'au retour du déficit sous le seuil des 3%, un cap que le ministère envisage d'atteindre à l'horizon 2029. Ces trajectoires, ainsi que les textes budgétaires afférents ont été transmis dans la nuit du 18 au 19 septembre au Haut Conseil des finances publiques (HCFP) pour recueillir son avis obligatoire sur leur "sincérité" et leur "crédibilité".

Un projet de budget " offensif "

Jeudi 17 septembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait dévoilé les contours d'un projet de budget pour 2027 qualifié d'"offensif", prévoyant un effort d'économies massif de 54 milliards d'euros. Le texte laisse toutefois au Parlement la responsabilité de trancher sur des mesures particulièrement sensibles, notamment celles touchant les retraités.

Les projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale seront officiellement présentés en Conseil des ministres le 1er octobre prochain, avant d'entamer leur parcours d'examen au Parlement.