Des agriculteurs de la Coordination rurale ont bloqué deux plateformes logistiques de la grande distribution mardi 24 novembre. Les négociations commerciales annuelles approchent mais le mouvement pourrait perdurer.

Des camions immobilisés, des tracteurs et de gros rochers déposés devant les accès d'un centre d'achat. La colère des agriculteurs a de nouveau pris la forme de blocages mardi 24 novembre. Des membres de la Coordination rurale ont mené deux opérations visant l'enseigne E.Leclerc, à Castelnauday, dans l'Aude, et à Avernes, près de Moulins, dans l'Allier. Les manifestants dénoncent des prix d'achat de leurs produits qu'ils jugent insuffisants pour couvrir leurs charges.

Dans l'Aude, une cinquantaine d'agriculteurs venus de différentes sections départementales du syndicat en Occitanie se sont rassemblés devant la Socamil, une centrale d'achat qui approvisionne de nombreux magasins de la région, rapporte la Dépêche du Midi. Les manifestants réclament notamment une rencontre avec Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique de l'enseigne.

Une mobilisation similaire a réuni une cinquantaine d'exploitants dans l'Allier, selon l'AFP. Des agriculteurs issus de sept départements ont participé à cette opération. Une délégation syndicale a été reçue par la préfecture et les responsables de la plateforme logistique, sans qu'une date de fin du blocage ait été annoncée mardi.

Pourquoi les agriculteurs s'attaquent à la grande distribution ?

Ces actions interviennent à quelques jours de l'ouverture des négociations commerciales annuelles entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Elles se déroulent traditionnellement entre le 1er décembre et le 1er mars et déterminent notamment les tarifs auxquels les enseignes achètent les produits auprès de leurs fournisseurs.

Plusieurs lois ont pourtant été adoptées ces dernières années pour mieux protéger la rémunération des agriculteurs. La première loi EGalim, en 2018, a notamment visé à mieux prendre en compte les coûts de production dans la fixation des prix. En octobre 2021, la loi EGalim 2 a renforcé ce dispositif en protégeant les coûts des matières premières agricoles lors des négociations entre les industriels et les distributeurs. Une troisième loi, adoptée en mars 2023 a complété ces mesures.

Les représentants de la Coordination rurale estiment néanmoins que les efforts consentis par les enseignes pour proposer des prix bas aux consommateurs se font au détriment de la rémunération des producteurs. La hausse des coûts de production figure également parmi leurs principales préoccupations.

"On veut simplement des prix rémunérateurs pour qu'on vive de nos métiers", a expliqué à La Dépêche du Midi Éloi Nespoulous, président de la Coordination rurale d'Occitanie. Le responsable syndical a notamment évoqué un prix de 400 euros pour 1 000 litres de lait de vache, qu'il juge insuffisant au regard des dépenses supportées par les exploitants.

Vers une mobilisation des agriculteurs plus importante ?

Les agriculteurs mobilisés dans l'Aude n'ont pas l'intention de quitter rapidement les lieux. Selon la Dépêche du Midi, les manifestants prévoient de se relayer pour maintenir leur action. D'autres exploitants, appartenant à différents syndicats, pourraient également rejoindre le mouvement.

Si ces blocages se prolongent, ils pourraient perturber l'approvisionnement de certains supermarchés. Rien ne permet toutefois d'affirmer, à ce stade, que des pénuries toucheront les consommateurs ou qu'un mouvement de paralysie national se prépare.

À ces revendications sur les prix agricoles s'ajoutent les inquiétudes concernant l'avenir des aides européennes. La France bénéficie de plus de 9 milliards d'euros par an au titre de la politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027. Les propositions de financement pour la période 2028-2034 suscitent toutefois des inquiétudes au sein de la profession. Emmanuel Macron doit recevoir les représentants des syndicats agricoles ce mercredi 25 novembre à 16 heures. Le financement de la future PAC doit notamment figurer au programme des discussions.