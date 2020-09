Keynote Apple 2020 : une première date en septembre... avant un autre event en octobre ?

Apple organisera une keynote le mardi 15 septembre, mais il est peu vraisemblable que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro soient présentés ce jour-là. Pour les nouveaux smartphones, il faudra patienter un peu.

[Mis à jour le 9 septembre 2020 à 10h36] Les fans d'Apple et les amateurs de high tech ont rendez-vous le 15 septembre 2020 pour une nouvelle keynote. Mais attention, tout indique que lors de cet événement, qui sera diffusé en ligne, sans journaliste présent à Cupertino, la firme à la pomme croquée ne présentera pas ses iPhone 12. Le communiqué envoyé à la presse pour présenter le rendez-vous ne fait pas mention des nouveaux smartphones. En revanche, Apple devrait dévoiler les innovations et changements opérés sur une nouvelle gamme de montres connectées et sur ses nouveaux iPad. Selon les médias spécialisés et les blogueurs les plus influents de la toile, il faudra patienter quelques semaines supplémentaires pour découvrir l'iPhone 12.

Apple a donc communiqué officiellement sur la date de sa première keynote 2020, en fixant cet event au mardi 15 septembre 2020. Sauf énorme surprise, une autre keynote devrait être organisée courant octobre, pour cette fois-ci dévoiler la nouvelle gamme de l'iPhone 12. Apple aurait décidé de repousser cette présentation, non pas pour générer un suspense artificiel, mais pour faire face aux retards de production et de conception. La mise sur le marché des nouveaux smartphones ne pourra être effective que mi ou fin octobre.

La keynote 2020 sera diffusée en ligne à 19h heure française (10h00 en Californie). Il s'agit de l'heure traditionnelle pour ce genre de présentation.

Apple diffuse sur Apple TV et sur son site officiel la grand-messe avec la présentation de tous les nouveaux produits et de toutes les innovations. Depuis l'année dernière, Apple diffuse ses vidéos officielles sur la plateforme vidéo de son grand rival Google : Youtube (sur cette page).

La première keynote devrait être consacrée dans une large mesure à la nouvelle version de la montre connectée d'Apple. Les spécialistes ont annoncé ces dernières semaines deux versions pour la nouvelle Apple Watch, avec quelques innovations prometteuses. Cette keynote du 15 septembre devrait aussi permettre à Apple de présenter un nouvel iPad Air et une nouvelle enceinte connectée.

Selon les indiscrétions qui ont fuité ces dernières semaines figurent le fait qu'Apple va bien présenter un iPhone 12 lors de sa deuxième keynote 2020, en 4 versions différentes : un standard, un 12 Max, un 12 Pro et un 12 Pro Max. Une stratégie adoptée pour l'iPhone 11 et qui a convaincu Apple de faire de même pour sa toute nouvelle mouture. En savoir plus sur l'iPhone 12 dans notre article dédié.