Retraites Agirc-Arrco : quelle hausse de la pension pour les 14 millions de Français concernés ?

Après avoir vu leurs pensions gelées en 2025, 14 millions de retraités espèrent qu'un accord sera trouvé mercredi entre patronat et syndicats afin de réévaluer les pensions à compter du 1er novembre.

Ils sont 14 millions de retraités du privé aujourd'hui en France à bénéficier d'une retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arcco. Faute d'accord l'an passé, leurs pensions complémentaires n'avaient pas du tout été revalorisées. Tandis que l'inflation ne cesse d'augmenter et que les prix de l'énergie ont augmenté à cause de différents conflits internationaux, ces 14 millions de retraites espèrent un accord. Et ce d'autant plus que ces négociations surviennent alors que le gouvernement a proposé dans son budget 2027 la sous-indexation des pensions dès 1 260 euros brut et carrément le gel de celles supérieures à 2 034 euros brut par mois.

Les représentants des organisations patronales, à savoir le Medef, Les Entrepreneurs ainsi qu'U2P, et les organisations syndicales, CFDT, CGT, CFE-CGC, FO et CFTC, doivent se réunir ce mercredi 14 octobre après-midi à l'occasion d'un conseil d'administration. Objectif de la rencontre donc : s'accorder sur un taux pour pouvoir revaloriser dès le 1er novembre 2026 les retraites complémentaires.

Un accord, mais "pas à n'importe quel prix"

Étant donné que l'accord de pilotage stratégique du régime Agirc-Arrco prévoit que les débats prennent pour base l'inflation (hors tabac), à savoir 2%, amputée toutefois d'un "facteur de soutenabilité" de 0,4% point, ce qui ramène à 1,6%, mais que les partenaires sociaux ont la possibilité de le moduler de + ou - 0,4%, la fourchette de négociation est a priori estimé entre 1,2% et 2%. À noter toutefois que la hausse ne pouvant être supérieure à l'évolution des salaires, on parle plutôt de 1,2% à 1,9%.

Du côté des syndicats, on espère parvenir cette année à un accord. Au Parisien, le secrétaire national de la CFDT, Fabien Guimbretière, prévient néanmoins : "Mais pas à n'importe quel prix non plus !" Si le Medef reste silencieux et garde son jeu secret jusqu'aux négociations, le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), Michel Picon, qui représente artisans, commerçants et TPE, assure à la veille des hostilités vouloir trouver un accord. "Ce qui est certain, c'est que l'on ne souhaite pas se retrouver, comme l'an dernier, dans une situation de blocage", assure-t-il, tout en annonçant la couleur : "Nous serons sur le minimum, c'est-à-dire 1,2 . Et je me garde la possibilité de rehausser de 0,2%, soit 1,4% au total, car c'est ce que le patronat voulait octroyer l'an dernier."