Carburant : pourquoi vous pourriez payer votre gazole moins cher dès le 1er novembre ?

Un décret publié samedi 24 octobre encadre la vente des réserves stratégiques de carburant libérées par l'État. Les distributeurs devront répercuter intégralement la baisse sur les prix à la pompe, avec une application possible dès le 1er novembre.

Avec un prix du gazole qui dépasse en moyenne les 2,30 euros le litre, l'État puise dans ses réserves. Un décret paru samedi 24 octobre au Journal officiel fixe les modalités de vente de ces stocks stratégiques. Cette mesure, annoncée début octobre par le Premier ministre Sébastien Lecornu, doit permettre d'alléger la facture des automobilistes, rapporte Le Monde. Le gouvernement espère ainsi faire baisser le prix du litre de 12 à 18 centimes, alors que le gazole se vend actuellement entre 2,30 et 2,40 euros le litre.

Le décret autorise la mise sur le marché de 1,6 million de mètres cubes de carburant au maximum, soit environ 10 millions de barils, jusqu'au 31 janvier. La quantité attribuée à chaque distributeur, ainsi que le prix de vente, seront précisés ultérieurement par arrêté.

Comment la baisse du carburant sera-t-elle garantie aux automobilistes ?

Les distributeurs auront l'obligation de répercuter intégralement la baisse sur les prix à la pompe et d'en informer leurs clients avant la vente. "Cette répercussion peut également avoir lieu par anticipation à compter du 1er novembre 2026", précise le décret. Ces réserves sont gérées par la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (Sagess), qui les met habituellement à disposition sous forme de prêts, à restituer dans un délai d'un mois. Cette fois, le gouvernement a opté pour une vente au coût moyen pondéré d'acquisition. Des bilans réguliers devront être transmis aux autorités afin de contrôler les volumes vendus et les baisses effectivement appliquées à la pompe.

Un second décret, publié le même jour, prolonge jusqu'en décembre l'aide destinée aux agriculteurs pour l'achat de gazole non routier (GNR), utilisé notamment pour les engins agricoles. Cette aide s'élève à 15 centimes par litre, rapporte BFM Business. Mardi, le ministère de l'Agriculture avait indiqué que près de 74 millions d'euros avaient déjà été versés à plus de 184 000 agriculteurs au titre de la période allant d'avril à août.

De son côté, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, s'était engagé à réduire d'environ 10 centimes par litre le prix du gazole pour les particuliers et de 20 centimes celui du GNR. En cumulant les deux dispositifs, le soutien accordé aux agriculteurs peut ainsi atteindre 35 centimes par litre. Après les mouvements étudiants et ceux des "gilets jaunes", l'exécutif craint de voir la contestation s'étendre à nouveau, cette fois dans le monde agricole.