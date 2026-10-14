Retraites Agirc-Arrco : la hausse de la pension fixée pour 14 millions de Français, voici le montant

Après avoir vu leurs pensions gelées en 2025, 14 millions de retraités vont enfin voir leurs pensions augmenter. Réunis ce mercredi, le patronat et les syndicats sont parvenus à s'accorder sur 1,4% au 1er novembre.

Bonne nouvelle pour les retraités du privés, un accord a été trouvé ce mercredi 14 octobre 2026 entre le patronat et les syndicats. Alors que l'an passé les 14 millions d'euros de retraités du privé qui bénéficient d'une retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco n'avaient pas pu obtenir d'augmentation, faute d'accord, les syndicats et le patronat se sont accordés sur une augmentation de 1,4% qui sera effective à compter du 1er novembre prochain. La nouvelle est plus que bienvenue alors que le gouvernement a proposé dans son budget 2027 la sous-indexation des pensions dès 1 260 euros bruts et carrément le gel de celles supérieures à 2 034 euros bruts par mois.

Les représentants des organisations patronales, à savoir le Medef, Les Entrepreneurs ainsi qu'U2P, et les organisations syndicales, CFDT, CGT, CFE-CGC, FO et CFTC, se sont réunies ce mercredi après-midi à l'occasion d'un conseil d'administration. L'objectif de la rencontre était donc de parvenir à s'accorder sur un taux pour ne pas aboutir à nouveau à un gel des pensions comme l'an passé.

Un accord, mais "pas à n'importe quel prix"

Étant donné que l'accord de pilotage stratégique du régime Agirc-Arrco prévoit que les débats prennent pour base l'inflation (hors tabac), à savoir 2%, amputée toutefois d'un "facteur de soutenabilité" de 0,4 point, ce qui ramène à 1,6%, mais que les partenaires sociaux ont la possibilité de le moduler de + ou - 0,4%, la fourchette de négociation était estimée entre 1,2% et 2%. À noter toutefois que la hausse ne pouvant être supérieure à l'évolution des salaires, on parlait plutôt de 1,2% à 1,9%.

Lundi, du côté des syndicats, on espérait avant tout parvenir à un accord. Au Parisien, le secrétaire national de la CFDT, Fabien Guimbretière, prévenait néanmoins : "Mais pas à n'importe quel prix non plus !" Si le Medef restait silencieux et gardait son jeu secret jusqu'aux négociations, le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), Michel Picon, qui représente artisans, commerçants et TPE, assurait à la veille des hostilités vouloir trouver un accord. "Ce qui est certain, c'est que l'on ne souhaite pas se retrouver, comme l'an dernier, dans une situation de blocage", assurait-il, tout en annonçant la couleur : "Nous serons sur le minimum, c'est-à-dire 1,2. Et je me garde la possibilité de rehausser de 0,2%, soit 1,4% au total, car c'est ce que le patronat voulait octroyer l'an dernier."

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18:44 - Que représente la revalorisation des retraites complémentaires Argic-Arrco ? Avec une augmentation de 1,4%, les retraites vont être revalorisées certes, mais cela ne se comptera pas en dizaines d'euros, et encore moins en centaines. Ainsi, BFMTV pointe que pour un retraité qui reçoit environ 600 euros de pension complémentaire chaque mois, ce qui représente le niveau moyen des complémentaires, l'augmentation sera de 8,40 euros mensuels, soit 100 euros sur une année. Si la pension complémentaire du retraité atteint les 1 000 euros, le gain sera de 14 euros par mois. 18:18 - Quand la revalorisation des retraites complémentaires du privé va-t-elle être effective ? Une revalorisation des retraites complémentaires des salariés du privé a été actée ce mercredi 14 octobre entre les syndicats et le patronat. L'augmentation sera de 1,4%, en dessous toutefois de l'inflation. Mais les retraités redoutaient de voir leurs pensions à nouveau être gelées faute d'accord comme l'an passé. Cette revalorisation sera effective à compter du 1er novembre 2026.

Le patronat et les syndicats se sont accordés ce mercredi 14 octobre sur une revalorisation de 1,4% des retraites complémentaires Agirc-Arrco. Une bonne nouvelle pour les salariés du privé qui espéraient obtenir une augmentation après le gel des pensions de retraites l'an passé faute d'accord. Néanmoins, cette augmentation reste dans la fourchette basse de ce qui aurait pu être envisagé.