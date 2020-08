"iPhone 12 : des fuites à gogo ! Date, prix... Ce que l'on sait"

IPHONE 12 - Si la date de sortie du nouvel iPhone continue d'interroger, de multiples fuites ont permis d'en apprendre bien davantage sur l'iPhone 12 qui s'annonce comme le smartphone star de la rentrée. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau smartphone de la marque à la pomme.

[Mis à jour le 25 août 2020 à 14h53] Les rumeurs se multiplient sur l'iPhone 12, bien attendu pour la rentrée 2020, un an après la sortie de l'iPhone 11 le 20 septembre 2019 dans les Apple Store. Si l'attente pourrait être un peu plus longue cette année pour les fans, la faute à la crise sanitaire du coronavirus qui a entraîné des retards dans la mise en production, Apple pourrait maintenir son grand événement de présentation, la célèbre Keynote, en septembre. Dernièrement, des journalistes américains avaient plutôt transmis la date du 13 octobre, collant à la célèbre tradition d'Apple qui veut que les Keynotes aient lieu un mardi. Affaire à suivre...

Si la date reste encore incertaine, le nouveau smartphone n'a lui plus guère de secrets. Depuis de nombreuses semaines, les fuites se multiplient au sujet du design, de la technologie embarquée de l'iPhone 12 ou de son prix. Le 24 août, des photos sont même apparues sur la toile ainsi que des indicatifs de prix. Ils font état d'un design revu avec des lignes plus tranchantes qui ne seraient pas sans rappeler la génération d'iPhone 4, 5 ou 6 ainsi que de la présence de quatre capteurs photos sur certaines versions de l'iPhone 12, déjà rebaptisé par certains internautes de "plaques de cuisson". Retrouvez toutes les premières infos ci-dessous !

Le prochain iPhone 12 dApple devrait recevoir une grosse mise à jour de la caméra par rapport à liPhone 11 #technologie #Applehttps://t.co/kwSIekn9Ia — Forbes France (@forbes_fr) August 18, 2020

Prévu pour le mois de septembre (l'iPhone 11 avait été présenté début septembre en 2019 pour une commercialisation débutée le 20 septembre), l'iPhone 12 devrait arriver avec un peu de retard dans les Apple Store cette année. La faute à la crise sanitaire du coronavirus et son impact économique avec notamment un retard affiché dans la mise en production ou dans la fourniture de certains composants. Fin juillet, lors d'une conférence téléphonique, un responsable de la marque avait donné la tendance. "Cette année, nous nous attendons à ce que l'approvisionnement soit disponible quelques semaines plus tard". Depuis, les rumeurs sont allées bon train et la tendance irait à une Keynote fixée début octobre. Certains parient déjà sur la date du 13 octobre, Apple ayant pris l'habitude de présenter ses produits les mardi. Comme de coutume, les précommandes débuteraient dans la foulée avec une arrivée en France avant la fin du mois d'octobre. Certaines versions (Pro ?) pourraient toutefois afficher un peu plus de retard.

Prévu sur le marché avant la fin de l'année 2020, l'iPhone 12 devrait reprendre certaines nouveautés et forces de l'iPhone 11 tout en introduisant de nouveaux éléments :

Une nouvelle puce dite Soc14 est annoncée et devrait permettre d'afficher des performances en hausse.

Cet iPhone devrait être le premier de la marque à être compatible avec la 5G.

Plusieurs versions dont des déclinaisons Pro et Pro Max accompagneraient le "classique" iPhone 12. Ces versions haut de gamme pourraient bénéficier de 6Go de mémoire RAM contre 4Go habituellement.

Au total, quatre versions différentes pourraient être lancées : iPhone 12, iPhone 12 Max (avec écran plus grand), iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Les capteurs photos sont attendus en amélioration comme la vidéo avec la possibilité de filmer en qualité 4K. On devrait retrouver le capteur ultra-grand angle introduit sur l'iPhone 11.

Mystère encore sur l'autonomie, qui avait fait un pas en avant sur la génération précédente.

Le prix de l'iPhone 12 a longtemps été un secret bien gardé mais il commence à fuiter à quelques semaines (jours ?) de sa présentation. Il sera en fait proche de celui de l'iPhone 11, Apple ayant réussi à contenir l'augmentation malgré l'arrivée de la nouvelle technologie 5G dans son smartphone. Si l'on se base sur le prix de vente de l'iPhone 11 à sa sortie, celui-ci était de 809 euros pour sa version de base. L'iPhone 12 pourrait être lancé à des tarifs similaires cette année, même si certains articles américains évoquent une légère hausse qui rapprocheraient le nouvel iPhone des tarifs présentés pour la version XR (860 euros). La note pourrait ainsi grimper de 50 à 100 euros en fonction du modèles choisi.

A l'image de ce qui avait été fait lors de la présentation de l'iPhone 11, Apple devrait révéler plusieurs versions de son nouveau smartphone, à commencer par une version Pro. Elle proposerait notamment un triple capteur photo-vidéo dont une version 3D, une mémoire RAM augmentée. Apple devrait également présenter deux tailles d'écran, l'une classique, l'autre "Max" plus grande et qui pourra être choisie sur la version iPhone 12 comme iPhone 12 Pro. Celui-ci devrait bénéficier de performances en hausse. Une résolution d'écran de 120 Hertz à la place des 60 Hz de la version standard est ainsi attendue... mais n'est pas certaine !