Lidl et E.Leclerc rappellent plusieurs lots de pommes de terre en raison de la présence trop élevée de glycoalcaloïdes, des composés chimiques naturels toxiques à forte dose.

Rappel de pommes de terre. Alors que les rappels alimentaires sont courants dans la grande distribution, il est plus habituel d'avoir affaire à des rappels de viande ou de produits laitiers. Or, ces derniers jours, deux rappels concernant des pommes de terre ont été émis. Et pour cause, ces pommes de terre ont des teneurs considérées comme trop élevées en glycoalcaloïdes. Il s'agit de composés chimiques présents naturellement dans les pommes de terre, mais aussi dans d'autres fruits et légumes comme les tomates ou les aubergines.

Habituellement sans danger pour les humains, ils s'avèrent toutefois toxiques pour l'Homme passé un certain seuil. Les conséquences ? Des "symptômes tels que des nausées, maux de ventre, vomissements et diarrhées". À noter que l'apparition de ces symptômes est liée avant tout à "des conditions de préparation inadaptées (comme l'absence d'épluchage ou une cuisson insuffisante)".

Voici les quatre lots de pommes de terre concernés par ce rappel

Deux rappels de pommes de terre ont donc été lancés. Le premier a été publié samedi. Il concerne des sachets de 2,5 kg qui ont été vendus dans plusieurs dizaines de magasins Lidl en France entre le 22 octobre et le 9 novembre. Ce sont des pommes de terre rouges de la variété Chérie. Le nom de marque du produit est Côté marché, code GTIN 20253400, lot 26128774. La liste des points de vente concernés est à retrouver ici.

Le second rappel, publié ce lundi, concerne des pommes de terre vapeur sautées rouges. Il s'agit cette fois-ci de sachets de 2 kg, estampillés Panier du primeur. Ils ont été commercialisés entre le 16 octobre et le 23 novembre dans la France entière par des magasins E. Leclerc. Code GTIN 3564706639195. Trois lots sont concernés par ce rappel : le lot 26128774 et code emballeur EMB 47285, le lot 26128774 et code emballeur EMB 51248, et le lot 26128774 et code emballeur EMB 84035. Les personnes ayant acheté ces pommes de terre sont invitées à ne pas les consommer, à rapporter le produit en point de vente ou à contacter le service consommateur au 0080054355435 pour Lidl et au 0800865286 E. Leclerc. Les pommes de terre leur seront bien entendu remboursées.