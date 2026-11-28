Le Sénat souhaite réduire l'abattement fiscal sur les successions liées à l'assurance vie, de 152 500 à 100 000 euros par bénéficiaire. Si cette mesure est définitivement adoptée, certains épargnants pourraient voir la facture fiscale de leurs héritiers augmenter dès 2027.

Transmettre son assurance vie pourrait bientôt coûter plus cher à ses proches. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2027, le Sénat a adopté cette semaine un amendement visant à ramener l'abattement fiscal de l'assurance vie de 152 500 à 100 000 euros par bénéficiaire, rapporte BFM Business. Si la mesure était définitivement adoptée, elle s'appliquerait aux versements effectués à partir du 1er janvier 2027.

Jusqu'à présent, lorsqu'un contrat est transmis avant les 70 ans de l'assuré, chaque bénéficiaire est exonéré de droits sur les premiers 152 500 euros reçus. Au-delà, la taxation s'élève à 20 % jusqu'à 700 000 euros, puis à 31,25 %. Avec le nouveau plafond, la facture fiscale pourrait grimper jusqu'à 10 500 euros supplémentaires par bénéficiaire, au taux de 20 %, selon Kévin Lajus, fondateur de Zeus Invest, cité par nos confrères.

Pourquoi les sénateurs veulent-ils revoir ce seuil ?

À l'origine de l'amendement, le groupe Écologiste estime que l'assurance vie est " devenue un outil de transmission quasi défiscalisé ". Il rappelle également que " deux héritages de même montant ne paient pas le même impôt selon l'enveloppe choisie ". Le groupe souhaite ainsi rapprocher ce régime de celui de l'abattement en ligne directe, qui permet de transmettre jusqu'à 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Deux autres amendements vont également dans ce sens, portés notamment par des membres du groupe Union centriste et Indépendants.

Pour l'État, cette mesure rapporterait environ 400 millions d'euros par an, selon les estimations du groupe politique. Un gain que Kévin Lajus relativise auprès de BFM Business : " Cela ne va pas vraiment aider l'État à financer sa dette, par contre cela va avoir un impact sur le portefeuille des épargnants ". Selon lui, la mesure irait également " à l'encontre de l'objectif initial de faciliter la transmission du patrimoine " et pénaliserait " plutôt les classes moyennes ", qui avaient placé de l'argent pour préparer leur succession.

Le dispositif doit encore franchir plusieurs étapes avant une éventuelle adoption définitive. D'autres leviers de transmission existent déjà, comme l'abattement dit " Sarkozy ", qui permet de donner jusqu'à 31 865 euros à un membre de sa famille tous les 15 ans sans droits de donation. Fin octobre 2026, l'encours des contrats d'assurance vie atteignait 2 168 milliards d'euros, en hausse de 4,3 % sur un an. Par ailleurs, 70 % de ces encours sont détenus par les 10 % les plus riches, selon le Conseil des prélèvements obligatoires.