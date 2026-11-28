Le Sénat a adopté un amendement prévoyant une contribution de cinq euros par jour pour certains détenus, afin de participer aux frais de leur incarcération. Une mesure qui devra encore être confirmée dans la version définitive du budget 2027.

Les détenus devront-ils bientôt participer aux frais de leur incarcération ? Samedi 28 novembre, les sénateurs ont adopté, à main levée, un amendement instaurant une contribution de cinq euros par jour pour une partie de la population carcérale, lors de l'examen du budget de l'État pour 2027, rapporte BFM Business. Portée par plusieurs élus Les Républicains, cette initiative n'a pas suscité d'opposition de la part du gouvernement.

Baptisé " contribution forfaitaire aux frais d'incarcération ", le dispositif vise les personnes qui purgent une peine définitive. Il concernerait les détenus qui travaillent en prison, mais aussi les autres, dès lors que leurs ressources le permettent. Cette participation financière n'a rien d'inédit : elle existait déjà jusqu'en 2003. Gérald Darmanin, alors ministre de la Justice, s'était d'ailleurs dit favorable à son rétablissement.

Une journée de détention coûte 129 euros à l'État

Pour défendre l'amendement, le sénateur LR David Margueritte a mis en avant l'évolution de la population carcérale : " Depuis 20 ans, la population carcérale a augmenté de 46%. Il me semble que [ces mesures] vont dans le sens de la parole du gouvernement (.) et permettent d'envoyer aussi un message positif pour les victimes ". Selon le ministère de la Justice, une journée de détention coûtait en moyenne 129,33 euros en 2024.

Du côté de l'exécutif, le ministre des Comptes publics David Amiel s'en est remis à la " sagesse " de la Haute Assemblée, une formule qui n'exprime ni soutien ni rejet, sans davantage détailler sa position. La mesure a en revanche été critiquée par le sénateur Place publique Grégory Blanc. À ses yeux, " durcir les conditions des prisonniers " ne fonctionne pas, au regard des chiffres de la récidive. Il a ajouté : " Qu'on aille pénaliser ceux qui ont un patrimoine conséquent et qui sont prisonniers, la discussion est ouverte. Mais la quasi-intégralité des détenus de ce pays, ce n'est pas ça ".

Le vote du Sénat ne suffit pas à rendre cette contribution effective. Pour entrer en vigueur, elle devra encore être intégrée à la version définitive du budget 2027, ce qui reste incertain à ce stade.