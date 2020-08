Keynote Apple 2020 : date, heure, annonces attendues... Tout savoir

Cette année, crise du Covid-19 oblige, la keynote d'Apple sera sans doute 100% en ligne. A quoi s'attendre pour cette grand-messe de 2020 ?

Qui aurait cru lors de la dernière keynote qu'Apple devrait organiser celle de 2020 dans un contexte de pandémie mondiale ? Le géant américain, qui a dû revoir ses lignes de compte à cause de l'impact économique du coronavirus, entend bien présenter comme à son habitude ses nouveautés alors que l'été s'achève. Apple va donc bien tenir une keynote 2020, même si elle devrait être organisée sans la venue des journalistes spécialisés à Cupertino, avec un produit phare : un iPhone 12, décliné en plusieurs modèles et sur plusieurs prix en fonction des caractéristiques.

Apple n'a pas encore communiqué la date de la keynote 2020, mais plusieurs rumeurs circulent depuis quelques jours sur la tenue de l'événement. L'influent (et très souvent bien informé) analyste Komiya assure qu'Apple organisera une keynote le mardi 8 septembre qui sera essentiellement consacrée au nouveau iPhone. Pourraient aussi être présentés les nouveaux iPad, AirPower et Apple Watch. Rappelons qu'habituellement, la firme américaine tient son "event" de rentrée le 2e mardi de septembre, ce qui semblerait donc encore vraisemblable. Reste que d'autres rumeurs font état de dates ultérieures : le 10 septembre a été évoqué par des médias spécialisés, et un report en octobre a même été avancé par le très écouté leaker Jon Prosser. Ce que l'on sait, c'est que la mise sur le marché de l'iPhone 12 sera bien retardé à octobre, compte tenu du contexte sanitaire ayant entraîné des difficultés pour Apple : cette information a été confirmée par un cadre de la société à la pomme croquée à des investisseurs lors d'une grande réunion en juillet.

Il est très vraisemblable que, quelle que soit la date de la keynote 2020, celle-ci soit diffusée en ligne à 19h heure française.

Apple diffuse sur Apple TV et sur son site officiel la grand-messe avec la présentation de tous les nouveaux produits et de toutes les innovations. Depuis l'année dernière, Apple diffuse ses vidéos officielles sur la plateforme vidéo de son grand rival Google : Youtube (sur cette page).

Selon les indiscrétions qui ont fuité ces dernières semaines figurent le fait qu'Apple va bien présenter un iPhone 12 lors de sa keynote 2020, en 4 versions différentes : un standard, un 12 Max, un 12 Pro et un 12 Pro Max. Une stratégie adoptée pour l'iPhone 11 et qui a convaincu Apple de faire de même pour sa toute nouvelle mouture. En savoir plus sur l'iPhone 12 dans notre article dédié.