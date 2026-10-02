Embargo sur le diesel : la réponse de Macron à la menace de Trump, le prix du gazole va-t-il encore flamber ?

Donald Trump menace d'imposer un embargo sur les exportations américaines de diesel si la France et l'Allemagne ne puisent pas dans leurs réserves de gazole, une mesure qui pourrait faire flamber les prix en Europe et inquiète Emmanuel Macron.

Donald Trump a relancé la pression sur ses alliés européens cette semaine en menaçant d'interdire les exportations américaines de diesel si la France et l'Allemagne refusent de puiser dans leurs réserves stratégiques. Le président américain, confronté à une flambée des prix du gazole aux États-Unis qui pèse sur les automobilistes, les agriculteurs et les transporteurs routiers, cherche à soulager son marché intérieur à quelques semaines des élections de mi-mandat de novembre.

L'embargo sur le diesel est suspendu à une décision de l'UE. Selon Reuters, son administration a demandé à l'Union européenne de mettre sur le marché 120 millions de barils de diesel au cours des six prochains mois, un volume jugé considérable au regard des réserves disponibles. Le secrétaire d'État à l'Énergie, Chris Wright, a exhorté les pays membres à honorer leurs engagements, estimant que les États-Unis et le Japon respectent déjà les leurs.

Un embargo américain sur le diesel pourrait porter le prix du gazole au-delà de 3 euros le litre

Le prix du gazole n'est pas seulement en train de flamber en France et en Europe. Il a atteint des niveaux record outre-Atlantique, avec une moyenne de 6,53 dollars le gallon cette semaine, un sommet qui alimente le mécontentement social aux États-Unis. Une interdiction des exportations américaines pourrait certes faire reculer les prix sur le sol américain d'environ 30%, mais elle risquerait de provoquer une flambée de 40% à 50% du diesel en Europe, selon une étude d'Oxford Economics.

Le prix du diesel en France serait évidemment fortement impacté lui aussi. Un embargo américain pourrait indirectement faire grimper les prix bien au-delà de 3 euros le litre, alors que le pays consomme environ 600 000 barils de diesel par jour et en importe la moitié. L'Europe est devenue particulièrement dépendante du carburant américain depuis l'embargo sur les produits pétroliers russes et les perturbations liées à la guerre contre l'Iran.

Emmanuel Macron peut-il désamorcer l'embargo américain sur le diesel ?

Face à cet embargo américain sur le diesel qui menace, Emmanuel Macron a appelé les pays du G7 à agir de manière concertée, sans restriction aux exportations, lors d'un échange téléphonique avec Donald Trump. Le président français a proposé de débloquer 50 millions de barils de gazole en Europe et 50 millions de barils de brut au sein des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, selon Reuters ce vendredi 2 octobre. Mais Paris pose une condition claire : tout accord sur la mise sur le marché des stocks européens devrait inclure un engagement américain à ne pas couper ses exportations de diesel. L'Élysée a par ailleurs annoncé l'organisation prochaine d'une réunion des dirigeants du G7 pour coordonner la libération des stocks en lien avec l'AIE.

Le prix du gazole reste au cœur des inquiétudes européennes, puisque le prix à la pompe a atteint une moyenne hebdomadaire de 2,24 euros le litre dans l'Union européenne, un record absolu. Les Vingt-Sept se sont réunis en urgence avec la Commission européenne pour tenter d'offrir une réponse coordonnée face à la pression de Washington, qui juge insuffisants les efforts déjà engagés. Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a averti que bloquer les livraisons de diesel américain serait une "mauvaise surprise" aux "conséquences très lourdes" pour l'économie européenne. Les experts, eux, écartent un risque de pénurie à la pompe mais préviennent que les prix pourraient battre de nouveaux records si Washington mettait sa menace à exécution.

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