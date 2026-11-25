Framatome s'apprête à investir plus d'un milliard d'euros dans une nouvelle usine en Bourgogne. L'industriel souhaite acquérir une capacité de production que seuls trois pays asiatiques possèdent actuellement.

La France sait construire des réacteurs nucléaires, mais elle reste incapable de fabriquer certaines de leurs pièces les plus imposantes. C'est notamment le cas des couvercles de cuve, qui nécessitent des équipements industriels dont aucun pays européen ne dispose actuellement. Pour remédier à cette situation, Framatome s'apprête à investir plus d'un milliard d'euros dans la construction d'une nouvelle forge au Creusot, en Saône-et-Loire.

Le directeur général de Framatome, Grégoire Ponchon, a dévoilé le montant de cet investissement mardi 24 novembre auprès de l'agence Bloomberg, rapporte BFMTV. Baptisé Forge+, le projet est à l'étude depuis plusieurs années. Son coût a toutefois considérablement augmenté. Il était encore estimé à 579 millions d'euros dans le dossier de concertation publique organisé en 2025 et devrait dépasser le milliard d'euros. L'investissement, qui reste à approuver, a donc été réévalué de plus de 72% sans pour autant connaître les précisions de cette hausse.

La filiale d'EDF souhaite ainsi réduire sa dépendance envers les fournisseurs asiatiques. Seuls le Japon, la Chine et la Corée du Sud disposent actuellement de forges capables de produire les plus grandes pièces de réacteurs nucléaires, selon Grégoire Ponchon. Même les États-Unis ne possèdent pas cette capacité industrielle.

Une forge gigantesque pour les futurs EPR2 de Framatome

Selon le dossier de concertation publique, la nouvelle installation doit occuper un terrain de 10,5 hectares à proximité des infrastructures existantes de Framatome. Les bâtiments industriels pourraient atteindre 40 mètres de hauteur et couvrir jusqu'à 40 000 mètres carrés. Des fours permettront de chauffer des pièces de plusieurs centaines de tonnes à 1 300°C avant qu'elles ne soient façonnées à l'aide d'une presse géante.

Framatome ambitionne de doubler ses capacités de forgeage pour atteindre une production annuelle de 200 pièces, de quoi équiper deux nouveaux réacteurs chaque année. L'industriel souhaite pouvoir fabriquer sur le territoire français l'ensemble des composants forgés du circuit primaire des EPR. Ce circuit permet notamment de transporter la chaleur produite par le cœur du réacteur.

L'enjeu est aussi de sécuriser le calendrier de construction des futures centrales françaises. Avec la multiplication des projets nucléaires dans le monde, les fournisseurs asiatiques pourraient être davantage sollicités. Dans un entretien accordé à Creusot Infos le 24 novembre, le PDG d'EDF, Bernard Fontana, a insisté sur la nécessité de réduire les dépendances industrielles de la France.

Framatome a déjà relocalisé une partie de sa production

La construction de cette forge s'inscrit dans un programme plus large de relocalisation des activités nucléaires. Mardi 24 novembre, Framatome a inauguré au Creusot un atelier consacré à la fabrication et à l'assemblage des internes de cuves, les structures métalliques qui maintiennent notamment les assemblages de combustible à l'intérieur du réacteur.

Ces équipements étaient jusqu'à présent fabriqués dans une usine en République tchèque, selon le Figaro. Leur production a été rapatriée dans un bâtiment industriel de 15 000 mètres carrés. Dans un communiqué, Framatome a indiqué avoir investi près de 100 millions d'euros dans cet atelier, dont l'aménagement a permis de créer une cinquantaine d'emplois.

Le projet Forge+ reste quant à lui étroitement lié aux décisions de l'État concernant la relance nucléaire. Dans son dossier de concertation, Framatome a conditionné le lancement de sa phase de réalisation à la validation de huit EPR2 supplémentaires, au-delà des six premiers réacteurs déjà prévus à Penly, Gravelines et au Bugey. La construction et la mise en service des nouvelles installations doivent ensuite s'étaler sur environ cinq ans, selon le calendrier prévisionnel initial.