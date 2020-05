French Days : notre top 10 des offres sur Fnac, Cdiscount, Darty... !

FRENCH DAYS 2020 - C'est déjà le moment de faire un point sur les meilleures offres des French Days, cette opération qui a débuté ce mercredi 27 mai 2020. Cdiscount, Darty, Fnac ou encore Amazon y participent. Retrouvez ci-dessous la sélection complète de la rédaction.

L'opération commerciale des French Days est bien circonscrite dans le temps : elle a lieu du mercredi 27 mai 2020 à 7 heures, au mardi 2 juin 2020 à 7 heures. Les dates ont été reportées, puisque l'opération devait se tenir en plein confinement : les acteurs du e-commerce ont préféré attendre une période où le moral des Français est plus propice à l'achat, mais en restant sur un moment assez éloigné des soldes. "Singularité de cette édition, les commerçants proposeront un focus sur les produits de marques françaises et la défense du pouvoir d'achat", précisent les géants du Web à l'origine de l'événement.

Six enseignes sont à l'origine des French Days : Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, La Redoute, Rue du commerce et Showroomprivé. Toutes y participent naturellement, en plus de Couettes Castex, Electro Dépot, Général d'Optique, Grand Optical, Groupe de presse Le Messager, HairStore.fr, Karavel, Lyreco France, SFR, Solaris. De très nombreuses autres marques devraient surfer sur la vague en proposant également des promos, comme c'était le cas l'an dernier pour Auchan, Kiabi, Sarenza, Rakuten, Monoprix, Géant, Franprix, Conforama, King Jouet, Toys'R'us, BeautéPrivée... Cette année encore, la liste pourrait s'allonger. Alors que les French Days ont été pensés comme une réponse au Black Friday américain, le géant Amazon, qui est à l'origine du Black Friday en France, participe également aux French Days.