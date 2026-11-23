Onze jours après sa démission, Jensen Huang a été réintégré ce lundi à son poste de PDG ainsi qu'au conseil d'administration de Nvidia. Un retour qui survient toutefois juste après la publication de nouvelles accusations contre lui.

Coup de théâtre chez Nvidia ce lundi 23 novembre ! Le premier fournisseur mondial de puces destinées à l'intelligence artificielle a annoncé dans un communiqué avoir finalement pris la décision de réintégrer Jensen Huang à son poste de PDG ainsi qu'au conseil d'administration. Une décision qui survient une douzaine de jours seulement après la démission de Jensen Huang. Décision prise alors qu'il était accusé d'avoir entretenu une relation extraconjugale avec une espionne chinoise. À cela, s'étaient ensuite ajoutées d'autres révélations sur d'autres liaisons extraconjugales, cette fois-ci entretenu par le PDG de Nvidia avec des collègues.

Soutenu par le président américain, Donald Trump lui-même, Jensen Huang a donc pu réintégrer Nvidia ce lundi. Une nouvelle qui n'a d'ailleurs pas manqué de réjouir le locataire de la Maison-Blanche. "Le pays a besoin de son leadership chez Nvidia pour assurer le succès et la prospérité non seulement de l'entreprise, mais aussi de l'économie américaine", a réagi Donald Trump, qui a salué une "bonne et juste" décision. Selon le président américain, le retour de Jensen Huang ne présenterait pas un quelconque risque pour la sécurité nationale, aucune preuve de conduite illégale de la part du PDG n'ayant été identifiée par le procureur général.

Menaces, humiliations et dérives sectaires : une enquête dézingue les méthodes de Jensen Huang

Un grand retour pour Jensen Huang qui survient toutefois peu après la publication, ce jour même, d'une enquête du New York Times. Le quotidien américain révèle qu'au sein de Nvidia, violence verbale et management brutal seraient monnaie courante depuis plusieurs décennies. Sous couvert d'anonymat, une grosse douzaine d'employés ou d'ex-salariés ont livré des témoignages éloquents, pointant tout particulièrement le comportement d'un certain... Jensen Huang.

Le PDG de 63 ans est ainsi accusé de s'être régulièrement emporté avec une violence verbale incroyable. Jensen Huang aurait menacé plus d'un collaborateur de leur "arracher les bras", "le cœur pour le piétiner" ou encore la "tête et pisser sur leur cerveau". On raconte encore qu'il aurait, à l'occasion d'une réunion un peu tendue, fait le tour de la salle en indiquant aux cadres qui s'y trouvaient qu'il allait tout simplement les... tuer. Croisant le regard d'un septuagénaire, il lui aurait lancé que tout le monde espérait le voir "tomber raide mort".

Jensen Huang s'est, quant à lui, déjà vanté de ces méthodes, évoquant une sorte de "rite de passage" qui lui permettrait de tester si ses équipes sont en mesure d'encaisser la culture interne de l'entreprise, un peu "sectaire". Il se raconte également qu'une membre des ressources humaines se serait vue congédiée après avoir questionné le PDG sur ses fameuses méthodes. Enfin, il apparaît que les méthodes de Jensen Huang se seraient, au fil des ans, propagées à la haute hiérarchie de Nvidia, installant un environnement plutôt toxique. L'entourage de Jensen Huang nie cependant en bloc ces nouvelles accusations. Des accusations qui devraient toutefois susciter davantage l'intérêt du conseil d'administration de Nvidia ces prochains jours au regard du grand retour du PDG annoncé ce jour-même...