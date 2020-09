French Days : c'est imminent ! La date approche, qui participe aux promotions ?

FRENCH DAYS 2020 - Qui dit septembre dit French Days. Les grandes entreprises du commerce en ligne mettent conjointement en place des promotions intensives ce mois-ci. Les produits suivis par les internautes sont ci-dessous.

Sommaire Date des French Days 2020

French Days d'automne

Enseignes des French Days Le Black Friday a lieu à la fin du mois de novembre, ce n'est pas une nouveauté. En attendant cette période de soldes monstres, en particulier sur les produits high tech, les commerçants ont mis en place l'opération French Days. Elle a lieu deux fois par an, au printemps et à l'automne. C'est justement cette dernière qui attire tous les regards des consommateurs en ce moment. Les grandes entreprises françaises de commerce bradent de nombreux articles pendant quelques jours à la fin du mois de septembre, histoire de gonfler leur chiffre d'affaires durant cette période creuse. En tant qu'internaute, vous pouvez certainement être intéressé par au moins un produit soldé durant l'opération marketing : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, appareils électroménagers... Il y en a pour tous les goûts.

L'opération commerciale des French Days est bien circonscrite dans le temps. Les prochaines ont lieu du 25 septembre à 7 heures au 29 septembre 2020 à 7 heures. Les French Days se tiennent deux fois par an, au printemps puis à l'automne. Les derniers French Days ont eu lieu du 27 mai au 2 juin 2020.

Le comparateur de prix Idealo a dressé la liste des articles qui attirent le regard des consommateurs. La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro est en tête des résultats de recherche. La suite du classement est loin d'être une surprise puisque des smartphones Apple, Samsung et Huawei sont présents. À cela s'ajoute des téléviseurs Panasonic et LG, des AirPods Pro, ainsi que des produits électroménagers. La première position de la trottinette prouve que ce moyen de locomotion a de plus en plus d'adeptes, en particulier après une année compliquée dans les transports en communs, et le coronavirus.

Si vous n'êtes pas intéressés par ces produits, Idealo a aussi établi un classement des catégories les plus suivies en 2019. Les smartphones, les téléviseurs et les baskets sont en tête. Les ordinateurs portables, les enceintes, les casques audio, les montres connectées, les chaussures de running, les aspirateurs et les tablettes tactiles ferment la marche. N'hésitez pas à scruter avec attention les offres sur les différents sites commerçants pour trouver la perle rare.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. Toutes y participent naturellement, en plus de Couettes Castex, Electro Dépot, Général d'Optique, Grand Optical, Groupe de presse Le Messager, HairStore.fr, Karavel, Lyreco France, SFR, Solaris. De très nombreuses autres marques devraient surfer sur la vague en proposant également des promos, comme c'était le cas l'an dernier pour Auchan, Kiabi, Sarenza, Rakuten, Monoprix, Géant, Franprix, Conforama, King Jouet, Toys'R'us, BeautéPrivée... Cette année encore, la liste pourrait s'allonger. Alors que les French Days ont été pensés comme une réponse au Black Friday américain, le géant Amazon, qui est à l'origine du Black Friday en France, participe également aux French Days.