Après avoir stagné au printemps, le PIB français a reculé de 0,2 % au troisième trimestre 2026, selon l'Insee. Un repli qui place la France en récession technique. Faut-il s'en inquiéter et peut-on espérer un rebond avant la présidentielle ? Les perspectives économiques restent incertaines.

Le mot est technique, mais le constat est bien réel : l’économie française s’essouffle. Selon les résultats détaillés publiés ce vendredi 27 novembre par l’Insee, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,2 % au troisième trimestre 2026, après avoir stagné au printemps. "On peut dire qu’on a une récession", a reconnu Marie Leclair, cheffe du département des comptes nationaux de l’institut, lors d’un point presse. Sur l’ensemble de l’année, l’acquis de croissance ne dépasse pas +0,1 %.

Que signifie "récession technique" ?

L’expression désigne une "baisse consécutive de deux trimestres" de l’activité, explique l’économiste Sylvain Bersinger, fondateur du cabinet Bersingéco, dans Le Parisien. Une telle situation n’est pas alarmante en soi, mais elle reste rare. La dernière remonte à 2020, avec la crise du Covid-19 et une chute d’environ 8 % du PIB.

Ce trimestre, les ventes à l’étranger ont fortement reculé : les exportations ont chuté de 1,6 %, après une hausse de 2,9 %, amputant la croissance de 0,6 point. Les entreprises investissent également moins, avec un recul de 0,9 % de l’investissement. Les ménages, de leur côté, résistent mieux et consomment davantage +0,3 %. Leur pouvoir d’achat par personne progresse aussi de 0,2 %, après avoir reculé de 0,5 %. Côté prix, l’inflation ralentit à 2,9 %, contre 3,4 % précédemment.

Un rebond est-il envisageable ?

Pas à court terme, selon Sylvain Bersinger. "Il sera difficile d’inverser la tendance jusqu’à la présidentielle", estime-t-il auprès de nos confrères. La baisse du prix du pétrole pourrait provoquer un "petit rebond" au quatrième trimestre, "mais rien de significatif". Or, une récession pèse sur les recettes fiscales, les embauches et le pouvoir d’achat, rappelle l’économiste. Le besoin de financement des administrations publiques atteint déjà 5,6 % du PIB, selon l’Insee.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, évoque un choc énergétique, des canicules, la sécheresse et un cycle électoral. Il appelle à l’adoption d’un budget "dans les meilleurs délais" afin de "redonner de la visibilité aux acteurs économiques". Côté opposition, Éric Coquerel (LFI) juge "absurde", dans un post publié sur X, de "soigner le mal par le mal". Bruno Retailleau (LR) dénonce, de son côté, "le bilan de près de dix ans de macronisme".

En attendant, le prochain rendez-vous est déjà fixé : la première estimation de la croissance du quatrième trimestre sera publiée le 29 janvier 2027.