Électricité : votre facture va-t-elle augmenter cet hiver ? Le patron d'EDF répond

Invité sur France Inter samedi 7 novembre, le PDG d'EDF assure que les tarifs de l'électricité resteront stables pour les particuliers jusqu'au 1er février au moins. Une annonce qui intervient alors qu'une révision des tarifs réglementés est prévue à cette date.

Les ménages doivent-ils redouter une facture d'électricité plus salée cet hiver ? Pas selon Bernard Fontana. Le PDG d'EDF a assuré samedi 7 novembre, sur France Inter, que les tarifs destinés aux particuliers "sont et seront stables jusqu'au 1er février au moins, et je pourrais même dire jusqu'à la fin de l'hiver".

Invité de l'émission "On n'arrête pas l'Eco" sur BFM Business, le dirigeant a toutefois rappelé qu'une échéance technique approchait. "Techniquement", au 1er février, "il y a une clause de revoyure sur le tarif réglementé" de l'électricité, a-t-il expliqué à nos confrères. Il compte néanmoins sur l'engagement de l'exécutif et précise : "On s'attend à ce que le gouvernement, conformément aux annonces, assure une stabilité" des prix.

Les annonces auxquelles il fait référence remontent au 7 octobre dernier. Ce jour-là, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, dévoilait des mesures pour faire baisser le prix du fioul et des carburants, grâce aux 10 millions de barils de gazole mis à la disposition des distributeurs, afin de réduire les prix à la pompe de 12 à 18 centimes. Il avait alors déclaré que le prix de l'électricité ne "devait pas augmenter cet hiver", avant d'ajouter : "Je demande par ailleurs à EDF de mobiliser au maximum ses capacités de production, dans le respect des exigences de sûreté".

Les tarifs de l'électricité en dents de scie depuis 2023

Après deux années de hausses successives, en 2023 et 2024, les tarifs réglementés avaient reculé de 15 % en moyenne en février 2025, une première depuis dix ans. Un nouveau repli, plus modeste, avait suivi en février 2026. Une augmentation de 2,5 % est ensuite intervenue en août 2026, alors que le gouvernement prévoyait, fin 2025, une stabilité des factures au moins en 2026 et en 2027.

Ces tarifs réglementés concernent plus de 20 millions d'abonnés. Ils se distinguent des tarifs de marché, proposés par de nombreux fournisseurs depuis l'ouverture du secteur à la concurrence.